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Tarkan, Cumhuriyet'in 100. yılı ve Atatürk için yazdığı marştan bir bölüm paylaştı
Tarkan, Cumhuriyet'in 100. yılı ve Atatürk için yazdığı marştan bir bölüm paylaştı
Şarkıcı Tarkan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı sosyal medya mesajında, Cumhuriyet'in 100. yılı için yazdığı marştan... 19.05.2023, Sputnik Türkiye
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Tarkan'ın, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafıyla birlikte yaptığı paylaşım şöyle:"Sen rahat uyuYüreğimizdesin her anSen rahat uyuBiz hep izindeyiz AtamSana olan bu aşkEbediyete kadarBizdeki bu yangınHiç sönmez hep yanar"
https://sputniknews.com.tr/20230519/1071301247.html
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tarkan, cumhuriyet, beste
tarkan, cumhuriyet, beste

Tarkan, Cumhuriyet'in 100. yılı ve Atatürk için yazdığı marştan bir bölüm paylaştı

15:31 19.05.2023
© AATarkan
Tarkan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
© AA
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Şarkıcı Tarkan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı sosyal medya mesajında, Cumhuriyet'in 100. yılı için yazdığı marştan bir bölüm paylaştı.
Tarkan'ın, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafıyla birlikte yaptığı paylaşım şöyle:
"Sen rahat uyu
Yüreğimizdesin her an
Sen rahat uyu
Biz hep izindeyiz Atam
Sana olan bu aşk
Ebediyete kadar
Bizdeki bu yangın
Hiç sönmez hep yanar"
Cumhuriyet’in 100. yılı ve de Atatürk için yazdığım marşın sözlerinden küçük bir bölüm paylaşmak, bugün yerinde olur dedim. #19Mayıs #Atatürk #SenRahatUyu"
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