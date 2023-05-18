https://sputniknews.com.tr/20230518/pasinyan-25-mayista-putinin-arabuluculugunda-moskovada-azerbaycan-cumhurbaskani-ile-gorusecegiz-1071266611.html
Putin, Paşinyan ve Aliyev 25 Mayıs’ta Moskova'da bir araya gelecek
Putin, Paşinyan ve Aliyev 25 Mayıs’ta Moskova'da bir araya gelecek
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, önümüzdeki perşembe günü Rusya lideri Vladimir Putin’in arabuluculuğunda Moskova’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev... 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T15:42+0300
2023-05-18T15:42+0300
2023-05-18T15:56+0300
dünya
rusya
ermenistan
azerbaycan
vladimir putin
nikol paşinyan
ilham aliyev
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Ermenistan hükümetinin bugünkü oturumunda konuşan Paşinyan, Rusya’nın Moskova’da üçlü görüşme önerisini kabul ettiğini söyledi.Paşinyan, “Rusya tarafından 25 Mayıs'ta Rusya Devlet Başkanı'nın arabuluculuğunda üçlü bir toplantı yapma önerisi geldi. Bu öneriyi kabul ettik” diye konuştu.1 Haziran'da Moldova’nın başkenti Kişinev'de Fransa Cumhurbaşkanı, Almanya Başbakanı ve Avrupa Konseyi Başkanı’nın katılımıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile beşli bir görüşmenin de planlandığı bilgisini veren Paşinyan, “Benzer bir beşli toplantının ekim ayında Granada'da yapılması planlandı. Brüksel'de bir sonraki üçlü toplantının ise Temmuz ayında yapılması planlanıyor” ifadelerini kullandı.
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rusya, ermenistan, azerbaycan, vladimir putin, nikol paşinyan, ilham aliyev
rusya, ermenistan, azerbaycan, vladimir putin, nikol paşinyan, ilham aliyev
Putin, Paşinyan ve Aliyev 25 Mayıs’ta Moskova'da bir araya gelecek
15:42 18.05.2023 (güncellendi: 15:56 18.05.2023) Abone ol
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, önümüzdeki perşembe günü Rusya lideri Vladimir Putin’in arabuluculuğunda Moskova’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmeyi planladığını belirtti.
Ermenistan hükümetinin bugünkü oturumunda konuşan Paşinyan, Rusya’nın Moskova’da üçlü görüşme önerisini kabul ettiğini söyledi.
Paşinyan, “Rusya tarafından 25 Mayıs'ta Rusya Devlet Başkanı'nın arabuluculuğunda üçlü bir toplantı yapma önerisi geldi. Bu öneriyi kabul ettik” diye konuştu.
1 Haziran'da Moldova’nın başkenti Kişinev'de Fransa Cumhurbaşkanı, Almanya Başbakanı ve Avrupa Konseyi Başkanı’nın katılımıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile beşli bir görüşmenin de planlandığı bilgisini veren Paşinyan, “Benzer bir beşli toplantının ekim ayında Granada'da yapılması planlandı. Brüksel'de bir sonraki üçlü toplantının ise Temmuz ayında yapılması planlanıyor” ifadelerini kullandı.