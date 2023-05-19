https://sputniknews.com.tr/20230519/savcilik-hablemitoglu-suikasti-davasindaki-tahliyelere-itiraz-etti-1071327415.html

Savcılık, Hablemitoğlu suikastı davasındaki tahliyelere itiraz etti

Savcılık, Hablemitoğlu suikastı davasındaki tahliyelere itiraz etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu cinayetinin tetikçiliğini yaptığı iddia edilen Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve FETÖ sanığı Enver... 19.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-19T23:40+0300

2023-05-19T23:40+0300

2023-05-19T23:40+0300

türkiye

fetö

necip hablemitoğlu

fethullah gülen

fethullah gülen cemaati

levent göktaş

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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin, Fethullah Gülen ile emekli albay Göktaş'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 10 sanığın yargılandığı davaya dün devam edildi.Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Nuri Gökhan Bozkır, Aydın Köstem, FETÖ sanığı eski istihbaratçı Enver Altaylı, Fikret Emek ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile tutuksuz sanık Mehmet Narin katıldı.Gece saatlerine kadar süren yargılamada, sanık ve taraf avukatlarının beyanını alan mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı.Buna göre "yurtdışına çıkış yasağı" ve "haftanın belirli günü imza atmak" şartıyla tutuklu sanıkların tahliyesine hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 10 Temmuz'a erteledi.'Sanıklar firar edebilir'Bu gelişme üzerine ara karara yönelik mütalaasında sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini talep eden Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün, tahliye kararına itiraz etti.Savcı Ergün'ün mahkemeye sunduğu dilekçede, sanıklardan Levent Göktaş'ın soruşturma aşamasında yurtdışına kaçtığı, gittiği ülkede sığınma talebinde bulunduğu, bir diğer sanık Nuri Gökhan Bozkır'ın ise yurtdışındayken hakkındaki kırmızı bültene istianeden Türkiye'ye iade edildiği hatırlatıldı.Bu nedenle iki sanığın yeniden firar edebileceklerine dair kuvvetli şüphenin bulunduğu aktarılan dilekçede, ayrıca sanıkların, beyanı alınmamış tanıklara baskı yapabilecekleri, toplanmamış delilleri karartabilecekleri vurgulandı.Bu kapsamda isnat edilen suçun cezasının üst sınırı ve hukuki durumları dikkate alındığında sanıkların bu aşamada tahliye edilmesinin ölçülü olmadığına işaret edilen dilekçede, söz konusu isimlerin yeniden tutuklanması talep edildi.Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi, savcının talebini yerinde görmemesi halinde itiraza ilişkin nihai kararı vermesi için dosyayı Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesine gönderecek.

https://sputniknews.com.tr/20230519/hablemitoglu-davasinda-tutuklu-saniklara-tahliye-karari-1071290644.html

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