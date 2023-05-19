https://sputniknews.com.tr/20230519/hablemitoglu-davasinda-tutuklu-saniklara-tahliye-karari-1071290644.html

Hablemitoğlu davasında tutuklu sanıklara tahliye kararı

Hablemitoğlu davasında tutuklu sanıklara tahliye kararı

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin görülen davada, tutuklu sanıkların 'mevcut delil durumunun sanıklar lehine... 19.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-19T09:42+0300

2023-05-19T09:42+0300

2023-05-19T09:42+0300

türkiye

necip hablemitoğlu

dava

mahkeme

yüksek mahkeme

tutuklu

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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin, firari FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile emekli albay Levent Göktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanıklar tahliye edildi. Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar ile tutuksuz sanıklar katılırken, Hablemitoğlu’nun eşi Şengül Hablemitoğlu da hazır bulundu. Davada, eski emekli Albay Levent Göktaş, tetikçi olmakla suçlanan eski Özel Kuvvetçi Tarkan Mumcuoğlu ile Nuri Gökhan Bozkır ve Fikret Emek’in de aralarında bulunduğu 6 sanığın tahliyesine karar verdi. Davada tutuklu sanık kalmadı.‘Abdullah Gül’ün tanık olarak dinlenmesi istendi’Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın, davayı tanıklar davası haline getirmenin doğru olmadığını, ancak televizyonlarda, “Katili biliyorum. Devlet sorsun, açıklarım.” diyenler olduğunu söyleyerek, Abdullah Gül, Hasan Atilla Uğur, Abdurrahman Şimşek, Ferhat Ünlü, İrfan Fidan, Mustafa Çalışkan, Tamer Topsakal ve Tuncay Özkan’ın tanık olarak dinlenmesini istedi. Barkın’ın bu talebini sanık avukatları da destekledi.Kararla birlikte tutuklu sanık kalmadıİddianameyi hazırlayan savcı Zafer Ergün taleplere yönelik mütalaasını açıkladı. Savcı Ergün, Abdullah Gül’ün dinlenilmesi talebini mahkemenin takdirine bırakırken, Tuncay Özkan’ın ise beyanlarının dosyaya kazandırılmasından sonra dinlenilmesine ilişkin karar verilmesini, sanıkların tutukluluk halinin de devamını talep etti. Verilen 4.5 saatlik aranın ardından mahkeme, tutuklu sanıkların “mevcut delil durumunun sanıklar lehine değişmesi ihtimali nedeniyle” tahliyesine karar verdi. Bu karar ile dosyada tutuklu sanık da kalmamış oldu.

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