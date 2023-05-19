https://sputniknews.com.tr/20230519/milli-savunma-bakani-akar-fitne-fesat-sokmaya-calisanlara-inanmayin-1071301865.html

Milli Savunma Bakanı Akar: Fitne, fesat sokmaya çalışanlara inanmayın

Milli Savunma Bakanı Akar: Fitne, fesat sokmaya çalışanlara inanmayın

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Daha da iyiye, daha ileriye gideceğiz. Fitne, fesat sokmaya çalışanlara inanmayın." dedi. 19.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-19T13:22+0300

2023-05-19T13:22+0300

2023-05-19T13:22+0300

2023 türkiye seçimleri

hulusi akar

milli savunma bakanlığı (msb)

ikinci tur

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AK Parti'den Kayseri milletvekili seçilen Akar, parti otobüsüyle kent merkezinde dolaştı, halkı selamladı.Vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Akar, Hunat Camisi yakınındaki çay ocağında oturan vatandaşlarla sohbet etti.Bakan Akar, "Bugüne kadar nereden nereye geldik unutmayın. Daha da iyiye, daha ileriye gideceğiz. Fitne, fesat sokmaya çalışanlara inanmayın." ifadelerini kullandı.

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hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb), ikinci tur