https://sputniknews.com.tr/20230512/iyi-ki-dogdun-bobi-dunyanin-en-yasli-kopegi-31-yasgununu-kutladi-1070990238.html

İyi ki doğdun Bobi: Dünyanın en yaşlı köpeği 31. yaşgününü kutladı

İyi ki doğdun Bobi: Dünyanın en yaşlı köpeği 31. yaşgününü kutladı

Guinness Dünya Rekorları, 11 Mayıs 1992 doğumlu Bobi'nin bugün 31 yaşına girdiğini duyurdu. 12.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-12T12:43+0300

2023-05-12T12:43+0300

2023-05-12T12:45+0300

yaşam

yaşlı

köpek

guinness

rekor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0c/1070990300_0:0:500:281_1920x0_80_0_0_271178f31ad8ade630f3e578307b7e4f.jpg

Dünyanın kayıtlara geçmiş hayattaki en yaşlı köpeği olduğuna dair şubatta Guinness Dünya Rekorları'ndan sertifika alan Bobi'nin 11 Mayıs'ta 31 yaşına basmasının onuruna yarın evinde büyük bir doğumgünü partisi verilecek. Portekiz'in güney bölgesi Alentejo menşeili Rafeiro do Alentejo çoban köpeği cinsinin bir üyesi olan Bobi için Portekiz kırsalındaki Conqueiros kasabasındaki evinde yapılacak doğumgünü partisine bazısı başka ülkelerden gelecek 100'den fazla hayranı ve dostu katılacak.38 yaşındaki sahibi Leonel Costa, Bobi'nin ailesinin odun depoladığı bir ek binada dört erkek yavrudan biri olarak doğduğunu, babasının daha fazla hayvana bakmak istememesinden ötürü doğumdan sonra kardeşlerinin hepsini diri diri gömdüğünü, ama odunlar arasında kalan birini görmemesi sayesinde Bobi'nin hayatta kaldığını anlattı.Bobi'nin 2018'de nefes alma güçlükleri nedeniyle bayılması dışında sağlığının iyi olduğunu, yürümekte güçlük çekmesine ve görme yeteneğinin zayıflamasına rağmen yaşına göre oldukça sağlıklı olduğunu aktaran Costa, köpeğinin uzun ömürlülüğünü sakin, huzurlu bir ortamda yaşamasına ve hayvan maması yerine yerine insanlarla aynı yemekleri tüketmesine bağlayarak "Biz ne yersek o da onu yer" diye ekledi. Bobi'nin annesi Gira 18 yıl yaşadığından, uzun ömürlülüğü iyi genetiğe de bağlanabilir.Guinness'e konuşan Costa, "Ona bakmak, ailemizin bir parçası olan ve ne yazık ki artık burada olmayan, babam, erkek kardeşim veya bu dünyadan çoktan göç etmiş olan büyükanne ve büyükbabam gibi insanları hatırlamak gibi... Bobi o nesilleri temsil ediyor" dedi. Daha önce en uzun ömürlü köpek unvanı, 7 Haziran 1910-14 Kasım1939 arasında 29 yıl 5 ay yaşayan Avustralyalı Sığır Çobanı Köpeği Bluey'e aitti.Bobi, halihazırda hayattaki en yaşlı köpek unvanını da ABD'nin Ohio eyaletinde yaşayan 23 yaşındaki chihuahua melezi Spike'dan aldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yaşlı, köpek, guinness, rekor