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Türkiye genelinde 19 Mayıs kutlamaları
Türkiye genelinde 19 Mayıs kutlamaları
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye genelinde çeşitli illerde düzenlenen törenlerle kutlandı. 19.05.2023, Sputnik Türkiye
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19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı
19 mayıs gençlik ve spor bayramı
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фото, 19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, 19 mayıs gençlik ve spor bayramı, kutlama, fotoğraf
фото, 19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, 19 mayıs gençlik ve spor bayramı, kutlama, fotoğraf

Türkiye genelinde 19 Mayıs kutlamaları

13:20 19.05.2023 (güncellendi: 13:23 19.05.2023)
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye genelinde çeşitli illerde düzenlenen törenlerle kutlandı.
© AA

Malatya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

Malatya&#x27;da 19 Mayıs Atatürk&#x27;ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Halk oyunları ekibi gösteri yaptı. - Sputnik Türkiye
1/12
© AA

Malatya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

© AA

Gaziantep'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Sporcular, birçok branştan gösteri gerçekleştirdi.

Gaziantep&#x27;te 19 Mayıs Atatürk&#x27;ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Sporcular, birçok branştan gösteri gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye
2/12
© AA

Gaziantep'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Sporcular, birçok branştan gösteri gerçekleştirdi.

© AA

Adana'da Uğur Mumcu Meydan'ında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Adana&#x27;da Uğur Mumcu Meydan&#x27;ında 19 Mayıs Atatürk&#x27;ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. - Sputnik Türkiye
3/12
© AA

Adana'da Uğur Mumcu Meydan'ında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

© AA

Şanlıurfa'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kurslarında spor eğitim alan gençler tarafından gösteri gerçekleştirildi.

Şanlıurfa&#x27;da, 19 Mayıs Atatürk&#x27;ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kurslarında spor eğitim alan gençler tarafından gösteri gerçekleştirildi. - Sputnik Türkiye
4/12
© AA

Şanlıurfa'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kurslarında spor eğitim alan gençler tarafından gösteri gerçekleştirildi.

© AA

Sakarya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Serdivan Spor Salonu'nda program düzenlendi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının gösterisinden sonra sportif ve kültürel etkinlikler gerçekleştirildi.

Sakarya&#x27;da 19 Mayıs Atatürk&#x27;ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Serdivan Spor Salonu&#x27;nda program düzenlendi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının gösterisinden sonra sportif ve kültürel etkinlikler gerçekleştirildi. - Sputnik Türkiye
5/12
© AA

Sakarya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Serdivan Spor Salonu'nda program düzenlendi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının gösterisinden sonra sportif ve kültürel etkinlikler gerçekleştirildi.

© AA

Kayseri'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı. Etkinliklerde öğrenci ve sporcular tarafından karate, jimnastik, tekvando ve halk oyunları gösterileri yapıldı.

Kayseri&#x27;de 19 Mayıs Atatürk&#x27;ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı. Etkinliklerde öğrenci ve sporcular tarafından karate, jimnastik, tekvando ve halk oyunları gösterileri yapıldı. - Sputnik Türkiye
6/12
© AA

Kayseri'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı. Etkinliklerde öğrenci ve sporcular tarafından karate, jimnastik, tekvando ve halk oyunları gösterileri yapıldı.

© AA

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, İzmit'teki Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla kutlandı. Programda, Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan "Hatırlıyor ve Hatırlatıyoruz" isimli gösteri sahnelendi.

19 Mayıs Atatürk&#x27;ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, İzmit&#x27;teki Süleyman Demirel Kültür Merkezi&#x27;nde düzenlenen programla kutlandı. Programda, Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan &quot;Hatırlıyor ve Hatırlatıyoruz&quot; isimli gösteri sahnelendi. - Sputnik Türkiye
7/12
© AA

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, İzmit'teki Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla kutlandı. Programda, Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan "Hatırlıyor ve Hatırlatıyoruz" isimli gösteri sahnelendi.

© AA

Hatay'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla TOKİ Çok Amaçlı Spor Salonu'nda tören düzenlendi. Program kapsamında öğrenciler şiir okudu, çeşitli gösteriler sundu. Gençlik Haftası kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Hatay&#x27;da, 19 Mayıs Atatürk&#x27;ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla TOKİ Çok Amaçlı Spor Salonu&#x27;nda tören düzenlendi. Program kapsamında öğrenciler şiir okudu, çeşitli gösteriler sundu. Gençlik Haftası kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. - Sputnik Türkiye
8/12
© AA

Hatay'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla TOKİ Çok Amaçlı Spor Salonu'nda tören düzenlendi. Program kapsamında öğrenciler şiir okudu, çeşitli gösteriler sundu. Gençlik Haftası kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

© AA

Mardin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 21 Kasım Şehir Stadyumunda tören düzenlendi. Törende tekvando takımları gösteri sundu.

Mardin&#x27;de 19 Mayıs Atatürk&#x27;ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 21 Kasım Şehir Stadyumunda tören düzenlendi. Törende tekvando takımları gösteri sundu. - Sputnik Türkiye
9/12
© AA

Mardin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 21 Kasım Şehir Stadyumunda tören düzenlendi. Törende tekvando takımları gösteri sundu.

© AA

İstanbul Valiliğince, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde program düzenlendi. Programa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu ve gençler katıldı.

İstanbul Valiliğince, 19 Mayıs Atatürk&#x27;ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Taksim&#x27;deki Atatürk Kültür Merkezi&#x27;nde program düzenlendi. Programa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu ve gençler katıldı. - Sputnik Türkiye
10/12
© AA

İstanbul Valiliğince, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde program düzenlendi. Programa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu ve gençler katıldı.

© AA

Yozgat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı. Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda düzenlenen törende Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencilerinin ellerindeki Türk bayraklarını açmaları güzel görüntüler oluşturdu.

Yozgat&#x27;ta 19 Mayıs Atatürk&#x27;ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı. Rıza Kayaalp Spor Salonu&#x27;nda düzenlenen törende Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencilerinin ellerindeki Türk bayraklarını açmaları güzel görüntüler oluşturdu. - Sputnik Türkiye
11/12
© AA

Yozgat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı. Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda düzenlenen törende Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencilerinin ellerindeki Türk bayraklarını açmaları güzel görüntüler oluşturdu.

© AA

Ordu'da 19 Mayıs halk oyunlarıyla kutlandı.

Ordu&#x27;da 19 Mayıs halk oyunlarıyla kutlandı. - Sputnik Türkiye
12/12
© AA

Ordu'da 19 Mayıs halk oyunlarıyla kutlandı.

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