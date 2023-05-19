https://sputniknews.com.tr/20230519/istanbulda-metroda-kavga-eden-zanli-serbest-birakildi--1071309691.html
İstanbul'da metroda kavga eden zanlı serbest bırakıldı
İstanbul'da metroda kavga eden zanlı serbest bırakıldı
İstanbul'da metroda 2 kişiye hakaretlerde bulunup kavga eden şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı serbest bırakıldı. 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T16:28+0300
2023-05-19T16:28+0300
2023-05-19T16:28+0300
türkiye
istanbul
metro
zanlı
serbest
kavga
polis
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Polis ekipleri, 14 Mayıs'ta metro içerisinde bir zanlının 2 kişiye hakaretlerde bulunup sonrasında kavga ettiği şeklindeki sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.Ekiplerce, kimliği belirlenen şüpheli H.O. gözaltına alındı.Polis merkezindeki işlemlerinin ardından 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230516/metro-raylarina-giren-tavuk-kurtarildi-1071149893.html
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istanbul, metro, zanlı, serbest, kavga, polis
istanbul, metro, zanlı, serbest, kavga, polis
İstanbul'da metroda kavga eden zanlı serbest bırakıldı
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İstanbul'da metroda 2 kişiye hakaretlerde bulunup kavga eden şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı serbest bırakıldı.
Polis ekipleri, 14 Mayıs'ta metro içerisinde bir zanlının 2 kişiye hakaretlerde bulunup sonrasında kavga ettiği şeklindeki sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce, kimliği belirlenen şüpheli H.O. gözaltına alındı.
Polis merkezindeki işlemlerinin ardından 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.