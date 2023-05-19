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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230519/rusya-disisleri-abdyle-diyaloga-haziriz-1071321780.html
Rusya Dışişleri: ABD'yle diyaloğa hazırız
Rusya Dışişleri: ABD'yle diyaloğa hazırız
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'yle diyaloğa hazır olduklarını ancak ulusal çıkarlardan taviz vermeyeceklerini belirtti. 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T22:00+0300
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ukrayna krizi
abd
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey ryabkov
diyalog
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Pervıy Kanal'a demeç veren Ryabkov, Rusya-ABD diyaloğuna ilişkin açıklamalarda bulundu.ABD'nin doktrininde Rusya'nın resmen 'akut tehdit', Çin'in de stratejik rakip olarak tanımlandığını anımsatan Ryabkov, bunun ABD'nin kendisinin 'ayrıcalıklı ülke' olduğuna dair inancının yansıması olduğunu söyledi.Rusya'nın ABD'yle diyaloğa hazır olduğunu kaydeden Ryabkov, diyaloğun olgunlaşması halinde Moskova'nın ulusal çıkarlardan taviz vermeyeceğinin ve onları güvenilir şekilde koruyacağının altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230516/duma-avrupada-konvansiyonel-kuvvetler-anlasmasinin-feshine-iliskin-yasayi-kabul-etti-1071172595.html
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abd, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, diyalog
abd, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, diyalog

Rusya Dışişleri: ABD'yle diyaloğa hazırız

22:00 19.05.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinSergey Ryabkov
Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'yle diyaloğa hazır olduklarını ancak ulusal çıkarlardan taviz vermeyeceklerini belirtti.
Pervıy Kanal'a demeç veren Ryabkov, Rusya-ABD diyaloğuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
ABD'nin doktrininde Rusya'nın resmen 'akut tehdit', Çin'in de stratejik rakip olarak tanımlandığını anımsatan Ryabkov, bunun ABD'nin kendisinin 'ayrıcalıklı ülke' olduğuna dair inancının yansıması olduğunu söyledi.
Rusya'nın ABD'yle diyaloğa hazır olduğunu kaydeden Ryabkov, diyaloğun olgunlaşması halinde Moskova'nın ulusal çıkarlardan taviz vermeyeceğinin ve onları güvenilir şekilde koruyacağının altını çizdi.
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