https://sputniknews.com.tr/20230516/metro-raylarina-giren-tavuk-kurtarildi-1071149893.html
Metro raylarına giren tavuk kurtarıldı
Metro raylarına giren tavuk kurtarıldı
Meksika’nın başkenti Mexico City’de raylara giren tavuk nedeniyle metro seferleri aksadı. 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T03:48+0300
2023-05-16T03:48+0300
2023-05-16T03:50+0300
dünya
meksika
mexico city
tavuk
metro
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/10/1071149601_0:102:1080:710_1920x0_80_0_0_440dd490e1353730e53b309ee8b94072.jpg
Meksika’nın başkenti Mexico City’de 9 numaralı metro hattındaki Centro Medico Metro İstasyonu’nda raylara tavuk girmesi nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Metro personeli raylardaki tavuğu yakalamak için elektriği keserken, kısa süreli kovalamacanın ardından personel tavuğu yakaladı.Mexico City Metro İdaresi tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlara raylara düşebilecek eşyalarına sahip çıkmaları ve evcil hayvanlarını kafes gibi araçlarla taşımaları tavsiye edildi.Tavuğun raylara nasıl girdiği bilinmezken, yetkililer bir yolcuya ait olduğunu ve kaçarak raylara düşmüş olabileceğini ifade etti. Tavuğun kurtarılmasının ardından metro seferleri yeniden başladı.
meksika
mexico city
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/10/1071149601_0:1:1080:811_1920x0_80_0_0_af01249c33ee56c63a0d6db3f73f8b70.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
meksika, mexico city, tavuk, metro
meksika, mexico city, tavuk, metro
Metro raylarına giren tavuk kurtarıldı
03:48 16.05.2023 (güncellendi: 03:50 16.05.2023) Abone ol
Meksika’nın başkenti Mexico City’de raylara giren tavuk nedeniyle metro seferleri aksadı.
Meksika’nın başkenti Mexico City’de 9 numaralı metro hattındaki Centro Medico Metro İstasyonu’nda raylara tavuk girmesi nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.
Metro personeli raylardaki tavuğu yakalamak için elektriği keserken, kısa süreli kovalamacanın ardından personel tavuğu yakaladı.
Mexico City Metro İdaresi tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlara raylara düşebilecek eşyalarına sahip çıkmaları ve evcil hayvanlarını kafes gibi araçlarla taşımaları tavsiye edildi.
Tavuğun raylara nasıl girdiği bilinmezken, yetkililer bir yolcuya ait olduğunu ve kaçarak raylara düşmüş olabileceğini ifade etti. Tavuğun kurtarılmasının ardından metro seferleri yeniden başladı.