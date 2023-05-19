https://sputniknews.com.tr/20230519/istanbulda-metroda-kavga-eden-zanli-serbest-birakildi--1071309691.html

İstanbul'da metroda kavga eden zanlı serbest bırakıldı

İstanbul'da metroda kavga eden zanlı serbest bırakıldı

İstanbul'da metroda 2 kişiye hakaretlerde bulunup kavga eden şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı serbest bırakıldı. 19.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-19T16:28+0300

2023-05-19T16:28+0300

2023-05-19T16:28+0300

türkiye

istanbul

metro

zanlı

serbest

kavga

polis

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Polis ekipleri, 14 Mayıs'ta metro içerisinde bir zanlının 2 kişiye hakaretlerde bulunup sonrasında kavga ettiği şeklindeki sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.Ekiplerce, kimliği belirlenen şüpheli H.O. gözaltına alındı.Polis merkezindeki işlemlerinin ardından 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

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istanbul, metro, zanlı, serbest, kavga, polis