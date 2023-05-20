İletişim Başkanlığı: Temmuzda en düşük memur maaşı net 22 bin lira olacak

"'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en düşük memur maaşı için verdiği 22 bin TL müjdesi net tutar değil, brüt tutardır. En düşük memur maaşı net 17 bin TL olacak' iddiası doğru değildir. "'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en düşük memur maaşı için verdiği 22 bin TL müjdesi net tutar değil, brüt tutardır. En düşük memur maaşı net 17 bin TL olacak' iddiası doğru değildir.

Temmuz'da en düşük memur maaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirttiği üzere net 22 bin TL olacaktır." Temmuz'da en düşük memur maaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirttiği üzere net 22 bin TL olacaktır."

Bir yayın sırasında en düşük memur maaşı için 22 bin TL'nin brüt tutar olacağını dile getiren çalışma ekonomisti Muhammet Bayram, bunu sehven söylediğini belirterek Temmuz ayında en düşük memur maaşının net 22 bin TL olacağı düzeltmesini yapmıştır. Bir yayın sırasında en düşük memur maaşı için 22 bin TL'nin brüt tutar olacağını dile getiren çalışma ekonomisti Muhammet Bayram, bunu sehven söylediğini belirterek Temmuz ayında en düşük memur maaşının net 22 bin TL olacağı düzeltmesini yapmıştır.