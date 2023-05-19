Türkiye Dışişleri'nden Yunanistan'da 'Pontus' iddiaları kapsamında düzenlenen etkinliklere tepki

"Hile, çarpıtma, uydurma, yalan ve gerçeğin ters yüz edilmesi gibi araçları bugün de kullanmaya devam eden siyasileri, Türk düşmanlığı kaynaklı histeriden kurtularak kendi karanlık tarihleriyle yüzleşmeye davet ediyoruz. Yunanistan’daki tüm çevrelere bugün de provokatif söylem ve eylemlerini devam ettirmek yerine, barış ve işbirliği ortamını mümkün kılacak bir vizyon benimsemesini tavsiye ediyoruz."