https://sputniknews.com.tr/20230518/pasinyan-25-mayista-putinin-arabuluculugunda-moskovada-azerbaycan-cumhurbaskani-ile-gorusecegiz-1071266611.html

Putin, Paşinyan ve Aliyev 25 Mayıs’ta Moskova'da bir araya gelecek

Putin, Paşinyan ve Aliyev 25 Mayıs’ta Moskova'da bir araya gelecek

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, önümüzdeki perşembe günü Rusya lideri Vladimir Putin’in arabuluculuğunda Moskova’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev... 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T15:42+0300

2023-05-18T15:42+0300

2023-05-18T15:56+0300

dünya

rusya

ermenistan

azerbaycan

vladimir putin

nikol paşinyan

ilham aliyev

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Ermenistan hükümetinin bugünkü oturumunda konuşan Paşinyan, Rusya’nın Moskova’da üçlü görüşme önerisini kabul ettiğini söyledi.Paşinyan, “Rusya tarafından 25 Mayıs'ta Rusya Devlet Başkanı'nın arabuluculuğunda üçlü bir toplantı yapma önerisi geldi. Bu öneriyi kabul ettik” diye konuştu.1 Haziran'da Moldova’nın başkenti Kişinev'de Fransa Cumhurbaşkanı, Almanya Başbakanı ve Avrupa Konseyi Başkanı’nın katılımıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile beşli bir görüşmenin de planlandığı bilgisini veren Paşinyan, “Benzer bir beşli toplantının ekim ayında Granada'da yapılması planlandı. Brüksel'de bir sonraki üçlü toplantının ise Temmuz ayında yapılması planlanıyor” ifadelerini kullandı.

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rusya, ermenistan, azerbaycan, vladimir putin, nikol paşinyan, ilham aliyev