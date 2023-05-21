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09:31
2 dk
ÖZEL HABER
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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230521/cumhurbaskani-erdogan-hatayda-troller-ne-derse-desin-devlet-burada-1071364325.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da: CHP trolleri ne derse desin devlet burada
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da: CHP trolleri ne derse desin devlet burada
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay'da yaptığı konuşmada, "Troller ne derse desin devlet burada" dedi. 21.05.2023, Sputnik Türkiye
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2023-05-21T16:32+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
hatay
deprem
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın Antakya ilçesindeki konteyner kente gerçekleştirdiği ziyarette depremzedelere hitap etti. Erdoğan, ''Sizin teveccühünüze mahzar olmak önemlidir. Sizler koltuk sevdalılarına prim vermediniz'' ifadelerini kullandı. Depremzede seçmenlere yönelik hakaretlere tepki gösteren Erdoğan, ''Aziz milletimizin iradesine saygı duyuyoruz. Kabahati seçmende aramak yerine kendimizi sorguluyor, nerede eksiğimiz varsa onu düzeltmeye çalışıyoruz. Deprem bölgesi için devletimizin imkanlarını seferber ettik, CHP trolleri ne derse desin devlet burada'' ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Bizler için elbette sizin oyunuzu almak önemlidir. Sizin teveccühünüze mahzar olmak önemlidir. Sizler koltuk sevdalılarına prim vermediniz. 21 yıllık iktidar dönemimizde millete tepeden bakanlardan olmadık. Şuanda alanımızda 30 bin kişi var. Biz 40 yıllık siyasi hayatımızda millet ile zıtlaşan biri olmadık. Zaman oldu biz Hatay'da 100 bin kişiyle miting yaptık. Ayıranlardan ayrıştıranlardan değil birleştiren ve kucaklaştıranlardan olduk. Kazandığımız 15 seçimin ardından kimseyi tehdit etmedik. 14 Mayıs'ta sandıktan çıkan sonucu başımızın üstünde yeri var. Sizler fitne tüccarlarının oyununa gelmediniz. Kardeşliğimize leke sürmediniz.'Troller ne derse desin devlet burada'Biz kimseyi tercihlerinden ötürü aşağılamıyoruz. Aziz milletimizin iradesine saygı duyuyoruz. Kabahati seçmende aramak yerine kendimizi sorguluyor, nerede eksiğimiz varsa onu düzeltmeye çalışıyoruz. Deprem bölgesi için devletimizin imkanlarını seferber ettik, CHP trolleri ne derse desin devlet burada. Asrın felaketi karşısında asrın dayanışmasını sergileyerek yaralarımızı süratle sarmaya başladık. Bir an olsun yalnız bırakmadık.Asrın felaketi karşısında asrın dayanışmasını sergileyerek yaralarımızı süratle sarmaya başladık. Bir an olsun yalnız bırakmadık. Defne Hastanesi'ni yaparken bölge için hiçbir ayrım gözetmedik. Biz bu zamana kadar ayrım yapmadık, bundan sonra da yapmayacağız. Hatay'da deprem sonrasında 650 bin görevli ve gönüllü hizmet etti. Gözümüz kulağımız hep buradaydı. Cumhur İttifakı olarak bayramda ilk konutların teslimini yaptık. Arkadaşlarımız buraya başkaları gibi reklam yapmaya enkazların önünde siyaset yapmaya değil hizmet etmeye geldiler. Gece gündüz koşturdular."
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recep tayyip erdoğan, hatay, deprem
recep tayyip erdoğan, hatay, deprem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da: CHP trolleri ne derse desin devlet burada

16:27 21.05.2023 (güncellendi: 16:32 21.05.2023)
© AACumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay'da yaptığı konuşmada, "Troller ne derse desin devlet burada" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın Antakya ilçesindeki konteyner kente gerçekleştirdiği ziyarette depremzedelere hitap etti.
Erdoğan, ''Sizin teveccühünüze mahzar olmak önemlidir. Sizler koltuk sevdalılarına prim vermediniz'' ifadelerini kullandı.
Depremzede seçmenlere yönelik hakaretlere tepki gösteren Erdoğan, ''Aziz milletimizin iradesine saygı duyuyoruz. Kabahati seçmende aramak yerine kendimizi sorguluyor, nerede eksiğimiz varsa onu düzeltmeye çalışıyoruz. Deprem bölgesi için devletimizin imkanlarını seferber ettik, CHP trolleri ne derse desin devlet burada'' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Bizler için elbette sizin oyunuzu almak önemlidir. Sizin teveccühünüze mahzar olmak önemlidir. Sizler koltuk sevdalılarına prim vermediniz. 21 yıllık iktidar dönemimizde millete tepeden bakanlardan olmadık. Şuanda alanımızda 30 bin kişi var. Biz 40 yıllık siyasi hayatımızda millet ile zıtlaşan biri olmadık. Zaman oldu biz Hatay'da 100 bin kişiyle miting yaptık. Ayıranlardan ayrıştıranlardan değil birleştiren ve kucaklaştıranlardan olduk. Kazandığımız 15 seçimin ardından kimseyi tehdit etmedik. 14 Mayıs'ta sandıktan çıkan sonucu başımızın üstünde yeri var. Sizler fitne tüccarlarının oyununa gelmediniz. Kardeşliğimize leke sürmediniz.

'Troller ne derse desin devlet burada'

Biz kimseyi tercihlerinden ötürü aşağılamıyoruz. Aziz milletimizin iradesine saygı duyuyoruz. Kabahati seçmende aramak yerine kendimizi sorguluyor, nerede eksiğimiz varsa onu düzeltmeye çalışıyoruz. Deprem bölgesi için devletimizin imkanlarını seferber ettik, CHP trolleri ne derse desin devlet burada. Asrın felaketi karşısında asrın dayanışmasını sergileyerek yaralarımızı süratle sarmaya başladık. Bir an olsun yalnız bırakmadık.
Asrın felaketi karşısında asrın dayanışmasını sergileyerek yaralarımızı süratle sarmaya başladık. Bir an olsun yalnız bırakmadık. Defne Hastanesi'ni yaparken bölge için hiçbir ayrım gözetmedik. Biz bu zamana kadar ayrım yapmadık, bundan sonra da yapmayacağız. Hatay'da deprem sonrasında 650 bin görevli ve gönüllü hizmet etti. Gözümüz kulağımız hep buradaydı. Cumhur İttifakı olarak bayramda ilk konutların teslimini yaptık. Arkadaşlarımız buraya başkaları gibi reklam yapmaya enkazların önünde siyaset yapmaya değil hizmet etmeye geldiler. Gece gündüz koşturdular."
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