Vali açıkladı: Osmaniye'de 10 bin ağır hasarlı bina 90 günde yıkılacak

"Bu süreçte devletimiz çok iyi bir mücadele verdi. Alnımızın da akıyla Allah'ın izniyle bu yıkımın altından kalkıyoruz. İlk andan itibaren çadırlar kuruldu. 48 bin vatandaşımıza ilk günden itibaren yiyecek, barınma imkanı sağladık. Birkaç günde 28 çadır kent kurduk. Vatandaşlarımızda mağduriyet oluşturmadık. Şimdi konteyner kenti oluşturduk. 2 bin 102 konteynerimiz yerleşti. Yaklaşık yarısına vatandaşlarımızı da yerleştirdik. Yerleştirme çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'nin şu anda en büyük konteyner kenti durumunda. Orada yine hemen oraya yakın bir yerde ihtiyaç sahibi, talep eden esnafımıza konteyner vereceğiz ve orada çalışmalarını sürdürebilecek. Bir de Cevdetiye'de 1000 prefabrik konut yapıyoruz. Her biri 3 katlı olacak konutlar Avrupa Birliği hibesiyle yapılıyor. Kente yapılacak 11 bin 600 kalıcı konutun da yapımı hızlı bir şekilde sürüyor. Birçok binanın kabası bitmek üzere."