TBB Başkanı Sağkan: Yurttaşlarımızın tekrar güveneceği hukuk sistemini yaratacağımıza söz veriyoruz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve jeotermal enerji kaynakları
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Siyasetçi Ufuk Uras: Muhalefet pert oldu, bu moralsizliği kısa sürede aşmak zor
09:02
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
22 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar geldi.
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur stratejisi
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Türkiye seçim telaşında, Ortadoğu'da taşlar oynuyor
16:04
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kılıçdaroğlu’nun yeni sert söylemi
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Türkiye'nin iflası
18:34
80 dk
Z RAPORU
Siyasilerden dikkat çeken mesajlar
20:45
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
19 MAYIS ÖZEL
Kurtuluş mücadelesinde Türk-Sovyet ilişkileri
10:05
18 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk'ün Samsun'a Çıkışının Yıldönümü
11:06
3 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Tarihçi Sinan Meydan 19 Mayıs'ı anlatıyor
12:46
67 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
19 MAYIS ÖZEL
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz Radyo Sputnik'te
14:06
23 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
19 MAYIS ÖZEL
Prof. Dr. Celal Şengör Radyo Sputnik'te
15:05
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
19 MAYIS ÖZEL
Araştırmacı Gazeteci Yazar Barış Terkoğlu Radyo Sputnik’te
16:05
57 dk
19 MAYIS ÖZEL
Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz Radyo Sputnik’te
17:05
57 dk
19 MAYIS ÖZEL
Tarihçi Dr.Mehmet Perinçek Radyo Sputnik’te
18:05
57 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230519/tbb-baskani-sagkan-yurttaslarimizin-tekrar-guvenecegi-hukuk-sistemini-yaratacagimiza-soz-veriyoruz-1071303507.html
TBB Başkanı Sağkan: Yurttaşlarımızın tekrar güveneceği hukuk sistemini yaratacağımıza söz veriyoruz
TBB Başkanı Sağkan: Yurttaşlarımızın tekrar güveneceği hukuk sistemini yaratacağımıza söz veriyoruz
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Samsun'da yaptığı konuşmada, "Bütün yurttaşlarımızın tekrar güvenebileceği bir hukuk sistemini... 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T14:10+0300
2023-05-19T14:10+0300
türkiye
samsun
19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı
erinç sağkan
hukuk
baro
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/13/1071303616_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_384eaa6aaf15d8ddc4d39223bfabefdf.jpg
TBB Başkanı Erinç Sağkan, Samsun Barosu'nca Samsun Adalet Sarayı İsa Fidan Konferans Salonu'nda düzenlenen '19 Mayıs ve Atatürk' söyleşisinde, bugün özgürce yaşanabiliyorsa bunu borçlu oldukları ilk adımın 104 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından atıldığını belirtti.Bu topraklarda olmaktan onur duyduğunu dile getiren Sağkan, "Bugün burada bu çatının altında özgürce konuşabiliyorsak, eleştirilerimizi birbirimize yöneltebiliyorsak, hâlâ bir hukuk devletinden bahsedebiliyorsak, hâlâ laiklik ilkesini savunabiliyorsak, işte bu topraklarda ilk adım 19 Mayıs 1919'da atıldı. Milyonlar o adımı bir umut olarak gördü, takip etti. Anadolu'dan yükselen direniş beraberinde Türkiye Cumhuriyeti devletini, kuruluşunu ve daha sonra da devrimleri getirdi" ifadesini kullandı.Bu devrimlerden birinin ve en önemlisinin hukuk devrimi olduğunu anlatan Sağkan şunları kaydetti:Söyleşide Samsun Baro Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran ile eski Trabzon Baro Başkanı ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de katılımcıları selamladı.Program şair ve yazar Sunay Akın'ın sunumuyla sona erdi.
https://sputniknews.com.tr/20230519/1071301247.html
türkiye
samsun
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/13/1071303616_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_048d97f6a7ca501bbd2929b78ed3f66a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
samsun, 19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, erinç sağkan, hukuk, baro
samsun, 19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, erinç sağkan, hukuk, baro

TBB Başkanı Sağkan: Yurttaşlarımızın tekrar güveneceği hukuk sistemini yaratacağımıza söz veriyoruz

14:10 19.05.2023
© AATürkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
© AA
Abone olTelegram
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Samsun'da yaptığı konuşmada, "Bütün yurttaşlarımızın tekrar güvenebileceği bir hukuk sistemini yaratacağımıza söz veriyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızı kutluyorum" dedi.
TBB Başkanı Erinç Sağkan, Samsun Barosu'nca Samsun Adalet Sarayı İsa Fidan Konferans Salonu'nda düzenlenen '19 Mayıs ve Atatürk' söyleşisinde, bugün özgürce yaşanabiliyorsa bunu borçlu oldukları ilk adımın 104 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından atıldığını belirtti.
Bu topraklarda olmaktan onur duyduğunu dile getiren Sağkan, "Bugün burada bu çatının altında özgürce konuşabiliyorsak, eleştirilerimizi birbirimize yöneltebiliyorsak, hâlâ bir hukuk devletinden bahsedebiliyorsak, hâlâ laiklik ilkesini savunabiliyorsak, işte bu topraklarda ilk adım 19 Mayıs 1919'da atıldı. Milyonlar o adımı bir umut olarak gördü, takip etti. Anadolu'dan yükselen direniş beraberinde Türkiye Cumhuriyeti devletini, kuruluşunu ve daha sonra da devrimleri getirdi" ifadesini kullandı.
Bu devrimlerden birinin ve en önemlisinin hukuk devrimi olduğunu anlatan Sağkan şunları kaydetti:
"Bugün içerisinde bulunduğumuz, maalesef büyük bir kaosa dönüşmüş olan hukukun üstünlüğü ilkesinin yerine üstünlerin hukuku ilkesi geçtiği, tarafsız ve bağımsız yargının maalesef neredeyse yok olma noktasına geldiği bir takvimde işte buradan tekrar belki hukukun üstünlüğü mücadelesinde bir adım atmak, tekrar bir arada bu mücadeleyi verme iradesini ortaya koymak çok değerli olacaktır. 100. yılında Cumhuriyet devrimlerinin maalesef ki erozyona uğradığı bir takvim diliminde hukuk devriminin de başlangıcının Samsun'dan olması belki çok anlamlı olacaktır. Türkiye Barolar Birliği, barolar, bu ülkedeki 180 bin avukat, Türkiye Cumhuriyeti devletinin tekrar bir hukuk devleti olması için hiç yılmadan, en ufak şekilde geri adım atmadan bu mücadeleyi vermenin tam kararlılığı içerisindedir. Bütün yurttaşlarımızın tekrar güvenebileceği bir hukuk sistemini yaratacağımıza söz veriyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızı kutluyorum."
Söyleşide Samsun Baro Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran ile eski Trabzon Baro Başkanı ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de katılımcıları selamladı.
Program şair ve yazar Sunay Akın'ın sunumuyla sona erdi.
Türkiye genelinde 19 Mayıs kutlamaları - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
TÜRKİYE
Türkiye genelinde 19 Mayıs kutlamaları
13:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала