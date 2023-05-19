Vali açıkladı: Osmaniye'de 10 bin ağır hasarlı bina 90 günde yıkılacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve jeotermal enerji kaynakları
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Siyasetçi Ufuk Uras: Muhalefet pert oldu, bu moralsizliği kısa sürede aşmak zor
09:02
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
22 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar geldi.
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur stratejisi
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Türkiye seçim telaşında, Ortadoğu'da taşlar oynuyor
16:04
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kılıçdaroğlu’nun yeni sert söylemi
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Türkiye'nin iflası
18:34
80 dk
Z RAPORU
Siyasilerden dikkat çeken mesajlar
20:45
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
19 MAYIS ÖZEL
Kurtuluş mücadelesinde Türk-Sovyet ilişkileri
10:05
18 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk'ün Samsun'a Çıkışının Yıldönümü
11:06
3 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Tarihçi Sinan Meydan 19 Mayıs'ı anlatıyor
12:46
67 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
19 MAYIS ÖZEL
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz Radyo Sputnik'te
14:06
23 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
19 MAYIS ÖZEL
Prof. Dr. Celal Şengör Radyo Sputnik'te
15:05
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
19 MAYIS ÖZEL
Araştırmacı Gazeteci Yazar Barış Terkoğlu Radyo Sputnik’te
16:05
29 dk
19 MAYIS ÖZEL
Deprem bölgesinde buruk 19 Mayıs
16:35
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
19 MAYIS ÖZEL
Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz Radyo Sputnik’te
17:05
57 dk
19 MAYIS ÖZEL
Tarihçi Dr.Mehmet Perinçek Radyo Sputnik’te
18:05
57 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230519/osmaniyede-10-bin-agir-hasarli-bina-90-gunde-yikilacak-1071306932.html
Vali açıkladı: Osmaniye'de 10 bin ağır hasarlı bina 90 günde yıkılacak
Vali açıkladı: Osmaniye'de 10 bin ağır hasarlı bina 90 günde yıkılacak
Osmaniye Valisi Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte 10 bin ağır hasarlı binanın 90 günde yıkılıp enkazlarının da kaldırılacağını... 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T15:31+0300
2023-05-19T15:32+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
osmaniye
osmaniye valiliği
vali
deprem
bina
hasar
açıklama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/07/1066699002_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_75e9b4088d093b45dd89d297a532098e.jpg
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, valilikte bir araya geldiği gazetecilere, 6 Şubat'taki depremlerden Osmaniye'nin de etkilendiğini ifade etti.Depremlerde kent genelinde 687 bina yıkıldığını dile getiren Yılmaz, "Acil yıkılacak 488 bina tespit ettik. Bunların yıkımını yaptık, enkazını kaldırdık. Depremde yıkılanların enkazını da kaldırdık. Şu an 10 bin civarında ağır hasarlı binamız var. Bunların da ihalesini yaptık, sözleşmesini imzaladım, yıkımlarına başlanacak. 90 gün süre verdik, 90 gün içinde inşallah tamamen bu görüntüden ilimizi kurtarmak istiyoruz" dedi.Devletin, depremin ilk anından itibaren çok iyi organize olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:'Devletimiz çok iyi bir mücadele verdi'Vali Yılmaz, dünyanın görüp görebileceği en büyük felaketlerden birini yaşadıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230518/bakan-kurum-deprem-bolgesindeki-santiyelerimizde-calismalar-tam-gaz-1071266470.html
osmaniye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/07/1066699002_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bc333d432caf4fb3aff4ea166837239a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
osmaniye, osmaniye valiliği, vali, deprem, bina, hasar, açıklama
osmaniye, osmaniye valiliği, vali, deprem, bina, hasar, açıklama

Vali açıkladı: Osmaniye'de 10 bin ağır hasarlı bina 90 günde yıkılacak

15:31 19.05.2023 (güncellendi: 15:32 19.05.2023)
© AP Photo / Khalil HamraKahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem, Osmaniye'nin Nurdağı ilçesinde de yıkıma neden oldu.
Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem, Osmaniye'nin Nurdağı ilçesinde de yıkıma neden oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
© AP Photo / Khalil Hamra
Abone olTelegram
Osmaniye Valisi Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte 10 bin ağır hasarlı binanın 90 günde yıkılıp enkazlarının da kaldırılacağını söyledi.
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, valilikte bir araya geldiği gazetecilere, 6 Şubat'taki depremlerden Osmaniye'nin de etkilendiğini ifade etti.
Depremlerde kent genelinde 687 bina yıkıldığını dile getiren Yılmaz, "Acil yıkılacak 488 bina tespit ettik. Bunların yıkımını yaptık, enkazını kaldırdık. Depremde yıkılanların enkazını da kaldırdık. Şu an 10 bin civarında ağır hasarlı binamız var. Bunların da ihalesini yaptık, sözleşmesini imzaladım, yıkımlarına başlanacak. 90 gün süre verdik, 90 gün içinde inşallah tamamen bu görüntüden ilimizi kurtarmak istiyoruz" dedi.
Devletin, depremin ilk anından itibaren çok iyi organize olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:
"Tabii ki eksikliklerimiz olabilir. Deprem günü Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koordinatör bakanımız olarak kentimize geldi. Yine Balıkesir ve Niğde valilerimiz koordinatör vali olarak geldi. Hep birlikte devlet olarak bütünleştik. Zaten ben depremden yarım saat sonra kriz masasını toplayarak bilgi almaya başladım. Bütün kamu görevlileri, jandarma, emniyetin çıkmasını emrettim ve çıktılar. Hatta en önemli hususun yıkılan binaların hangisinde vatandaşımız kaldığının tespitini yapmak olduğunu söyledim. 83 binada vatandaşımızın olduğunu tespit ettik ve hemen kurtarma çalışmalarına başladık."

'Devletimiz çok iyi bir mücadele verdi'

Vali Yılmaz, dünyanın görüp görebileceği en büyük felaketlerden birini yaşadıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:
"Bu süreçte devletimiz çok iyi bir mücadele verdi. Alnımızın da akıyla Allah'ın izniyle bu yıkımın altından kalkıyoruz. İlk andan itibaren çadırlar kuruldu. 48 bin vatandaşımıza ilk günden itibaren yiyecek, barınma imkanı sağladık. Birkaç günde 28 çadır kent kurduk. Vatandaşlarımızda mağduriyet oluşturmadık. Şimdi konteyner kenti oluşturduk. 2 bin 102 konteynerimiz yerleşti. Yaklaşık yarısına vatandaşlarımızı da yerleştirdik. Yerleştirme çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'nin şu anda en büyük konteyner kenti durumunda. Orada yine hemen oraya yakın bir yerde ihtiyaç sahibi, talep eden esnafımıza konteyner vereceğiz ve orada çalışmalarını sürdürebilecek. Bir de Cevdetiye'de 1000 prefabrik konut yapıyoruz. Her biri 3 katlı olacak konutlar Avrupa Birliği hibesiyle yapılıyor. Kente yapılacak 11 bin 600 kalıcı konutun da yapımı hızlı bir şekilde sürüyor. Birçok binanın kabası bitmek üzere."
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Bakan Kurum: Deprem bölgesindeki şantiyelerimizde çalışmalar tam gaz
Dün, 15:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала