https://sputniknews.com.tr/20230520/kalp-krizi-geciren-ak-partili-savci-sayanin-saglik-durumu-hakkinda-hastaneden-aciklama-1071345281.html
Kalp krizi geçiren AK Partili Savcı Sayan'ın sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama
Kalp krizi geçiren AK Partili Savcı Sayan'ın sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama
ADÜ Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Güngör: dün kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan AK Partili Savcı Sayan'ın sağlık durumuna... 20.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-20T18:45+0300
2023-05-20T18:45+0300
2023-05-20T18:46+0300
türkiye
ak parti
savcı sayan
izmir
adnan menderes üniversitesi
aydın adnan menderes üniversitesi
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AK Parti'nin İzmir milletvekili adayı olan ve dün Aydın'da kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Savcı Sayan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği, yarın taburcu edilmesinin planlandığı belirtildi.28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den İzmir milletvekili adayı olan Sayan'ın, dün geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.Hastanenin Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada Sayan'ın göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye geldiğini, bilinen bir damar ve şeker hastalığının da bulunduğunu aktardı.'Herhangi bir hayati tehlikesi yok'Güngör şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230520/savci-sayan-kalp-krizi-gecirdi-1071331264.html
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ak parti, savcı sayan, izmir, adnan menderes üniversitesi, aydın adnan menderes üniversitesi
ak parti, savcı sayan, izmir, adnan menderes üniversitesi, aydın adnan menderes üniversitesi
Kalp krizi geçiren AK Partili Savcı Sayan'ın sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama
18:45 20.05.2023 (güncellendi: 18:46 20.05.2023) Abone ol
ADÜ Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Güngör: dün kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan AK Partili Savcı Sayan'ın sağlık durumuna ilişkin, "Sağlık durumu iyi, genel durumu iyi. Bugün serviste takip ediyoruz. Herhangi bir hayati tehlikesi yok. Nasip olursa yarın taburcu etmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
AK Parti'nin İzmir milletvekili adayı olan ve dün Aydın'da kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Savcı Sayan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği, yarın taburcu edilmesinin planlandığı belirtildi.
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den İzmir milletvekili adayı olan Sayan'ın, dün geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.
Hastanenin Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada Sayan'ın göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye geldiğini, bilinen bir damar ve şeker hastalığının da bulunduğunu aktardı.
'Herhangi bir hayati tehlikesi yok'
"Yaptığımız tetkiklerde, kısmi kalp krizi adını verdiğimiz bir bulgu saptadık. Kanda tropolin denen bir değer var. Gizli ya da aşikar kalp krizini gösteren değerde yükseklik olunca ve göğüs ağrısı olunca anjiyo kararı aldık. Kendisine de ilettik bu kararımızı. Laboratuvarımıza aldık. Sonra el bileğinden girerek anjiyosunu yaptım. Sağ tarafındaki damarında ciddi oranda bir darlık saptadık. Oraya balon ve bir adet stent uyguladım. Sağlık durumu iyi, genel durumu iyi. Bugün serviste takip ediyoruz. Herhangi bir hayati tehlikesi yok. Şu an için komplikasyon gelişmedi. Nasip olursa yarın taburcu etmeyi planlıyoruz."