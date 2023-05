https://sputniknews.com.tr/20230519/fuat-oktay-270-bin-oy-farkla-ikinci-tura-kalmis-olduk-insallah-onu-da-fazlasiyla-kapatacagiz-1071319558.html

Fuat Oktay: 270 bin oy farkla ikinci tura kalmış olduk, inşallah onu da fazlasıyla kapatacağız

Fuat Oktay: 270 bin oy farkla ikinci tura kalmış olduk, inşallah onu da fazlasıyla kapatacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Seçimi'ne ilişkin "270 bin oy farkla ikinci tura kalmış olduk, inşallah onu da fazlasıyla kapatacağız" dedi. 19.05.2023

Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Ankara milletvekili seçilen Oktay, Haber Global televizyonunda soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.Oktay, 14 Mayıs seçimlerinde, milletin net ve güçlü bir şekilde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na, "Evet sizinle yeni bir yüzyıla yürümeye varız" mesajı verdiğini belirterek, "Nihai kararını da inşallah 28 Mayıs'ta tekrar sandığa giderek tescillemiş olacaktır. Biz de şu anda bütün gücümüzle bunun için çalışıyoruz" dedi.'Biz her zaman gerçeklik üzerinden gittik'Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için hiçbir endişe taşımadığını belirten Oktay, şu ifadeleri kullandı:Oktay, Cumhur İttifakı'nın herkese ulaşmaya çalıştığını ve 86 milyona hitap ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:'Demokrasi tüm kuralları ile işler'Muhalefetin kaybedilen her seçimin ardından öz eleştiri yapmak yerine, seçmeni ve kurumları eleştirdiğini ifade eden Oktay, "'Anadolu Ajansı bilmem ne yaptı?' Anadolu Ajansının bir şey yaptığı yok. Bizim hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Sandık kurulları belli, orada zaten her şey şeffafça açılıyor, ondan sonra da çıkan şey, herkesin imzası, tüm siyasi partilerin temsilcileri var, asılıyor kapıya. Anadolu Ajansı onu alıyor, yayınlıyor. Öncesi, sonrası vesaire bir şey yok" değerlendirmesinde bulundu.Oktay, "TBMM'de yapılması beklenen yemin töreninin HÜDA PAR'ın itirazları nedeniyle ertelendiği" iddiasına ilişkin soru üzerine, "Türkiye demokratik bir ülkedir, şeffaftır, demokrasi tüm kuralları ile işler. Dolayısıyla bununla ilgili de sorumlu kurumlarımız vardır, nihai sözü söyleyecek olan Yüksek Seçim Kurulu'dur. Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimi işleyecektir. Bize de 'Buyrun' dedikleri zaman gider, yeminimizi eder, görevimize başlamış oluruz" diye konuştu.Millet İttifakı'nın "milliyetçi söylem"lerinin seçmende karşılık bulamayacağını belirten Oktay, "Duruma göre şöyle dışarı bakıyorlar, rüzgar ne taraftan esiyor. Dolayısıyla rüzgara göre her gece tutum değiştiriyorlar. Önceden mevsimlikti, şimdi mevsimlik de değil, haftalık veya gecelik. 10 gün boyunca Sayın Kılıçdaroğlu'nu milliyetçi olarak görebiliriz. Önceki tutumu ne kadar samimi değilse bu tutumu da aynı şekilde samimi olmayacaktır" açıklamasını yaptı.'Türkiye'nin önü açıktır'Oktay, "Türkiye'yi seçimden sonra çok ağır bir ekonomik tablonun beklediği ve yeni dönemde 5 yıl dolmadan yeniden seçimlerin yapılacağı"na yönelik iddiaları ise şöyle değerlendirdi:

