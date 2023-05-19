https://sputniknews.com.tr/20230519/rusya-ile-turkiye-arasinda-lojistik-ve-liman-isletmeciligi-alaninda-yeni-ortakliklar-olusabilir--1071304708.html

'Rusya ile Türkiye arasında lojistik ve liman işletmeciliği alanında yeni ortaklıklar oluşabilir'

'Rusya ile Türkiye arasında lojistik ve liman işletmeciliği alanında yeni ortaklıklar oluşabilir'

Tataristan’ın başkenti Kazan’da, '14. Rusya-İslam Alemi: KazanForum 2023 Uluslararası Ekonomik Forumu’ devam ediyor. Forumun iş programı bu yıl özellikle... 19.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-19T14:50+0300

2023-05-19T14:50+0300

2023-05-19T14:59+0300

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Kazan’a Azerbaycan, İran, Malezya, Tacikistan, Türkiye ve Özbekistan gibi ülkelerden 100’ü aşkın kişilik heyetler katılıyor.Forumda Rusya-Türkiye işbirliğiyle ilgili, Rusya’nın Türkiye Ticaret Temsilciliği ile Rusya Sanayici ve Girişimciler Birliği tarafından organize edilen ayrı bir oturum da düzenleniyor.Oturuma katılan Türkiye Ticaret Bakanlığı Hizmet İhracatları Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Üzeyir Işık, Sputnik’e verdiği demeçte Türkiye ile Rusya arasında gelişen hizmet sektörlerini sıralayarak lojistik ve liman işletmeciliği alanında yeni ikili ortaklıkların oluşabileceğini söyledi: "Türkiye ile Rusya arasında hizmet sektöründe kurulan pek çok işbirliklerimiz mevcut. Bu alanlardan biri, sürekli gelişen turizm sektörü ve otelcilik. Bunun dışında eğlence sektörü dediğimiz dizi filmi ve televizyon yapımı sektöründe de önemli büyüme kat edilmektedir. Eğitim ile ilgili sektörümüz de büyüyor. Türk öğrencilerin Rusya’da, Rus öğrencilerin de Türkiye’de sayıları giderek artmaktadır. Aynı zamanda lojistik alanında da çok ciddi manada işbirliğimiz büyümektedir. İkili ilişkilerimizde yolcu taşımacılığı sektörü de çok önemli bir sektör. Ayrıca liman işletmeciliği hususlarında Türk şirketleri oldukça başarılı ve Rusya’nın bu bölgelerine ilgi duyuyor. Belki bu bölgelerde bu alanlarda yeni yapılar, yeni ortaklıklar ve yeni girişimler oluşacak.” Türkiye’nin, Rusya ile dostluk ilişkilerini devam ettirmeye çalıştığına dikkat çeken Işık, bazı konuların ticaret gözüyle değil, insan gözüyle değerlendirilmesi gerektiğini belirtti: "Türk şirketleri, küresel arenada Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımlara bakılmaksızın her şeyi zorlayarak dostluk ilişkilerini devam ettirmeye çalışıyor. Belki de, bazı şeylerin ticari olmadığını, insani olduğunu bütün dünyaya en güzel şekilde gösteren ülke, Türkiye’dir. Biz Rus komşularımızla bu ilişkilerimizi her daim iki liderin liderliğinde devam ettirmek istiyoruz. Umarım bu devam edecek.”

https://sputniknews.com.tr/20230519/kazan-forumuna-katilan-turk-sirketler-hedefimiz-rusya-ile-isbirligini-artirmak---1071292560.html

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Amur Gadjiev https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

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kazan, tataristan, forum, türkiye, rusya