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https://sputniknews.com.tr/20230519/g7-liderler-zirvesi-japonyada-basladi-1071292000.html
G7 Liderler Zirvesi Japonya'da başladı
G7 Liderler Zirvesi Japonya'da başladı
Japonya'nın dönem başkanlığında ülkenin Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi, liderlerin 1945'te yaşanan atom bombası trajedisiyle ilgili eserlerin... 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T10:27+0300
2023-05-19T10:38+0300
dünya
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g7 liderler zirvesi
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joe biden
vladimir zelenskiy
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Japonya'nın dönem başkanlığında ülkenin Hiroşima kentinde düzenlenen 3 günlük G7 Liderler Zirvesi bugün resmen başladı. ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in katıldığı zirvenin ilk gününde Japonya Başbakanı Fumio Kishida, G7 liderleriyle birlikte 1945'te yaşanan atom bombası trajedisine dair eserlerin sergilendiği Hiroşima Barış Anıtı Müzesi'ni gezdi. Ziyaretin ardından liderler, atom bombası kurbanları için inşa edilen anıt mezara çelenk bıraktı.Bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın gerçekleştirdiği ziyaret, Barack Obama'nın 2016'daki ziyareti sonrasında görevdeki bir ABD başkanının Hiroşima'ya yaptığı ikinci ziyaret olarak kayıtlara geçti.Pazar gününe kadar devam edecek G7 Liderler Zirvesi'nde; Ukrayna krizi, Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze programı, Çin'in bölgede artan askeri varlığı gibi küresel güvenlik meselelerinin yanı sıra, küresel ekonomi ve teknoloji gibi konular masaya yatırılacak.Zelenskiy'in katılımı bekleniyorUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in de Japonya’ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek G7 Liderler Zirvesi'ne katılması bekleniyor.ABD tarafından 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya atılan atom bombası, yaklaşık 140 bin kişinin hayatını kaybetmesine, yüzbinlerce insanın yaralanmasına ve radyasyon kaynaklı hastalıklara neden olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230519/biden-japonya-basbakani-ile-hirosimada-gorustu-gerekirse-nukleer-silahlarla-savunuruz-1071285605.html
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g7, g7 liderler zirvesi, hiroşima, japonya, abd, joe biden, vladimir zelenskiy, asya & pasifik
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G7 Liderler Zirvesi Japonya'da başladı

10:27 19.05.2023 (güncellendi: 10:38 19.05.2023)
© İHA / FRANCK ROBICHON / POOLJaponya'nın dönem başkanlığında ülkenin Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi, liderlerin 1945'te yaşanan atom bombası trajedisiyle ilgili eserlerin sergilendiği Barış Anıtı Müzesi'ne yaptığı ziyaretle başladı.
Japonya'nın dönem başkanlığında ülkenin Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi, liderlerin 1945'te yaşanan atom bombası trajedisiyle ilgili eserlerin sergilendiği Barış Anıtı Müzesi'ne yaptığı ziyaretle başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
© İHA / FRANCK ROBICHON / POOL
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Japonya'nın dönem başkanlığında ülkenin Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi, liderlerin 1945'te yaşanan atom bombası trajedisiyle ilgili eserlerin sergilendiği Barış Anıtı Müzesi'ne yaptığı ziyaretle başladı.
Japonya'nın dönem başkanlığında ülkenin Hiroşima kentinde düzenlenen 3 günlük G7 Liderler Zirvesi bugün resmen başladı.
ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in katıldığı zirvenin ilk gününde Japonya Başbakanı Fumio Kishida, G7 liderleriyle birlikte 1945'te yaşanan atom bombası trajedisine dair eserlerin sergilendiği Hiroşima Barış Anıtı Müzesi'ni gezdi.
Ziyaretin ardından liderler, atom bombası kurbanları için inşa edilen anıt mezara çelenk bıraktı.
Bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın gerçekleştirdiği ziyaret, Barack Obama'nın 2016'daki ziyareti sonrasında görevdeki bir ABD başkanının Hiroşima'ya yaptığı ikinci ziyaret olarak kayıtlara geçti.
Pazar gününe kadar devam edecek G7 Liderler Zirvesi'nde; Ukrayna krizi, Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze programı, Çin'in bölgede artan askeri varlığı gibi küresel güvenlik meselelerinin yanı sıra, küresel ekonomi ve teknoloji gibi konular masaya yatırılacak.

Zelenskiy'in katılımı bekleniyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in de Japonya’ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek G7 Liderler Zirvesi'ne katılması bekleniyor.
ABD tarafından 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya atılan atom bombası, yaklaşık 140 bin kişinin hayatını kaybetmesine, yüzbinlerce insanın yaralanmasına ve radyasyon kaynaklı hastalıklara neden olmuştu.
ABD Başkanı Joe Biden, dün Japonya Başbakanı Fumio Kişida ile 1945 yılında ABD'nin attığı nükleer saldırı düzenlediği Hiroşima kentinde bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
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Biden, Japonya Başbakanı ile Hiroşima'da görüştü: 'Gerekirse nükleer silahlarla savunuruz'
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