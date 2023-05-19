https://sputniknews.com.tr/20230519/milli-savunma-bakani-akar-fitne-fesat-sokmaya-calisanlara-inanmayin-1071301865.html
Milli Savunma Bakanı Akar: Fitne, fesat sokmaya çalışanlara inanmayın
Milli Savunma Bakanı Akar: Fitne, fesat sokmaya çalışanlara inanmayın
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Daha da iyiye, daha ileriye gideceğiz. Fitne, fesat sokmaya çalışanlara inanmayın." dedi. 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T13:22+0300
2023-05-19T13:22+0300
2023-05-19T13:22+0300
2023 türkiye seçimleri
hulusi akar
milli savunma bakanlığı (msb)
ikinci tur
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AK Parti'den Kayseri milletvekili seçilen Akar, parti otobüsüyle kent merkezinde dolaştı, halkı selamladı.Vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Akar, Hunat Camisi yakınındaki çay ocağında oturan vatandaşlarla sohbet etti.Bakan Akar, "Bugüne kadar nereden nereye geldik unutmayın. Daha da iyiye, daha ileriye gideceğiz. Fitne, fesat sokmaya çalışanlara inanmayın." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230519/erdogan-ulkemiz-kalkindikca-genclerimize-daha-fazla-destek-verecegiz-1071292768.html
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hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb), ikinci tur
hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb), ikinci tur
Milli Savunma Bakanı Akar: Fitne, fesat sokmaya çalışanlara inanmayın
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Daha da iyiye, daha ileriye gideceğiz. Fitne, fesat sokmaya çalışanlara inanmayın." dedi.
AK Parti'den Kayseri milletvekili seçilen Akar, parti otobüsüyle kent merkezinde dolaştı, halkı selamladı.
Vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Akar, Hunat Camisi yakınındaki çay ocağında oturan vatandaşlarla sohbet etti.
Bakan Akar, "Bugüne kadar nereden nereye geldik unutmayın. Daha da iyiye, daha ileriye gideceğiz. Fitne, fesat sokmaya çalışanlara inanmayın." ifadelerini kullandı.