https://sputniknews.com.tr/20230516/metro-raylarina-giren-tavuk-kurtarildi-1071149893.html

Metro raylarına giren tavuk kurtarıldı

Metro raylarına giren tavuk kurtarıldı

Meksika’nın başkenti Mexico City’de raylara giren tavuk nedeniyle metro seferleri aksadı. 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T03:48+0300

2023-05-16T03:48+0300

2023-05-16T03:50+0300

dünya

meksika

mexico city

tavuk

metro

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Meksika’nın başkenti Mexico City’de 9 numaralı metro hattındaki Centro Medico Metro İstasyonu’nda raylara tavuk girmesi nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Metro personeli raylardaki tavuğu yakalamak için elektriği keserken, kısa süreli kovalamacanın ardından personel tavuğu yakaladı.Mexico City Metro İdaresi tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlara raylara düşebilecek eşyalarına sahip çıkmaları ve evcil hayvanlarını kafes gibi araçlarla taşımaları tavsiye edildi.Tavuğun raylara nasıl girdiği bilinmezken, yetkililer bir yolcuya ait olduğunu ve kaçarak raylara düşmüş olabileceğini ifade etti. Tavuğun kurtarılmasının ardından metro seferleri yeniden başladı.

meksika

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meksika, mexico city, tavuk, metro