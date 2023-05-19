https://sputniknews.com.tr/20230519/turk-fast-food-zinciri-gagawa-rusyada-genislemeyi-planliyor-1071322495.html
Türk fast food zinciri Gagawa, Rusya'da genişlemeyi planlıyor
Türk fast food zinciri Gagawa, Rusya'da genişlemeyi planlıyor
Türk fast food zinciri Gagawa, Rusya'da her yıl 10 restoran açmayı planlıyor. 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T22:15+0300
2023-05-19T22:15+0300
2023-05-19T22:15+0300
ekonomi
fast food
rusya
türkiye
gagawa
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Uluslararası gayrimenkul, perakende, e-ticaret ve lojistik fuarı Mallpic’de konuşan Gagawa’nın İş Geliştirme ve Franchise Direktörü başkanı Denis Hohlunov, şirketin bu yıl Rusya'da on restoran daha açmayı planladığını söyledi.Hohlunov, "Geçen yıl Rusya'da üç restoran açtık. Bu yıldan itibaren zincirimizi genişletmeyi planlıyoruz. Her yıl ülkede franchise'lar aracılığıyla on restoran açmayı planlıyoruz" dedi.Holunov, önceliklerinin Moskova'daki alışveriş merkezlerinde şubeler açmak olduğunu, ancak nüfusu 1 milyonun üzerinde olan diğer şehirlerdeki yerlerin de değerlendirildiğini de sözlerine ekledi.İlk restoranı 2012 yılında Tavuk Dünyası markasıyla İstanbul’da açan Gagawa, şu anda farklı ülkelerde 50'den fazla şehirde faaliyet gösteriyor. Gagawa’nın şu anda Moskova'da 12, Kazan'da 6, Nijniy Novgorod'da 3, Samara'da 2 ve Voronej bölgesinde 2 olmak üzere Rusya’da toplam 25 restoranı bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230425/rosticin-amiral-gemisi-moskovada-kfcnin-yerine-acildi-1070182750.html
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fast food, rusya, türkiye, gagawa
fast food, rusya, türkiye, gagawa
Türk fast food zinciri Gagawa, Rusya'da genişlemeyi planlıyor
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Türk fast food zinciri Gagawa, Rusya'da her yıl 10 restoran açmayı planlıyor.
Uluslararası gayrimenkul, perakende, e-ticaret ve lojistik fuarı Mallpic’de konuşan Gagawa’nın İş Geliştirme ve Franchise Direktörü başkanı Denis Hohlunov, şirketin bu yıl Rusya'da on restoran daha açmayı planladığını söyledi.
Hohlunov, "Geçen yıl Rusya'da üç restoran açtık. Bu yıldan itibaren zincirimizi genişletmeyi planlıyoruz. Her yıl ülkede franchise'lar aracılığıyla on restoran açmayı planlıyoruz" dedi.
Holunov, önceliklerinin Moskova'daki alışveriş merkezlerinde şubeler açmak olduğunu, ancak nüfusu 1 milyonun üzerinde olan diğer şehirlerdeki yerlerin de değerlendirildiğini de sözlerine ekledi.
İlk restoranı 2012 yılında Tavuk Dünyası markasıyla İstanbul’da açan Gagawa, şu anda farklı ülkelerde 50'den fazla şehirde faaliyet gösteriyor. Gagawa’nın şu anda Moskova'da 12, Kazan'da 6, Nijniy Novgorod'da 3, Samara'da 2 ve Voronej bölgesinde 2 olmak üzere Rusya’da toplam 25 restoranı bulunuyor.