https://sputniknews.com.tr/20230520/savci-sayan-kalp-krizi-gecirdi-1071331264.html

Savcı Sayan kalp krizi geçirdi

Savcı Sayan kalp krizi geçirdi

Eski Ağrı Belediye Başkanı ve AK Parti İzmir 2. bölge 6. sıra adayı Savcı Sayan, geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. 20.05.2023, Sputnik Türkiye

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savcı sayan

2023 türkiye seçimleri

ak parti

kalp krizi

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Savcı Sayan'ın kalp krizi geçirdiği duyuruldu. Sayan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sayan'ın hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin sürdü bildirildi.Açıklamada, "2. Tur seçim çalışmalarına İzmir’de devam eden sayın Savcı Sayan, Aydın kanaat önderleri ile görüşmek üzere ilimize giderken yolda kalp krizi geçirmiş olup, acilen hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştır. Savcı beyin tedavisi devam etmektedir. Sevenlerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.. " ifadelerine yer verildi.

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savcı sayan, ak parti, kalp krizi