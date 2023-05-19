https://sputniknews.com.tr/20230519/rusya-disisleri-abdyle-diyaloga-haziriz-1071321780.html
Rusya Dışişleri: ABD'yle diyaloğa hazırız
Rusya Dışişleri: ABD'yle diyaloğa hazırız
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'yle diyaloğa hazır olduklarını ancak ulusal çıkarlardan taviz vermeyeceklerini belirtti. 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T22:00+0300
2023-05-19T22:00+0300
2023-05-19T22:00+0300
ukrayna krizi
abd
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey ryabkov
diyalog
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Pervıy Kanal'a demeç veren Ryabkov, Rusya-ABD diyaloğuna ilişkin açıklamalarda bulundu.ABD'nin doktrininde Rusya'nın resmen 'akut tehdit', Çin'in de stratejik rakip olarak tanımlandığını anımsatan Ryabkov, bunun ABD'nin kendisinin 'ayrıcalıklı ülke' olduğuna dair inancının yansıması olduğunu söyledi.Rusya'nın ABD'yle diyaloğa hazır olduğunu kaydeden Ryabkov, diyaloğun olgunlaşması halinde Moskova'nın ulusal çıkarlardan taviz vermeyeceğinin ve onları güvenilir şekilde koruyacağının altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230516/duma-avrupada-konvansiyonel-kuvvetler-anlasmasinin-feshine-iliskin-yasayi-kabul-etti-1071172595.html
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abd, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, diyalog
abd, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, diyalog
Rusya Dışişleri: ABD'yle diyaloğa hazırız
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'yle diyaloğa hazır olduklarını ancak ulusal çıkarlardan taviz vermeyeceklerini belirtti.
Pervıy Kanal'a demeç veren Ryabkov, Rusya-ABD diyaloğuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
ABD'nin doktrininde Rusya'nın resmen 'akut tehdit', Çin'in de stratejik rakip olarak tanımlandığını anımsatan Ryabkov, bunun ABD'nin kendisinin 'ayrıcalıklı ülke' olduğuna dair inancının yansıması olduğunu söyledi.
Rusya'nın ABD'yle diyaloğa hazır olduğunu kaydeden Ryabkov, diyaloğun olgunlaşması halinde Moskova'nın ulusal çıkarlardan taviz vermeyeceğinin ve onları güvenilir şekilde koruyacağının altını çizdi.