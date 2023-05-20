https://sputniknews.com.tr/20230520/eski-pakistan-basbakani-imran-hanin-evine-polis-baskini-1071331626.html

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın evine polis baskını

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın evine polis baskını

Pakistan'da polis, eski Başbakan İmran Han'ın Lahor'daki evine baskın düzenleyerek arama yaptı. 20.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-20T02:12+0300

2023-05-20T02:12+0300

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pakistan

imran han

polis baskını

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Polis, Han'ın Lahor’daki Zaman Park semtinde bulunan evine baskın düzenleyerek arama yaptı.O esnada Han'ın destekçileri evin bulunduğu alana gelerek polisin arama çalışmalarına engel olmaya çalıştı. Polis ile Khan destekçileri arasında arbede yaşandı.Han'ın evinde arama yapılması için belge istendiği, polisin ise belgeleri göstermediği için kimseyi gözaltına alamadığı ifade edildi.Pakistan hükümeti, çarşamba günü Han'ın evinde yaklaşık 40 kişinin evinde saklandığını iddia etmiş ve saklanan kişilere 24 saat içinde teslim olmalarını söylemişti.Pakistan’da 9 Mayıs'ta yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan eski Başbakan İmran Han, İslamabad Yüksek Mahkemesi tarafından 12 Mayıs'ta 2 haftalık geçici kefaletle serbest bırakılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230515/pakistanda-imran-hani-serbest-birakan-yuksek-mahkeme-islamci-hukumet-yandaslarinin-hedefinde-1071139855.html

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