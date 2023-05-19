Trabzon'da ayağı çelik tele takılan ayı kurtarıldı

© OZAN KÖSE-AW894211 Aydın,, “Bugüne kadar bir çok doğal hayvanı sıkıştığı yerden kurtardık. Ayı tellere takıldı. Ayıyı sakinleştirici iğne yapıp bakımını yaptıktan sonra doğal hayata bıraktık. Belediye olarak Başkanımız Ahmet Metin Genç talimatı ile 24 saat esaslı çalışıyoruz. Bugüne kadar karaca, tilki, çakal, kartal, karga, martı gibi birçok hayvanı düştüğü veya sıkıştığı yerden kurtardık. Şimdi bu ayı sıkıştığı yerde epey eziyet çekti. Çok susadı. Kurtulmak için çok çaba harcadı" ifadelerini kullandı.