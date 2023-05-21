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SON DAKİKA I Adalet Partisi Genel Başkanı Öz: Ata İttifakı resmen sona ermiştir
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ÖZEL HABER
Eski Pentagon Danışmanı: Zelenskiy yenilgiyi kabul etmek zorunda
09:31
2 dk
ÖZEL HABER
NATO’dan Ukrayna’ya veto Davet etmiyoruz
10:00
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ÖZEL HABER
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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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Adalet Partisi Genel Başkanı Öz: Ata İttifakı resmen sona ermiştir
Adalet Partisi Genel Başkanı Öz: Ata İttifakı resmen sona ermiştir
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sinan Oğan’ı destekleyen Ata İttifakı'ndan Adalet Partisi’nin Genel Başkanı Vecdet Öz, “Ata İttifakı resmen sona ermiştir” dedi. 21.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-21T18:06+0300
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2023 türkiye seçimleri
ata ittifakı
vecdet öz
adalet partisi
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sinan oğan
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cumhurbaşkanlığı
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Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci tur tutumu merakla bekleniyor. Ankara'da hareketli saatler yaşanırken son açıklama, ittifakın bileşenlerinden Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'den geldi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sinan Oğan’ı destekleyen Ata İttifakından Adalet Partisi’nin Genel Başkanı Öz, katıldığı canlı yayında, “Ata İttifakı resmen sona ermiştir” dedi.'Bizim tercihimiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsına destek vermek oldu'Öz, şunları aktardı:'Ata İttifakı resmen sona ermiştir'"Ümit Hoca'ya 'Nasıl karar vereceksiniz' diye sordum; 'Yönetimimize soracağız' dedi. Hayhay dedim. Biz de çıkan kararımızı açıkladık" diyen Öz, şu ifadeleri kullandı:
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Adalet Partisi Genel Başkanı Öz: Ata İttifakı resmen sona ermiştir

18:06 21.05.2023 (güncellendi: 18:39 21.05.2023)
© Fotoğraf : DHA / Vecdet Öz
Vecdet Öz - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2023
© Fotoğraf : DHA /
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Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sinan Oğan’ı destekleyen Ata İttifakı'ndan Adalet Partisi’nin Genel Başkanı Vecdet Öz, “Ata İttifakı resmen sona ermiştir” dedi.
Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci tur tutumu merakla bekleniyor. Ankara'da hareketli saatler yaşanırken son açıklama, ittifakın bileşenlerinden Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'den geldi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sinan Oğan’ı destekleyen Ata İttifakından Adalet Partisi’nin Genel Başkanı Öz, katıldığı canlı yayında, “Ata İttifakı resmen sona ermiştir” dedi.

'Bizim tercihimiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsına destek vermek oldu'

Öz, şunları aktardı:
"Seçime girdik. Seçim neticelendi. Milli irade bize yüzde 5 oy verdi. Seçim devam ediyor. Bir karar vermek zorundaydık. Milli iradeye baskı olmaz. Deriz ki; biz böyle düşünüyoruz. Şu anda ATA İttfakı'nın kurulmasının sebebi; muhalefet. İlk önceliğimiz iktidarın gitmesidir. Dolayısıyla; şu anda bizim tercihimiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsına destek vermek oldu. Bu destek kararını kendisine ilettik. Bu demokratik bir hakkımızdır. Dolayısıyla seçmenlerimize biz böyle karar verdik diyoruz."

'Ata İttifakı resmen sona ermiştir'

"Ümit Hoca'ya 'Nasıl karar vereceksiniz' diye sordum; 'Yönetimimize soracağız' dedi. Hayhay dedim. Biz de çıkan kararımızı açıkladık" diyen Öz, şu ifadeleri kullandı:
"İttifak biliyorsunuz; seçimle birlikte başlar, seçim bittiğinde nihayetlenir. İkinci tura kalmışsanız devam eder. Ata İttifakı resmen sona ermiştir. Nezaketen birbirimize sorduk. Ümit Hoca'nın alacağı karara saygı duyarım. Sinan Oğan bey de bir oy almıştır, dilediği şekilde hareket edebilir. Saygı duyarız."
Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Ümit Özdağ, Numan Kurtulmuş ile görüşecek
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