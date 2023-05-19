https://sputniknews.com.tr/20230519/rusya-disisleri-abdyle-diyaloga-haziriz-1071321780.html

Rusya Dışişleri: ABD'yle diyaloğa hazırız

Rusya Dışişleri: ABD'yle diyaloğa hazırız

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'yle diyaloğa hazır olduklarını ancak ulusal çıkarlardan taviz vermeyeceklerini belirtti. 19.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-19T22:00+0300

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ukrayna krizi

abd

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey ryabkov

diyalog

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Pervıy Kanal'a demeç veren Ryabkov, Rusya-ABD diyaloğuna ilişkin açıklamalarda bulundu.ABD'nin doktrininde Rusya'nın resmen 'akut tehdit', Çin'in de stratejik rakip olarak tanımlandığını anımsatan Ryabkov, bunun ABD'nin kendisinin 'ayrıcalıklı ülke' olduğuna dair inancının yansıması olduğunu söyledi.Rusya'nın ABD'yle diyaloğa hazır olduğunu kaydeden Ryabkov, diyaloğun olgunlaşması halinde Moskova'nın ulusal çıkarlardan taviz vermeyeceğinin ve onları güvenilir şekilde koruyacağının altını çizdi.

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abd, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, diyalog