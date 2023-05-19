https://sputniknews.com.tr/20230519/tarkan-cumhuriyetin-100-yili-ve-ataturk-icin-yazdigi-marstan-bir-bolum-paylasti-1071307040.html
Tarkan, Cumhuriyet'in 100. yılı ve Atatürk için yazdığı marştan bir bölüm paylaştı
Tarkan, Cumhuriyet'in 100. yılı ve Atatürk için yazdığı marştan bir bölüm paylaştı
Şarkıcı Tarkan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı sosyal medya mesajında, Cumhuriyet'in 100. yılı için yazdığı marştan... 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T15:31+0300
2023-05-19T15:31+0300
2023-05-19T15:31+0300
yaşam
tarkan
cumhuriyet
beste
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Tarkan'ın, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafıyla birlikte yaptığı paylaşım şöyle:"Sen rahat uyuYüreğimizdesin her anSen rahat uyuBiz hep izindeyiz AtamSana olan bu aşkEbediyete kadarBizdeki bu yangınHiç sönmez hep yanar"
https://sputniknews.com.tr/20230519/1071301247.html
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tarkan, cumhuriyet, beste
tarkan, cumhuriyet, beste
Tarkan, Cumhuriyet'in 100. yılı ve Atatürk için yazdığı marştan bir bölüm paylaştı
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Şarkıcı Tarkan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı sosyal medya mesajında, Cumhuriyet'in 100. yılı için yazdığı marştan bir bölüm paylaştı.
Tarkan'ın, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafıyla birlikte yaptığı paylaşım şöyle:
Cumhuriyet’in 100. yılı ve de Atatürk için yazdığım marşın sözlerinden küçük bir bölüm paylaşmak, bugün yerinde olur dedim. #19Mayıs #Atatürk #SenRahatUyu"