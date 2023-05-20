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https://sputniknews.com.tr/20230520/iletisim-baskanligi-dezenformasyon-bulteninin-71-sayisini-yayimladi-1071341900.html
İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 71. sayısını yayımladı
İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 71. sayısını yayımladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 71. sayısını yayımladı. Bültende, Cumhurbaşkanı Seçimi'ne ilişkin bazı basın yayın organları... 20.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-20T17:14+0300
2023-05-20T17:17+0300
türkiye
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer)
dezenformasyon
recep tayyip erdoğan
maaş
cnn international
hdp
halkların demokratik partisi (hdp)
hüda-par
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce, Dezenformasyon Bülteni'nin 71. sayısı yayımlandı.Bültende, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en düşük memur maaşı için verdiği 22 bin TL müjdesi net tutar değil, brüt tutardır. En düşük memur maaşı net 17 bin TL olacak" iddiasının doğru olmadığı belirtildi. Temmuz ayında en düşük memur maaşının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği üzere net 22 bin TL olacağı bildirildi.Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan "Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN International'a verdiği mülakatta, 'Sinan Oğan'ın isteklerine boyun eğmeyeceğim' dedi." iddiası da yer alan bültende, mülakatın incelendiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, böyle bir ifade kullanmadığının tespit edildiği açıklandı.CNN International'dan Becky Anderson’ın, "İlk turdaki adaylardan Sinan Oğan’ın ikinci turda kendisine destek verip vermemesinin ne kadar önemli olduğu ve destek durumunda karşılık olarak bir teklifte bulunup bulunmayacağı" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Ben bu tür pazarlıkları hiç sevmem. Bugüne kadar da hiç bu tür pazarlıklara girmiş birisi değilim. Kaldı ki bu seçim bitmiş bir seçim. Bu seçimden sonra da artık bu işin kaderini belirleyecek olan halkımın bizzat kendisidir" dediği aktarıldı.CNN için haberi hazırlayan Tamara Qiblawi ve Işıl Sariyüce'nin "Bu arada Erdoğan, CNN’e Oğan’ın isteklerine boyun eğmeyeceğini söyledi" şeklinde bir yorum cümlesi aktardığı, bu yorum cümlesinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifadesiymiş gibi servis edildiği belirtildi.'YSK, bazı partilerin oyunu sisteme eksik giriyor' iddiasıBültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "YSK, bazı partilerin oyunu sisteme eksik giriyor" görüntüleriyle ilgili iddianın da doğru olmadığı bildirildi.İddiaya konu görseller incelendiğinde, yanlış veri gösteren ekranın Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sistemine değil, CHP sistemine ait olduğunun açıkça görüldüğü vurgulandı.Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Anadolu Ajansı verileri bir siyasi partiden alıyor" iddiasına ilişkin de şunlar kaydedildi:Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "İtirazların ardından Şanlıurfa'da AK Parti vekili YSP’ye (HDP), Batman’da AK Parti listesinden giren HÜDA-PAR vekili YSP’ye, Mersin’deki AK Parti listesinden giren HÜDA-PAR vekili İYİ Partiye geçti" iddialarının da tamamının yalan olduğu bildirildi. Pendik'te bulunan kimlik görüntüleriBültende, İstanbul'un Pendik ilçesinde bir çöp kutusunda bulunan yırtık kimlik görüntülerinin, 14 Mayıs’taki seçimle ilişkilendirilerek manipülasyon yapıldığının tespit edildiği açıklandı. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğünün incelemesi sonucu, bahsi geçen alana yakın bir eczacının, bazı vatandaşlar tarafından eczanede bırakılan kimlikleri keserek imha ettiği ve çöpe attığının anlaşıldığı belirtildi.Birçok sosyal medya hesabı ve basın yayın organında zaman zaman yer alan, "Erdoğan yüzüğünü gösterip 'bütün servetim bu' dedi" iddiasının doğru olmadığı ifade edildi.Yıllardır bir fotoğraf üzerinden yürütülen karalama kampanyalarının tamamen asılsız olduğu vurgulanan bültende, fotoğrafın alındığı görüntüde, 27 Mart 1994 Yerel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kadının seçim kampanyasına yüzüğünü bağışladığını anlattığı hatırlatıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "yüzüğü gösterdiği" görüntülerdeki konuşmasında, şu ifadeleri kullandığı belirtildi:Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Toplam seçmenin 1138 olan Almanya Bremen’de geçerli oy sayısı 10 bin 680 yazıldı" iddiasının doğru olmadığı, Bremen'in de bağlı olduğu Hannover Başkonsolosluğunun görev bölgesinde 114 bin 42, Bremen ve civarında ise 40 bin kadar kayıtlı seçmen bulunduğu bildirildi.'Suriyelilere ücretsiz tüp bebek hizmeti veriliyor' iddiası"Kayseri Şehir Hastanesi’nde Suriyelilere ücretsiz tüp bebek hizmeti veriliyor" iddiasının