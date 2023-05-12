https://sputniknews.com.tr/20230512/tayvanda-mahsur-kalan-balikcilar-helikopterle-kurtarildi-1071004465.html
Tayvan’da mahsur kalan balıkçılar helikopterle kurtarıldı
Tayvan’da mahsur kalan balıkçılar helikopterle kurtarıldı
Tayvan açıklarında tekneleri alev alan 6 balıkçı, helikopterlerle düzenlenen operasyonla kurtarıldı. 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T16:31+0300
2023-05-12T16:31+0300
2023-05-12T16:31+0300
dünya
video
tayvan
tekne
yangın
helikopter
balıkçı
kurtarma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0c/1071004295_0:293:979:844_1920x0_80_0_0_a1acf56207fa94b491ea7fae03ffe6a9.png
Tayvan’ın 180 kilometre kuzeydoğusunda 1’i Tayvanlı, 5’i Endonezyalı 6 balıkçının bulunduğu tekne, dün yerel saatle 08.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle alev aldı.Şişme botla tekneden ayrılan balıkçılar, yardım çağrısında bulundu.Helikopterle kısa sürede olay yerine ulaşan Tayvan Hava İndirme Hizmet Birliği (NASC), balıkçıları halatla çekerek kurtardı.NASC tarafından yapılan açıklamada, kurtarma operasyonunun başarıyla tamamlandığı, balıkçıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Açıklamada, yangın söndürme gemisiyle müdahale edilen teknenin yanarak battığı kaydedildi.
tayvan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0c/1071004295_0:202:979:936_1920x0_80_0_0_e8b48d2bd8aec3b928d5791e2c868304.png
Tayvan’da mahsur kalan balıkçılar helikopterle kurtarıldı
Tayvan’da mahsur kalan balıkçılar helikopterle kurtarıldı
2023-05-12T16:31+0300
true
PT0M39S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, tayvan, tekne, yangın, helikopter, balıkçı, kurtarma, видео
video, tayvan, tekne, yangın, helikopter, balıkçı, kurtarma, видео
Tayvan’da mahsur kalan balıkçılar helikopterle kurtarıldı
Abone ol
Tayvan açıklarında tekneleri alev alan 6 balıkçı, helikopterlerle düzenlenen operasyonla kurtarıldı.
Tayvan’ın 180 kilometre kuzeydoğusunda 1’i Tayvanlı, 5’i Endonezyalı 6 balıkçının bulunduğu tekne, dün yerel saatle 08.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Şişme botla tekneden ayrılan balıkçılar, yardım çağrısında bulundu.
Helikopterle kısa sürede olay yerine ulaşan Tayvan Hava İndirme Hizmet Birliği (NASC), balıkçıları halatla çekerek kurtardı.
NASC tarafından yapılan açıklamada, kurtarma operasyonunun başarıyla tamamlandığı, balıkçıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Açıklamada, yangın söndürme gemisiyle müdahale edilen teknenin yanarak battığı kaydedildi.