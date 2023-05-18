https://sputniknews.com.tr/20230518/bakan-kurum-deprem-bolgesindeki-santiyelerimizde-calismalar-tam-gaz-1071266470.html

Bakan Kurum: Deprem bölgesindeki şantiyelerimizde çalışmalar tam gaz

Bakan Kurum: Deprem bölgesindeki şantiyelerimizde çalışmalar tam gaz

Bakan Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 11 afet kentinde depremzedelerin yeni evlerini hızla inşa ettiğini duyurdu. 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T15:41+0300

2023-05-18T15:41+0300

2023-05-18T15:41+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

murat kurum

kahramanmaraş

deprem

toki

konut

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinin en çok hissedildiği merkezlerden olan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapımına başlanan deprem konutlarının tamamlanmakta olduğunu bir video çalışmasıyla duyurdu.'Yükselen Anadolu' projesi kapsamında, şehirlerin afetlere karşı dirençli hale getirildiğinin ifade edildiği video paylaşımında, İslahiye'de yapımına başlanan deprem konutlarının hızla tamamlandığı belirtildi. Resmî sosyal medya hesabından videoyu paylaşan ve sürdürülen çalışmalara dair açıklamada bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Deprem bölgesindeki şantiyelerimizde çalışmalar tam gaz. İslahiye'deki afet konutlarımızın çatısı göründü. Kurban Bayramı'na 15 blokta 360 dairenin kaba inşaatını tamamlamış olacağız” dedi.'Herhangi bir deprem esnasında vatandaşlarımızın çok rahat oturabileceği, hiçbir şekilde çekinmeyecekleri binalar yapılıyor'Videoda, deprem konutlarının en son halleri ile süren inşaat çalışmalarından görüntüler yer aldı.Hazırlanan videoda inşaat çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Bakanlık yetkilisinin, “İslahiye'de 408 tane konut yapıyoruz. 17 tane blok var. 17 bloğun 2 tanesinin çatısı tamamlandı. 5 binamızın kaba inşaatı tamamlandı, 3 binamızın da kaba inşaatı devam ediyor. Bu binalar, radye temel üzerine perde kalıp sistemiyle yapılan betonarme binalardır, çok güvenilir binalardır. Herhangi bir deprem esnasında vatandaşlarımızın çok rahat oturabileceği, hiçbir şekilde çekinmeyecekleri binalar yapılıyor. Aynı zamanda sosyal alanları olan, yeşil alanları olan, her şeyi düşünülmüş siteler bunlar” ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230518/yokten-deprem-bolgesindeki-ogretim-elemanlarina-yabanci-dil-destegi-1071252138.html

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