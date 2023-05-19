https://sputniknews.com.tr/20230519/erdogan-ulkemiz-kalkindikca-genclerimize-daha-fazla-destek-verecegiz-1071292768.html

Erdoğan: Ülkemiz kalkındıkça gençlerimize daha fazla destek vereceğiz

Erdoğan: Ülkemiz kalkındıkça gençlerimize daha fazla destek vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarını tasarlar ve uygularken en çok gençlerimize güveniyoruz. Kendilerine... 19.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-19T10:40+0300

2023-05-19T10:40+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.Milli Mücadele'nin Başkomutanı, Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 104. yıl dönümünün sevincini ve coşkusunu yaşadıklarını belirten Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını tebrik etti.Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs 1919 tarihini, ecdadın imkansızlıklar içinde dahi büyük bir iman ve inançla direniş ruhunu yeniden canlandırmasının sembolü olarak nitelendiren Erdoğan, "19 Mayıs, Türk Milletinin emperyalist güçlere karşı birlik ve beraberlik içinde, zulme boyun eğmeyeceğini haykırarak, tarihin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birini yazmaya başladığı gündür." değerlendirmesinde bulundu.Ecdadın istiklali ve istikbali uğrunda sergilediği kahramanlıkları gelecek nesillere en canlı şekilde aktarmanın başta gelen vazifeleri olduğunu aktaran Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu emanet ettiğimiz gençlerimizin, son devletimiz Cumhuriyetimize güçlü bir şekilde sahip çıkmaları, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlamaktadır. Bu düşüncelerle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını tekrar tebrik ediyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını saygıyla anıyorum."

türkiye

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recep tayyip erdoğan