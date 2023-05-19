https://sputniknews.com.tr/20230519/tarkan-cumhuriyetin-100-yili-ve-ataturk-icin-yazdigi-marstan-bir-bolum-paylasti-1071307040.html

Tarkan, Cumhuriyet'in 100. yılı ve Atatürk için yazdığı marştan bir bölüm paylaştı

Tarkan, Cumhuriyet'in 100. yılı ve Atatürk için yazdığı marştan bir bölüm paylaştı

Şarkıcı Tarkan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı sosyal medya mesajında, Cumhuriyet'in 100. yılı için yazdığı marştan... 19.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-19T15:31+0300

2023-05-19T15:31+0300

2023-05-19T15:31+0300

yaşam

tarkan

cumhuriyet

beste

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/0a/1061052285_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_f5544195d27d3cbfbbd168fbb02bea82.jpg

Tarkan'ın, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafıyla birlikte yaptığı paylaşım şöyle:"Sen rahat uyuYüreğimizdesin her anSen rahat uyuBiz hep izindeyiz AtamSana olan bu aşkEbediyete kadarBizdeki bu yangınHiç sönmez hep yanar"

https://sputniknews.com.tr/20230519/1071301247.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tarkan, cumhuriyet, beste