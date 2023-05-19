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Türkiye Dışişleri'nden Yunanistan'da 'Pontus' iddiaları kapsamında düzenlenen etkinliklere tepki
Türkiye Dışişleri'nden Yunanistan'da 'Pontus' iddiaları kapsamında düzenlenen etkinliklere tepki
Türk Dışişleri, Yunanistan'daki bazı radikal grupların 'Pontus' iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, "Türk düşmanlığını körükleyen etkinlikleri... 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T15:23+0300
2023-05-19T15:23+0300
dünya
türkiye
dışişleri bakanlığı
tepki
pontus
etkinlik
açıklama
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstiklal Savaşı'mızın başlangıcını temsil eden bu özel günün, bazı radikal grupların tarihimize yönelik mesnetsiz 'Pontus' iddiaları, Türk düşmanlığını körükleyen etkinlikleri ve Yunanistan’daki bazı siyasetçilerin tarihi gerçekleri çarpıtan açıklamaları yoluyla hedef alınmasını beyhude bir çaba olarak görüyoruz" ifadeleri kullanıldı.Gerçek dışı iddia ve açıklamalarla Türkiye'yi hedef alanlara 'Yunan ordusunun Anadolu’daki kanlı istilası' sırasında savaş hukukunu ihlal ederek yaptığı mezalimden' Yunanistan’ın sorumluluğunun ve tazminat ödemeye mahkum edildiğinin Lozan Antlaşması’yla kayıt altına belirtilen hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20230430/yunanistan-basbakani-micotakis-turkiye-secimlerden-sonra-buyuk-bir-stratejik-karar-almali-1070395900.html
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türkiye, dışişleri bakanlığı, tepki, pontus, etkinlik, açıklama
türkiye, dışişleri bakanlığı, tepki, pontus, etkinlik, açıklama

Türkiye Dışişleri'nden Yunanistan'da 'Pontus' iddiaları kapsamında düzenlenen etkinliklere tepki

15:23 19.05.2023
© AADışişleri Bakanlığı binası Türkiye
Dışişleri Bakanlığı binası Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
© AA
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Türk Dışişleri, Yunanistan'daki bazı radikal grupların 'Pontus' iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, "Türk düşmanlığını körükleyen etkinlikleri beyhude bir çaba olarak görüyoruz" dendi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstiklal Savaşı'mızın başlangıcını temsil eden bu özel günün, bazı radikal grupların tarihimize yönelik mesnetsiz 'Pontus' iddiaları, Türk düşmanlığını körükleyen etkinlikleri ve Yunanistan’daki bazı siyasetçilerin tarihi gerçekleri çarpıtan açıklamaları yoluyla hedef alınmasını beyhude bir çaba olarak görüyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Gerçek dışı iddia ve açıklamalarla Türkiye'yi hedef alanlara 'Yunan ordusunun Anadolu’daki kanlı istilası' sırasında savaş hukukunu ihlal ederek yaptığı mezalimden' Yunanistan’ın sorumluluğunun ve tazminat ödemeye mahkum edildiğinin Lozan Antlaşması’yla kayıt altına belirtilen hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Hile, çarpıtma, uydurma, yalan ve gerçeğin ters yüz edilmesi gibi araçları bugün de kullanmaya devam eden siyasileri, Türk düşmanlığı kaynaklı histeriden kurtularak kendi karanlık tarihleriyle yüzleşmeye davet ediyoruz. Yunanistan’daki tüm çevrelere bugün de provokatif söylem ve eylemlerini devam ettirmek yerine, barış ve işbirliği ortamını mümkün kılacak bir vizyon benimsemesini tavsiye ediyoruz."
Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2023
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