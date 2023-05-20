https://sputniknews.com.tr/20230520/eski-pakistan-basbakani-imran-hanin-evine-polis-baskini-1071331626.html
Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın evine polis baskını
Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın evine polis baskını
Pakistan'da polis, eski Başbakan İmran Han'ın Lahor'daki evine baskın düzenleyerek arama yaptı. 20.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-20T02:12+0300
2023-05-20T02:12+0300
2023-05-20T02:12+0300
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pakistan
imran han
polis baskını
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Polis, Han'ın Lahor’daki Zaman Park semtinde bulunan evine baskın düzenleyerek arama yaptı.O esnada Han'ın destekçileri evin bulunduğu alana gelerek polisin arama çalışmalarına engel olmaya çalıştı. Polis ile Khan destekçileri arasında arbede yaşandı.Han'ın evinde arama yapılması için belge istendiği, polisin ise belgeleri göstermediği için kimseyi gözaltına alamadığı ifade edildi.Pakistan hükümeti, çarşamba günü Han'ın evinde yaklaşık 40 kişinin evinde saklandığını iddia etmiş ve saklanan kişilere 24 saat içinde teslim olmalarını söylemişti.Pakistan’da 9 Mayıs'ta yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan eski Başbakan İmran Han, İslamabad Yüksek Mahkemesi tarafından 12 Mayıs'ta 2 haftalık geçici kefaletle serbest bırakılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230515/pakistanda-imran-hani-serbest-birakan-yuksek-mahkeme-islamci-hukumet-yandaslarinin-hedefinde-1071139855.html
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pakistan, imran han, polis baskını
pakistan, imran han, polis baskını
Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın evine polis baskını
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Pakistan'da polis, eski Başbakan İmran Han'ın Lahor'daki evine baskın düzenleyerek arama yaptı.
Polis, Han'ın Lahor’daki Zaman Park semtinde bulunan evine baskın düzenleyerek arama yaptı.
O esnada Han'ın destekçileri evin bulunduğu alana gelerek polisin arama çalışmalarına engel olmaya çalıştı. Polis ile Khan destekçileri arasında arbede yaşandı.
Han'ın evinde arama yapılması için belge istendiği, polisin ise belgeleri göstermediği için kimseyi gözaltına alamadığı ifade edildi.
Pakistan hükümeti, çarşamba günü Han'ın evinde yaklaşık 40 kişinin evinde saklandığını iddia etmiş ve saklanan kişilere 24 saat içinde teslim olmalarını söylemişti.
Pakistan’da 9 Mayıs'ta yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan eski Başbakan İmran Han, İslamabad Yüksek Mahkemesi tarafından 12 Mayıs'ta 2 haftalık geçici kefaletle serbest bırakılmıştı.