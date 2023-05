https://sputniknews.com.tr/20230519/turk-fast-food-zinciri-gagawa-rusyada-genislemeyi-planliyor-1071322495.html

Türk fast food zinciri Gagawa, Rusya'da genişlemeyi planlıyor

Türk fast food zinciri Gagawa, Rusya'da genişlemeyi planlıyor

Türk fast food zinciri Gagawa, Rusya'da her yıl 10 restoran açmayı planlıyor. 19.05.2023, Sputnik Türkiye

Uluslararası gayrimenkul, perakende, e-ticaret ve lojistik fuarı Mallpic’de konuşan Gagawa’nın İş Geliştirme ve Franchise Direktörü başkanı Denis Hohlunov, şirketin bu yıl Rusya'da on restoran daha açmayı planladığını söyledi.Hohlunov, "Geçen yıl Rusya'da üç restoran açtık. Bu yıldan itibaren zincirimizi genişletmeyi planlıyoruz. Her yıl ülkede franchise'lar aracılığıyla on restoran açmayı planlıyoruz" dedi.Holunov, önceliklerinin Moskova'daki alışveriş merkezlerinde şubeler açmak olduğunu, ancak nüfusu 1 milyonun üzerinde olan diğer şehirlerdeki yerlerin de değerlendirildiğini de sözlerine ekledi.İlk restoranı 2012 yılında Tavuk Dünyası markasıyla İstanbul’da açan Gagawa, şu anda farklı ülkelerde 50'den fazla şehirde faaliyet gösteriyor. Gagawa’nın şu anda Moskova'da 12, Kazan'da 6, Nijniy Novgorod'da 3, Samara'da 2 ve Voronej bölgesinde 2 olmak üzere Rusya’da toplam 25 restoranı bulunuyor.

