https://sputniknews.com.tr/20230425/rosticin-amiral-gemisi-moskovada-kfcnin-yerine-acildi-1070182750.html

Rostic'in amiral gemisi Moskova'da KFC’nin yerine açıldı

Rostic'in amiral gemisi Moskova'da KFC’nin yerine açıldı

Fastfood zinciri KFC'nin Rusya'daki halefi olan Rostic'in amiral gemisi restoranı, Moskova'nın Tverskaya-Yamskaya caddesindeki Mayakovskaya metro istasyonunun... 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T21:08+0300

2023-04-25T21:08+0300

2023-04-25T21:08+0300

dünya

kfc

fast food

rusya

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Rostic’ten yapılan açıklamada, yeni restoranlarda öncekilere kıyasla önemli bir değişiklik olmayacağı, ambalaj ve kaplardaki tasarımın aynı tarzda kırmızı ve beyaz çizgili olacağı, logoda ünlü Albay Sanders yerine bir tavuk olacağı belirtildi.Rostic's restoranlar zincirini yöneten Unirest şirketinin genel müdürü Tatyana Şamanskaya, açılışların sayıları 66’yı bulan kurumsal restoranlarla başlayacağını belirterek, önümüzdeki günlerde Moskova'da 25 ve Hantıy-Mansiysk Özerk Bölgesinde 15 restoranın açılmasının planlandığını, kalan 26 restoranın de Mayıs ayında açılacağını kaydetti.KFC’nin Rusya’da 1100’den fazla satış noktası bulunuyor. KFC'nin sahibi olan Yum Brands’in KFC’yi kendi bölgelerinde geliştirmekten sorumlu olan 22 franchise ortağı bulunuyordu. Nisan ortasında, Yum! Brands, Rusya'daki KFC restoranlarının Smart Service'e (aynı zamanda Unirest'in de yüzde100'üne sahip) satışını tamamladığını duyurmuştu.Anlaşma, Rusya'daki tüm KFC restoranlarını, işletim sistemini, ana franchise haklarını ve Rostic's ticari markasını içeriyor. Anlaşma kapsamında Smart Service, restoranların Rostic's olarak yeniden markalaştırılmasından ve tüm çalışanların işlerine devam etmekten sorumlu olmayı kabul etti. İlk aşamada şirket, 100'den fazla Rus KFC restoranını yeni markaya devredecek.

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kfc, fast food, rusya