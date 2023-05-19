https://sputniknews.com.tr/20230519/putin-rusya-kuresel-silah-ve-askeri-techizat-pazarinin-liderleri-arasindaki-yerini-koruyor-1071303098.html
Putin: Rusya, küresel silah ve askeri teçhizat pazarının liderleri arasındaki yerini koruyor
Putin: Rusya, küresel silah ve askeri teçhizat pazarının liderleri arasındaki yerini koruyor
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın küresel silah ve askeri teçhizat pazarının liderlerinden biri olmayı emin bir şekilde sürdürdüğünü vurguladı. 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T13:59+0300
2023-05-19T13:59+0300
2023-05-19T13:59+0300
dünya
rusya
vladimir putin
silah
askeri teçhizat
satış
pazar
telgraf
tebrik
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Rusya lideri Vladimir Putin, Yabancı Ülkelerle Askeri-Teknik İşbirliği Devlet Yönetim Sistemi'nin 70. kuruluş yıldönümü vesilesiyle işletmeleri ve gazileri tebrik ettiği bir telgraf yayımladı.Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi'nin, diğer federal hükümet kurumlarının ve bu önemli alanda faaliyet yürüten diğer kuruluşların yanı sıra savunma sanayi işletmelerinin çalışanlarının yetkinliği ve profesyonelliği sayesinde Rusya'nın küresel silah ve askeri teçhizat pazarının liderleri arasındaki statüsünü emin bir şekilde koruduğunun altını çizdi.Geride kalan 10 yıl içinde söz konusu sistemin ulusal güvenliğin sağlanmasına ve ulusal savunma sanayiinin, ekonomide bilim yoğun sektörlerin gelişmesine büyük bir katkı sunduğunu belirten Putin, sistemin önemli bir dış politika aracı haline geldiğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230518/pasinyan-25-mayista-putinin-arabuluculugunda-moskovada-azerbaycan-cumhurbaskani-ile-gorusecegiz-1071266611.html
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rusya, vladimir putin, silah, askeri teçhizat, satış, pazar, telgraf, tebrik
rusya, vladimir putin, silah, askeri teçhizat, satış, pazar, telgraf, tebrik
Putin: Rusya, küresel silah ve askeri teçhizat pazarının liderleri arasındaki yerini koruyor
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın küresel silah ve askeri teçhizat pazarının liderlerinden biri olmayı emin bir şekilde sürdürdüğünü vurguladı.
Rusya lideri Vladimir Putin, Yabancı Ülkelerle Askeri-Teknik İşbirliği Devlet Yönetim Sistemi'nin 70. kuruluş yıldönümü vesilesiyle işletmeleri ve gazileri tebrik ettiği bir telgraf yayımladı.
Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi'nin, diğer federal hükümet kurumlarının ve bu önemli alanda faaliyet yürüten diğer kuruluşların yanı sıra savunma sanayi işletmelerinin çalışanlarının yetkinliği ve profesyonelliği sayesinde Rusya'nın küresel silah ve askeri teçhizat pazarının liderleri arasındaki statüsünü emin bir şekilde koruduğunun altını çizdi.
Geride kalan 10 yıl içinde söz konusu sistemin ulusal güvenliğin sağlanmasına ve ulusal savunma sanayiinin, ekonomide bilim yoğun sektörlerin gelişmesine büyük bir katkı sunduğunu belirten Putin, sistemin önemli bir dış politika aracı haline geldiğini vurguladı.