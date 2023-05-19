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https://sputniknews.com.tr/20230519/haftanin-7-gunu-calisan-98-yasindaki-adam-uzun-yasamin-sirrini-acikladi-1071290403.html
Haftanın 7 günü çalışan 98 yaşındaki adam, uzun yaşamın sırrını açıkladı
Haftanın 7 günü çalışan 98 yaşındaki adam, uzun yaşamın sırrını açıkladı
ABD'nin Illinois eyaletinin en kalabalık kenti Chicago'da yaşayan ve haftanın 7 günü çalışan 98 yaşındaki Joe Grier, uzun yaşamın sırrını açıkladı. 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T10:14+0300
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yaşam
abd
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yaşlı
uzun
uzun yaşam
sır
çalışma
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Illinois eyaletinin en eski tam zamanlı çalışanı olduğuna inanılan 98 yaşındaki Chicago sakini Joe Grier, haftanın 7 günü mesai yapıyor, araba kullanıyor ve sağlığının gayet yerinde olduğunu söylüyor. Chicago'nun Kuzey Austin semtinde bir firmada çalışan Grier'e, sık sık neden her gün çalışmaya devam ettiği soruluyor. Grier ise bu sorulara, "Kendimi iyi hissettiriyor. Kendimi çok uzun zamandır bağdaştırmış olduğum şeylerle hâlâ bağdaştırmaya devam ediyorum. Bu bir alışkanlık" yanıtını verdiğini söylüyor. 'Herkesin akıl hocası'Çeşitli kupa ve ödüller için kalıplar yapan bir zanaatkâr olan Grier'in patronu Eric Priceman ise yaşlı çalışanı hakkında, "O burada çalışan herkes için bir akıl hocası. Çok uzun süredir burada olan, bize her şeyi öğreten biri" dedi.98 yaşındaki yaşlı 'kurt', uzun yaşamın sırrın ise "Kendi düşüncemi kontrol ediyorum" cümlesiyle açıkladı. Grier, "Çok gülüyorum. Gülmek benim için kolay. Belki de uzun yıllar yaşamaktan dolayı çoğu şey komik geliyor" diye belirtti.Kelime dağarcığında olumsuz kelimelere izin vermediğini, "İşe gidiyorum" yerine "Dükkana gidiyorum" cümlesini kullandığını söyleyen Grier, sorunları fırsat olarak gördüğünü belirtti. Chicago sakini, "Sorunlara nasıl baktığınız ve onlarla nasıl başa çıktığınız önemli. Böyle yaptığınız takdirde onlar artık bir sorun olmaktan çıkıyor" diye ekledi.Hâl böyleyken patronu, onun için "Joe sonsuza kadar ortalıkta olacak. Ona 108 yaşına kadar emekli olamayacağını söylüyorum" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230512/iyi-ki-dogdun-bobi-dunyanin-en-yasli-kopegi-31-yasgununu-kutladi-1070990238.html
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abd, chicago, yaşlı, uzun, uzun yaşam, sır, çalışma
abd, chicago, yaşlı, uzun, uzun yaşam, sır, çalışma

Haftanın 7 günü çalışan 98 yaşındaki adam, uzun yaşamın sırrını açıkladı

10:14 19.05.2023 (güncellendi: 10:34 19.05.2023)
© AAABD'nin Illinois eyaletinin en kalabalık kenti Chicago'da yaşayan ve haftanın 7 günü çalışan 98 yaşındaki Joe Grier, uzun yaşamın sırrını açıkladı.
ABD'nin Illinois eyaletinin en kalabalık kenti Chicago'da yaşayan ve haftanın 7 günü çalışan 98 yaşındaki Joe Grier, uzun yaşamın sırrını açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
© AA
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ABD'nin Illinois eyaletinin en kalabalık kenti Chicago'da yaşayan ve haftanın 7 günü çalışan 98 yaşındaki Joe Grier, uzun yaşamın sırrını açıkladı.
Illinois eyaletinin en eski tam zamanlı çalışanı olduğuna inanılan 98 yaşındaki Chicago sakini Joe Grier, haftanın 7 günü mesai yapıyor, araba kullanıyor ve sağlığının gayet yerinde olduğunu söylüyor.
Chicago'nun Kuzey Austin semtinde bir firmada çalışan Grier'e, sık sık neden her gün çalışmaya devam ettiği soruluyor.
Grier ise bu sorulara, "Kendimi iyi hissettiriyor. Kendimi çok uzun zamandır bağdaştırmış olduğum şeylerle hâlâ bağdaştırmaya devam ediyorum. Bu bir alışkanlık" yanıtını verdiğini söylüyor.

'Herkesin akıl hocası'

Çeşitli kupa ve ödüller için kalıplar yapan bir zanaatkâr olan Grier'in patronu Eric Priceman ise yaşlı çalışanı hakkında, "O burada çalışan herkes için bir akıl hocası. Çok uzun süredir burada olan, bize her şeyi öğreten biri" dedi.
98 yaşındaki yaşlı 'kurt', uzun yaşamın sırrın ise "Kendi düşüncemi kontrol ediyorum" cümlesiyle açıkladı. Grier, "Çok gülüyorum. Gülmek benim için kolay. Belki de uzun yıllar yaşamaktan dolayı çoğu şey komik geliyor" diye belirtti.
Kelime dağarcığında olumsuz kelimelere izin vermediğini, "İşe gidiyorum" yerine "Dükkana gidiyorum" cümlesini kullandığını söyleyen Grier, sorunları fırsat olarak gördüğünü belirtti. Chicago sakini, "Sorunlara nasıl baktığınız ve onlarla nasıl başa çıktığınız önemli. Böyle yaptığınız takdirde onlar artık bir sorun olmaktan çıkıyor" diye ekledi.
Hâl böyleyken patronu, onun için "Joe sonsuza kadar ortalıkta olacak. Ona 108 yaşına kadar emekli olamayacağını söylüyorum" ifadesini kullandı.
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