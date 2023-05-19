Trabzon'da ayağı çelik tele takılan ayı kurtarıldı
© OZAN KÖSE-AW894211Trabzon'un Maçka ilçesinde tellere takılan bozayı, Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
© OZAN KÖSE-AW894211
Trabzon'un Maçka ilçesinde tellere takılan bozayı, Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Trabzon'un Maçka ilçesinde ayağı ağaçların etrafındaki çelik tele takılan ayı kurtarıldı.
Bahçekaya Mahallesi'nde ayının ayağının çelik tele takıldığını gören vatandaşlar, durumu belediye ekiplerine bildirdi.
© OZAN KÖSE-AW894211Bölgeye gelen Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince kurtarma çalışması başlatıldı. Ayı, ekiplerce uyuşturucu iğnelerle sakinleştirildi. Sakinleştirildikten sonra takıldığı telden kurtarılan ayı, veteriner tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.
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© OZAN KÖSE-AW894211
Bölgeye gelen Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince kurtarma çalışması başlatıldı. Ayı, ekiplerce uyuşturucu iğnelerle sakinleştirildi. Sakinleştirildikten sonra takıldığı telden kurtarılan ayı, veteriner tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.
© OZAN KÖSE-AW894211Trabzon'un Maçka ilçesinde tellere takılan bozayı, Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
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© OZAN KÖSE-AW894211
Trabzon'un Maçka ilçesinde tellere takılan bozayı, Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
© OZAN KÖSE-AW894211Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Lütfi Aydın ve Veteriner Ahmet Köz eşliğinde kurtarılan boz ayı, daha sonra mahalle sakinlerinin de yardımıyla kamyon kasasına taşınarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
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© OZAN KÖSE-AW894211
Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Lütfi Aydın ve Veteriner Ahmet Köz eşliğinde kurtarılan boz ayı, daha sonra mahalle sakinlerinin de yardımıyla kamyon kasasına taşınarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
© OZAN KÖSE-AW894211Aydın,, “Bugüne kadar bir çok doğal hayvanı sıkıştığı yerden kurtardık. Ayı tellere takıldı. Ayıyı sakinleştirici iğne yapıp bakımını yaptıktan sonra doğal hayata bıraktık. Belediye olarak Başkanımız Ahmet Metin Genç talimatı ile 24 saat esaslı çalışıyoruz. Bugüne kadar karaca, tilki, çakal, kartal, karga, martı gibi birçok hayvanı düştüğü veya sıkıştığı yerden kurtardık. Şimdi bu ayı sıkıştığı yerde epey eziyet çekti. Çok susadı. Kurtulmak için çok çaba harcadı" ifadelerini kullandı.
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© OZAN KÖSE-AW894211
Aydın,, “Bugüne kadar bir çok doğal hayvanı sıkıştığı yerden kurtardık. Ayı tellere takıldı. Ayıyı sakinleştirici iğne yapıp bakımını yaptıktan sonra doğal hayata bıraktık. Belediye olarak Başkanımız Ahmet Metin Genç talimatı ile 24 saat esaslı çalışıyoruz. Bugüne kadar karaca, tilki, çakal, kartal, karga, martı gibi birçok hayvanı düştüğü veya sıkıştığı yerden kurtardık. Şimdi bu ayı sıkıştığı yerde epey eziyet çekti. Çok susadı. Kurtulmak için çok çaba harcadı" ifadelerini kullandı.
© OZAN KÖSE-Trabzon'un Maçka ilçesinde tellere takılan bozayı, Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
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© OZAN KÖSE-
Trabzon'un Maçka ilçesinde tellere takılan bozayı, Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
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© OZAN KÖSE-AW894211
Bölgeye gelen Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince kurtarma çalışması başlatıldı. Ayı, ekiplerce uyuşturucu iğnelerle sakinleştirildi. Sakinleştirildikten sonra takıldığı telden kurtarılan ayı, veteriner tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.
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© OZAN KÖSE-AW894211
Trabzon'un Maçka ilçesinde tellere takılan bozayı, Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
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© OZAN KÖSE-AW894211
Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Lütfi Aydın ve Veteriner Ahmet Köz eşliğinde kurtarılan boz ayı, daha sonra mahalle sakinlerinin de yardımıyla kamyon kasasına taşınarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
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© OZAN KÖSE-AW894211
Aydın,, “Bugüne kadar bir çok doğal hayvanı sıkıştığı yerden kurtardık. Ayı tellere takıldı. Ayıyı sakinleştirici iğne yapıp bakımını yaptıktan sonra doğal hayata bıraktık. Belediye olarak Başkanımız Ahmet Metin Genç talimatı ile 24 saat esaslı çalışıyoruz. Bugüne kadar karaca, tilki, çakal, kartal, karga, martı gibi birçok hayvanı düştüğü veya sıkıştığı yerden kurtardık. Şimdi bu ayı sıkıştığı yerde epey eziyet çekti. Çok susadı. Kurtulmak için çok çaba harcadı" ifadelerini kullandı.
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© OZAN KÖSE-
Trabzon'un Maçka ilçesinde tellere takılan bozayı, Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Ortahisar Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, iğneyle sakinleştirdikleri ayının ayağına takılan çelik teli kesti.
Ekipler, kamyon kasasına taşıdıkları ayıyı yerleşim yerinden uzaklaştırarak doğaya bıraktı.