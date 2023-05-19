https://sputniknews.com.tr/20230519/msbden-yunanistandaki-pontus-iddialarina-tepki-1071326685.html
MSB'den Yunanistan'daki 'Pontus' iddialarına tepki
MSB'den Yunanistan'daki 'Pontus' iddialarına tepki
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Yunanistan makamlarının 'Pontus' iddialarını tamamıyla reddediyoruz. Her türlü akıl ve mantıktan uzak bu... 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T22:57+0300
2023-05-19T22:57+0300
2023-05-19T22:57+0300
milli savunma bakanlığı (msb)
pontus
türkiye
yunanistan
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MSB'den, Yunanistan'ın "Pontus" iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.İddiaların "asılsız" olarak nitelendirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:"Yunanistan makamlarının 'Pontus' iddialarını tamamıyla reddediyoruz. Zira her türlü akıl ve mantıktan uzak bu iddialar, tarihi gerçekleri çarpıtma çabasından başka bir şey değildir. Yunan siyasetçilerinin tarihi hiçbir bilgi ve belgeye dayanmayan söylemlerinin tamamı, Yunan halkını kandırmaya yönelik yalandır, ibretliktir.Türk milletinin geçmişinde yüz kızartıcı bir gerçeklik arayanlar, kendilerini aldatmaktan başka bir sonuç elde edemezler.100 yıl öncesine ilişkin hayaller kuranlar, öncelikle aynaya bakmalıdır. Bu açıdan Yunan siyasiler, tebaası olduğu Osmanlı Devleti'ne isyan ettiği süreçte Tripoliçe'de ve 1919-1922 yılları arasında Anadolu'yu işgal girişiminde atalarının kan donduran mezalimleriyle yüzleşmeli, aynı şekilde Anadolu'da ne işleri olduğunun cevabını vermelidir.Sonuç olarak kirli tarihlerindeki mezalim ve katliamları görmek istemeyenler, bunu örtmek için giriştikleri kirli algı oyunlarından bir sonuç elde edemeyecek, tarih önündeki sorumluluklarından asla kurtulamayacaklardır."
https://sputniknews.com.tr/20230519/turkiye-disislerinden-yunanistanda-pontus-iddialari-kapsaminda-duzenlenen-etkinliklere-tepki-1071306465.html
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milli savunma bakanlığı (msb), pontus, yunanistan
milli savunma bakanlığı (msb), pontus, yunanistan
MSB'den Yunanistan'daki 'Pontus' iddialarına tepki
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Yunanistan makamlarının 'Pontus' iddialarını tamamıyla reddediyoruz. Her türlü akıl ve mantıktan uzak bu iddialar, tarihi gerçekleri çarpıtma çabasından başka bir şey değildir." ifadeleri kullanıldı.
MSB'den, Yunanistan'ın "Pontus" iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
İddiaların "asılsız" olarak nitelendirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yunanistan makamlarının 'Pontus' iddialarını tamamıyla reddediyoruz. Zira her türlü akıl ve mantıktan uzak bu iddialar, tarihi gerçekleri çarpıtma çabasından başka bir şey değildir. Yunan siyasetçilerinin tarihi hiçbir bilgi ve belgeye dayanmayan söylemlerinin tamamı, Yunan halkını kandırmaya yönelik yalandır, ibretliktir.
Türk milletinin geçmişinde yüz kızartıcı bir gerçeklik arayanlar, kendilerini aldatmaktan başka bir sonuç elde edemezler.
100 yıl öncesine ilişkin hayaller kuranlar, öncelikle aynaya bakmalıdır. Bu açıdan Yunan siyasiler, tebaası olduğu Osmanlı Devleti'ne isyan ettiği süreçte Tripoliçe'de ve 1919-1922 yılları arasında Anadolu'yu işgal girişiminde atalarının kan donduran mezalimleriyle yüzleşmeli, aynı şekilde Anadolu'da ne işleri olduğunun cevabını vermelidir.
Sonuç olarak kirli tarihlerindeki mezalim ve katliamları görmek istemeyenler, bunu örtmek için giriştikleri kirli algı oyunlarından bir sonuç elde edemeyecek, tarih önündeki sorumluluklarından asla kurtulamayacaklardır."