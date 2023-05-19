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Kazan Forumu'na katılan Türk şirketler: Hedefimiz Rusya ile işbirliğini artırmak
Kazan Forumu'na katılan Türk şirketler: Hedefimiz Rusya ile işbirliğini artırmak
Tataristan’ın başkenti Kazan’da, '14. Rusya-İslam Alemi: KazanForum 2023 Uluslararası Ekonomik Forumu’ devam ediyor. Forumun iş programı bu yıl özellikle... 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T10:54+0300
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görüş
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kazan
forum
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Kazan’a Azerbaycan, İran, Malezya, Tacikistan, Türkiye ve Özbekistan gibi ülkelerden 100’ü aşkın kişilik heyetler katılıyor. Forumda Rusya-Türkiye işbirliğiyle ilgili, Rusya’nın Türkiye Ticaret Temsilciliği ile Rusya Sanayici ve Girişimciler Birliği tarafından organize edilen ayrı bir oturum da var. Eforgrup Promosyon Bilgisayar Elektronik Tekstil İnş. San. ve Tic. Ltd. Sti. Genel Müdürü Oktay Ilgın, Rusya ve Tataristan’ı çok beğendiğini söyleyerek fuarın umut verici olduğunu belirtti:“Kazan’a ilk defa geliyoruz. Tataristan’ı ve genel olarak Rusya’yı çok beğendik. Kazan çok güzel ve çok temiz bir şehir. Eforgrup Promosyon Şirketi olarak yaklaşık 16 yılı aşkın bir süredir Türkiye’de hizmetler veriyoruz. Fuardan çok umutluyuz." Diğer bir katılımcı Gıdacıbaşı Baharat Pastacılık ve Gıda Kim. Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Gazi, Rusya pazarının çok büyük olduğunu belirterek burada ticari varlığını artırmayı planladığını söyledi: "Gıdacıbaşı şirketi olarak 13 yıldır pastacılık sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Gıda boyaları, aromalar, katkı maddeleri gibi pastacılıkta kullanılan ürünler ve malzemeleri üretiyoruz. İlk defa bu bölgelerdeki bir fuara katılıyoruz. Tataristan’a ilk defa geliyoruz. Pazar olarak burası çok iyi bir pazar. Ürettiğimiz ürünler daha çok Avrupa’da üretilmekteydi. Ama son yıllarda Türkiye’de teknolojinin gelişmesiyle biz de ilgili kalite standartlarına ulaşabildik. Rusya’ya ürünlerimiz daha önce dolaylı yollardan geliyordu. Ama biz Rusya’ya doğrudan ihracat yapmak istiyoruz. Bu sene Eylül ayında Moskova’da yine bir gıda fuarı olacak. Ona da katılmayı düşünüyoruz. Hedefimiz Rusya ile işbirliğimizi artırmak."
https://sputniknews.com.tr/20230518/tataristanda-rusya-islam-alemi-kazanforum-2023-uluslararasi-ekonomik-forumu-basladi-1071274327.html
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rusya, kazan, forum, şirket, türkiye, ekonomi

Kazan Forumu'na katılan Türk şirketler: Hedefimiz Rusya ile işbirliğini artırmak

10:54 19.05.2023 (güncellendi: 10:55 19.05.2023)
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Tataristan’ın başkenti Kazan’da, '14. Rusya-İslam Alemi: KazanForum 2023 Uluslararası Ekonomik Forumu’ devam ediyor. Forumun iş programı bu yıl özellikle zengin. Programda fuarlar, stratejik oturumlar, konferanslar, yuvarlak masa toplantıları gibi yaklaşık 200 farklı etkinlik var. 85 ülkeden gelen temsilciler de program için hazır bulunuyor.
Kazan’a Azerbaycan, İran, Malezya, Tacikistan, Türkiye ve Özbekistan gibi ülkelerden 100’ü aşkın kişilik heyetler katılıyor.
Forumda Rusya-Türkiye işbirliğiyle ilgili, Rusya’nın Türkiye Ticaret Temsilciliği ile Rusya Sanayici ve Girişimciler Birliği tarafından organize edilen ayrı bir oturum da var.
Eforgrup Promosyon Bilgisayar Elektronik Tekstil İnş. San. ve Tic. Ltd. Sti. Genel Müdürü Oktay Ilgın, Rusya ve Tataristan’ı çok beğendiğini söyleyerek fuarın umut verici olduğunu belirtti:
“Kazan’a ilk defa geliyoruz. Tataristan’ı ve genel olarak Rusya’yı çok beğendik. Kazan çok güzel ve çok temiz bir şehir. Eforgrup Promosyon Şirketi olarak yaklaşık 16 yılı aşkın bir süredir Türkiye’de hizmetler veriyoruz. Fuardan çok umutluyuz."
Diğer bir katılımcı Gıdacıbaşı Baharat Pastacılık ve Gıda Kim. Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Gazi, Rusya pazarının çok büyük olduğunu belirterek burada ticari varlığını artırmayı planladığını söyledi:
"Gıdacıbaşı şirketi olarak 13 yıldır pastacılık sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Gıda boyaları, aromalar, katkı maddeleri gibi pastacılıkta kullanılan ürünler ve malzemeleri üretiyoruz. İlk defa bu bölgelerdeki bir fuara katılıyoruz. Tataristan’a ilk defa geliyoruz. Pazar olarak burası çok iyi bir pazar. Ürettiğimiz ürünler daha çok Avrupa’da üretilmekteydi. Ama son yıllarda Türkiye’de teknolojinin gelişmesiyle biz de ilgili kalite standartlarına ulaşabildik. Rusya’ya ürünlerimiz daha önce dolaylı yollardan geliyordu. Ama biz Rusya’ya doğrudan ihracat yapmak istiyoruz. Bu sene Eylül ayında Moskova’da yine bir gıda fuarı olacak. Ona da katılmayı düşünüyoruz. Hedefimiz Rusya ile işbirliğimizi artırmak."
KazanForum 2023 - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
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Tataristan’da ‘Rusya-İslam Alemi: KazanForum 2023’ Uluslararası Ekonomik Forumu başladı
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