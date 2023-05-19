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Rusya’dan 500 ABD vatandaşına ülkeye giriş yasağı
Rusya’dan 500 ABD vatandaşına ülkeye giriş yasağı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, aralarında Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın da bulunduğu 500 ABD vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirildiğini duyurdu. 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T22:58+0300
2023-05-19T22:58+0300
dünya
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rusya
ülkeye giriş yasağı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Joe Biden yönetiminin ülkemizin yetkililerini ve sıradan vatandaşlarını kişisel etkileyerek Rusya’ya maksimum zarar vermeyi amaçlayan ve düzenli olarak uygulamaya konan yaptırımlara misilleme ve karşı önlem amacıyla 500 ABD vatandaşının Rusya Federasyonu’na girişi yasaklandı” ifadelerine yer verildi.Rusya’ya girişi yasaklananlar listesinde eski ABD Başkanı Barack Obama ve Beyaz Saray’ın ‘Rus dezenformasyonu’ ile mücadele küratörü Nina Yankovic’in yanı sıra, ABD idaresinin farklı düzeylerinde yer alan mevcut ve eski yetkililerin isimleri geçiyor. Listeye ayrıca 2022 Kasım ayında seçilen Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri, Rusofobik emirleri yerine getiren ve yalan haberleri yayan ‘analiz’ merkezlerinin uzmanları ve çalışanları ile Ukrayna’ya silah sağlayan şirketlerin yöneticileri de dahil edildi.2021 ABD Kongre binası baskınına katılanlara karşı baskı uygulayan hükümet ve güvenlik güçlerinin temsilcileri de ‘kara listeye’ alındı.Washington’un Moskova’ya yönelik her bir düşmanca adıma sert tepki verileceğini anlaması gerektiğini vurgulayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, cezanın kaçınılmazlığı ilkesinin yaptırımlar ve ABD’nin Rusların mesleki faaliyetlerine müdahale etme girişimlerinde uygulanacağının altını çizdi.Bu bağlamda ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nin casusluk şüphesiyle tutuklanan gazeteci Evan Gershkovich’e erişim talebinin reddedildiği ifade edilen açıklamada, bunun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un medya havuzundan olan Rus gazetecilere vizelerin verilmemesine yanıt olduğu belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230519/abd-rusya-kirgizistan-ve-ermenistandan-70-sirkete-ihracat-kisitlamasi-getirdi-1071322219.html
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abd, rusya, ülkeye giriş yasağı, yaptırım
abd, rusya, ülkeye giriş yasağı, yaptırım

Rusya’dan 500 ABD vatandaşına ülkeye giriş yasağı

22:58 19.05.2023
© AFP 2023 / Yuri KadobnovRusya - ABD - bayrak
Rusya - ABD - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
© AFP 2023 / Yuri Kadobnov
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, aralarında Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın da bulunduğu 500 ABD vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirildiğini duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Joe Biden yönetiminin ülkemizin yetkililerini ve sıradan vatandaşlarını kişisel etkileyerek Rusya’ya maksimum zarar vermeyi amaçlayan ve düzenli olarak uygulamaya konan yaptırımlara misilleme ve karşı önlem amacıyla 500 ABD vatandaşının Rusya Federasyonu’na girişi yasaklandı” ifadelerine yer verildi.
Rusya’ya girişi yasaklananlar listesinde eski ABD Başkanı Barack Obama ve Beyaz Saray’ın ‘Rus dezenformasyonu’ ile mücadele küratörü Nina Yankovic’in yanı sıra, ABD idaresinin farklı düzeylerinde yer alan mevcut ve eski yetkililerin isimleri geçiyor. Listeye ayrıca 2022 Kasım ayında seçilen Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri, Rusofobik emirleri yerine getiren ve yalan haberleri yayan ‘analiz’ merkezlerinin uzmanları ve çalışanları ile Ukrayna’ya silah sağlayan şirketlerin yöneticileri de dahil edildi.
2021 ABD Kongre binası baskınına katılanlara karşı baskı uygulayan hükümet ve güvenlik güçlerinin temsilcileri de ‘kara listeye’ alındı.
Washington’un Moskova’ya yönelik her bir düşmanca adıma sert tepki verileceğini anlaması gerektiğini vurgulayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, cezanın kaçınılmazlığı ilkesinin yaptırımlar ve ABD’nin Rusların mesleki faaliyetlerine müdahale etme girişimlerinde uygulanacağının altını çizdi.
Bu bağlamda ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nin casusluk şüphesiyle tutuklanan gazeteci Evan Gershkovich’e erişim talebinin reddedildiği ifade edilen açıklamada, bunun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un medya havuzundan olan Rus gazetecilere vizelerin verilmemesine yanıt olduğu belirtildi.
Rus ürünleri- İhracat- İthalat - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
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