doğru olmadığı ifade edilen bültende, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının, geçici koruma kapsamındaki Suriyelileri kapsayan Sağlık Hizmeti Protokolü'nde yer almadığından dolayı tüp bebek tedavisinin ücretsiz olarak sunulmasının mümkün olmadığı vurgulandı."Hatay'da Suriyelilerin kavgasını ayırmaya giden polislere sopalarla saldırıldı" iddiası üzerine de, "Hatay Reyhanlı’da husumetli iki ailenin gençleri caddede karşılaşmış ve kavgaya tutuşmuştur. Olaya müdahale etmek üzere olay yerine intikal eden polise mukavemet gösterilmiş, saldırılmıştır. Olaya karışan şahıslar gözaltına alınarak haklarında adli işlemler başlatılmıştır. Gözaltına alınan şahısların iddia edildiği gibi Suriyeli değil, Türk vatandaşı olduğu tespit edilmiştir" bilgisine yer verildi.Bültende, bazı sosyal medya hesaplarında Orhan Gencebay'ın hayatını kaybettiğine yönelik iddiaların da asılsız olduğu bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230520/iletisim-baskanligi-temmuzda-en-dusuk-memur-maasi-net-22-bin-lira-olacak-1071332634.html
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cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer), dezenformasyon, recep tayyip erdoğan, maaş, cnn international, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), hüda-par, hüda-par, anadolu ajansı, anadolu ajansı (aa)
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer), dezenformasyon, recep tayyip erdoğan, maaş, cnn international, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), hüda-par, hüda-par, anadolu ajansı, anadolu ajansı (aa)

İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 71. sayısını yayımladı

17:14 20.05.2023 (güncellendi: 17:17 20.05.2023)
© AACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2023
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 71. sayısını yayımladı. Bültende, Cumhurbaşkanı Seçimi'ne ilişkin bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddiaların doğru olmadığı belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce, Dezenformasyon Bülteni'nin 71. sayısı yayımlandı.
Bültende, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en düşük memur maaşı için verdiği 22 bin TL müjdesi net tutar değil, brüt tutardır. En düşük memur maaşı net 17 bin TL olacak" iddiasının doğru olmadığı belirtildi. Temmuz ayında en düşük memur maaşının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği üzere net 22 bin TL olacağı bildirildi.
Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan "Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN International'a verdiği mülakatta, 'Sinan Oğan'ın isteklerine boyun eğmeyeceğim' dedi." iddiası da yer alan bültende, mülakatın incelendiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, böyle bir ifade kullanmadığının tespit edildiği açıklandı.
CNN International'dan Becky Anderson’ın, "İlk turdaki adaylardan Sinan Oğan’ın ikinci turda kendisine destek verip vermemesinin ne kadar önemli olduğu ve destek durumunda karşılık olarak bir teklifte bulunup bulunmayacağı" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Ben bu tür pazarlıkları hiç sevmem. Bugüne kadar da hiç bu tür pazarlıklara girmiş birisi değilim. Kaldı ki bu seçim bitmiş bir seçim. Bu seçimden sonra da artık bu işin kaderini belirleyecek olan halkımın bizzat kendisidir" dediği aktarıldı.
CNN için haberi hazırlayan Tamara Qiblawi ve Işıl Sariyüce'nin "Bu arada Erdoğan, CNN’e Oğan’ın isteklerine boyun eğmeyeceğini söyledi" şeklinde bir yorum cümlesi aktardığı, bu yorum cümlesinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifadesiymiş gibi servis edildiği belirtildi.
'YSK, bazı partilerin oyunu sisteme eksik giriyor' iddiası
Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "YSK, bazı partilerin oyunu sisteme eksik giriyor" görüntüleriyle ilgili iddianın da doğru olmadığı bildirildi.
İddiaya konu görseller incelendiğinde, yanlış veri gösteren ekranın Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sistemine değil, CHP sistemine ait olduğunun açıkça görüldüğü vurgulandı.
Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Anadolu Ajansı verileri bir siyasi partiden alıyor" iddiasına ilişkin de şunlar kaydedildi:
"Anadolu Ajansının abonelerine sağladığı veriler, her parti temsilcisinin ıslak imzası bulunan sandık sonuç tutanaklarına dayanmaktadır. Anadolu Ajansı, 14 Mayıs seçimlerinde 2 bin 500 çalışanıyla sahada seçim sonuç tutanaklarının görsellerini toplamış, bu görselleri genel müdürlükte oluşturulan Seçim Takip Merkezi’ne göndermiştir. Yaklaşık 300 personel optik tanıyıcı sistemle görselleri dijitalize etmiş, sonuçlar kontrol edildikten sonra abonelere ulaştırılmıştır. Söz konusu tutanaklardaki sonuçlar, Anadolu Ajansı abonelerine doğrudan servis edilmektedir. Anadolu Ajansı, tutanaklar arasında bir ayrım gözetmemiş, tutanaklardaki sonuçlar geliş sırasına göre hızlı bir şekilde iletilmiştir."
Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "İtirazların ardından Şanlıurfa'da AK Parti vekili YSP’ye (HDP), Batman’da AK Parti listesinden giren HÜDA-PAR vekili YSP’ye, Mersin’deki AK Parti listesinden giren HÜDA-PAR vekili İYİ Partiye geçti" iddialarının da tamamının yalan olduğu bildirildi.
Pendik'te bulunan kimlik görüntüleri
Bültende, İstanbul'un Pendik ilçesinde bir çöp kutusunda bulunan yırtık kimlik görüntülerinin, 14 Mayıs’taki seçimle ilişkilendirilerek manipülasyon yapıldığının tespit edildiği açıklandı. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğünün incelemesi sonucu, bahsi geçen alana yakın bir eczacının, bazı vatandaşlar tarafından eczanede bırakılan kimlikleri keserek imha ettiği ve çöpe attığının anlaşıldığı belirtildi.
Birçok sosyal medya hesabı ve basın yayın organında zaman zaman yer alan, "Erdoğan yüzüğünü gösterip 'bütün servetim bu' dedi" iddiasının doğru olmadığı ifade edildi.
Yıllardır bir fotoğraf üzerinden yürütülen karalama kampanyalarının tamamen asılsız olduğu vurgulanan bültende, fotoğrafın alındığı görüntüde, 27 Mart 1994 Yerel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kadının seçim kampanyasına yüzüğünü bağışladığını anlattığı hatırlatıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "yüzüğü gösterdiği" görüntülerdeki konuşmasında, şu ifadeleri kullandığı belirtildi:
"27 Mart seçim kampanyası ile ilgili ilk ücret bir hanımdan geldi. Geçen gün bir zarf... Açtım zarfı, zarfın içinden bir de baktım bir yüzük çıktı. 1970 yılında nişanlanmış bir hanımefendi. Adres madres yok, sadece ismi var. Bir de ufak pusula koymuş. 'Sayın Başkanım 27 Mart seçim kampanyasının besmelesi lütfen benim bu yüzüğüm olsun' demiş. Bu aşkı bu heyecanı holdinglerin milyarları aşabilir mi? Aşamaz. Sayın Dalan diyor ki bu Refah Partisi’nin çok parası var. Sayın Dalan bu yüzüğün kıymetini bir anlasa, bir bilse zaten şu gittiği yoldan gitmez hemen Refah Partisi’nin saflarına geçer."
Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Toplam seçmenin 1138 olan Almanya Bremen’de geçerli oy sayısı 10 bin 680 yazıldı" iddiasının doğru olmadığı, Bremen'in de bağlı olduğu Hannover Başkonsolosluğunun görev bölgesinde 114 bin 42, Bremen ve civarında ise 40 bin kadar kayıtlı seçmen bulunduğu bildirildi.

'Suriyelilere ücretsiz tüp bebek hizmeti veriliyor' iddiası

"Kayseri Şehir Hastanesi’nde Suriyelilere ücretsiz tüp bebek hizmeti veriliyor" iddiasının doğru olmadığı ifade edilen bültende, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının, geçici koruma kapsamındaki Suriyelileri kapsayan Sağlık Hizmeti Protokolü'nde yer almadığından dolayı tüp bebek tedavisinin ücretsiz olarak sunulmasının mümkün olmadığı vurgulandı.
"Hatay'da Suriyelilerin kavgasını ayırmaya giden polislere sopalarla saldırıldı" iddiası üzerine de, "Hatay Reyhanlı’da husumetli iki ailenin gençleri caddede karşılaşmış ve kavgaya tutuşmuştur. Olaya müdahale etmek üzere olay yerine intikal eden polise mukavemet gösterilmiş, saldırılmıştır. Olaya karışan şahıslar gözaltına alınarak haklarında adli işlemler başlatılmıştır. Gözaltına alınan şahısların iddia edildiği gibi Suriyeli değil, Türk vatandaşı olduğu tespit edilmiştir" bilgisine yer verildi.
Bültende, bazı sosyal medya hesaplarında Orhan Gencebay'ın hayatını kaybettiğine yönelik iddiaların da asılsız olduğu bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2023
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İletişim Başkanlığı: Temmuzda en düşük memur maaşı net 22 bin lira olacak
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