https://sputniknews.com.tr/20230519/g7-liderlerinden-nukleer-gerginligi-azaltma-cagrisi-1071328062.html
G7 liderlerinden 'nükleer gerginliği azaltma' çağrısı
G7 liderlerinden 'nükleer gerginliği azaltma' çağrısı
Japonya'da bir araya gelen G7 liderleri, yayınladıkları ortak açıklamada, 'nükleer silahsız bir dünya' çağrısında bulundu. 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T23:47+0300
2023-05-19T23:47+0300
2023-05-19T23:47+0300
dünya
g7 zirvesi
hiroşima
nükleer silah
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Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Zirvesi'nin ilk gününde liderler, 'Nükleer Silahsızlanma üzerine Hiroşima Vizyonu' başlıklı bir açıklama yayınladı.Toplantının 1945'te atom bombasının atıldığı Hiroşima'da yapıldığının altı çizilen açıklamada, böyle bir belgenin burada yayınlanmasının önemine işaret edildi.Dünyada 77 yıldır nükleer silah kullanılmamasının öneminin vurgulandığı açıklamada, "Rusya'nın, silah kontrolü rejimini baltalayan sorumsuz nükleer söylemi ve Belarus'ta nükleer silah konuşlandırma niyetini açıklaması, tehlikeli ve kabul edilemezdir" iddiasında bulunuldu.Açıklamada, "Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana küresel nükleer cephaneliklerde elde edilen genel düşüş devam ettirilmeli ve bu konuda gerileme olmamalıdır" denildi.Nükleer gerginliğin azaltılması çağrısının yer bulduğu açıklamada, "Hiçbir ülkenin herhangi bir nükleer silah testi yapmaması veya başka bir nükleer patlama gerçekleştirmemesi gerektiği konusunda kararlıyız, buna yönelik herhangi bir tehdidi kınıyoruz ve Kapsamlı Nükleer Testlerin Yasaklanması Anlaşması'nın (CTBT) yürürlüğe girmesinin acil bir konu olduğunu bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi.G7 Zirvesi 21 Mayıs'ta sona erecekJaponya Başbakanı Kişida Fumio'nun ev sahipliğindeki G7 zirvesine ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Kanada ve İtalya liderleri katılıyor.Zirveye Avrupa Birliği, Endonezya, Hindistan, Güney Kore, Avustralya, Brezilya, Vietnam liderleri ile uluslararası örgüt temsilcileri de davetli.G7 Zirvesi 21 Mayıs'ta sona erecek.
https://sputniknews.com.tr/20230519/biden-japonya-basbakani-ile-hirosimada-gorustu-gerekirse-nukleer-silahlarla-savunuruz-1071285605.html
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g7 zirvesi, hiroşima, nükleer silah
g7 zirvesi, hiroşima, nükleer silah
G7 liderlerinden 'nükleer gerginliği azaltma' çağrısı
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Japonya'da bir araya gelen G7 liderleri, yayınladıkları ortak açıklamada, 'nükleer silahsız bir dünya' çağrısında bulundu.
Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Zirvesi'nin ilk gününde liderler, 'Nükleer Silahsızlanma üzerine Hiroşima Vizyonu' başlıklı bir açıklama yayınladı.
Toplantının 1945'te atom bombasının atıldığı Hiroşima'da yapıldığının altı çizilen açıklamada, böyle bir belgenin burada yayınlanmasının önemine işaret edildi.
Dünyada 77 yıldır nükleer silah kullanılmamasının öneminin vurgulandığı açıklamada, "Rusya'nın, silah kontrolü rejimini baltalayan sorumsuz nükleer söylemi ve Belarus'ta nükleer silah konuşlandırma niyetini açıklaması, tehlikeli ve kabul edilemezdir" iddiasında bulunuldu.
Açıklamada, "Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana küresel nükleer cephaneliklerde elde edilen genel düşüş devam ettirilmeli ve bu konuda gerileme olmamalıdır" denildi.
Nükleer gerginliğin azaltılması çağrısının yer bulduğu açıklamada, "Hiçbir ülkenin herhangi bir nükleer silah testi yapmaması veya başka bir nükleer patlama gerçekleştirmemesi gerektiği konusunda kararlıyız, buna yönelik herhangi bir tehdidi kınıyoruz ve Kapsamlı Nükleer Testlerin Yasaklanması Anlaşması'nın (CTBT) yürürlüğe girmesinin acil bir konu olduğunu bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi.
G7 Zirvesi 21 Mayıs'ta sona erecek
Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun ev sahipliğindeki G7 zirvesine ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Kanada ve İtalya liderleri katılıyor.
Zirveye Avrupa Birliği, Endonezya, Hindistan, Güney Kore, Avustralya, Brezilya, Vietnam liderleri ile uluslararası örgüt temsilcileri de davetli.
G7 Zirvesi 21 Mayıs'ta sona erecek.