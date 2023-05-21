https://sputniknews.com.tr/20230521/adalet-partisi-genel-baskani-oz-ata-ittifaki-resmen-sona-ermistir-1071366413.html
Adalet Partisi Genel Başkanı Öz: Ata İttifakı resmen sona ermiştir
Adalet Partisi Genel Başkanı Öz: Ata İttifakı resmen sona ermiştir
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sinan Oğan’ı destekleyen Ata İttifakı'ndan Adalet Partisi’nin Genel Başkanı Vecdet Öz, “Ata İttifakı resmen sona ermiştir” dedi. 21.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-21T18:06+0300
2023-05-21T18:06+0300
2023-05-21T18:39+0300
2023 türkiye seçimleri
ata ittifakı
vecdet öz
adalet partisi
zafer partisi
sinan oğan
seçim
2023
cumhurbaşkanlığı
türkiye
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Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci tur tutumu merakla bekleniyor. Ankara'da hareketli saatler yaşanırken son açıklama, ittifakın bileşenlerinden Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'den geldi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sinan Oğan’ı destekleyen Ata İttifakından Adalet Partisi’nin Genel Başkanı Öz, katıldığı canlı yayında, “Ata İttifakı resmen sona ermiştir” dedi.'Bizim tercihimiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsına destek vermek oldu'Öz, şunları aktardı:'Ata İttifakı resmen sona ermiştir'"Ümit Hoca'ya 'Nasıl karar vereceksiniz' diye sordum; 'Yönetimimize soracağız' dedi. Hayhay dedim. Biz de çıkan kararımızı açıkladık" diyen Öz, şu ifadeleri kullandı:
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ata ittifakı, vecdet öz, adalet partisi, zafer partisi, sinan oğan, seçim, 2023, cumhurbaşkanlığı, türkiye, ümit özdağ, kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, millet ittifakı, cumhur ittifakı
Adalet Partisi Genel Başkanı Öz: Ata İttifakı resmen sona ermiştir
18:06 21.05.2023 (güncellendi: 18:39 21.05.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sinan Oğan’ı destekleyen Ata İttifakı'ndan Adalet Partisi’nin Genel Başkanı Vecdet Öz, “Ata İttifakı resmen sona ermiştir” dedi.
Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci tur tutumu merakla bekleniyor. Ankara'da hareketli saatler yaşanırken son açıklama, ittifakın bileşenlerinden Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'den geldi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sinan Oğan’ı destekleyen Ata İttifakından Adalet Partisi’nin Genel Başkanı Öz, katıldığı canlı yayında, “Ata İttifakı resmen sona ermiştir” dedi.
'Bizim tercihimiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsına destek vermek oldu'
"Seçime girdik. Seçim neticelendi. Milli irade bize yüzde 5 oy verdi. Seçim devam ediyor. Bir karar vermek zorundaydık. Milli iradeye baskı olmaz. Deriz ki; biz böyle düşünüyoruz. Şu anda ATA İttfakı'nın kurulmasının sebebi; muhalefet. İlk önceliğimiz iktidarın gitmesidir. Dolayısıyla; şu anda bizim tercihimiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsına destek vermek oldu. Bu destek kararını kendisine ilettik. Bu demokratik bir hakkımızdır. Dolayısıyla seçmenlerimize biz böyle karar verdik diyoruz."
'Ata İttifakı resmen sona ermiştir'
"Ümit Hoca'ya 'Nasıl karar vereceksiniz' diye sordum; 'Yönetimimize soracağız' dedi. Hayhay dedim. Biz de çıkan kararımızı açıkladık" diyen Öz, şu ifadeleri kullandı:
"İttifak biliyorsunuz; seçimle birlikte başlar, seçim bittiğinde nihayetlenir. İkinci tura kalmışsanız devam eder. Ata İttifakı resmen sona ermiştir. Nezaketen birbirimize sorduk. Ümit Hoca'nın alacağı karara saygı duyarım. Sinan Oğan bey de bir oy almıştır, dilediği şekilde hareket edebilir. Saygı duyarız."