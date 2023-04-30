https://sputniknews.com.tr/20230430/fuat-oktaydan-kilicdarogluna-teknolojiyi-washingtondan-alan-abdnin-dudugunu-calar-1070370832.html

Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na: Teknolojiyi Washington'dan alan ABD'nin düdüğünü çalar

Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na: Teknolojiyi Washington'dan alan ABD'nin düdüğünü çalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "100 yıldır hala bu hastalığınızı tedavi ettiremediniz mi? Islah olmadınız mı? Hala aynı... 30.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-30T02:28+0300

2023-04-30T02:28+0300

2023-04-30T02:33+0300

2023 türkiye seçimleri

seçim

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

fuat oktay

kemal kılıçdaroğlu

ak parti

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Ankara'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Oktay, OSTİM Konferans Salonu'nda "OSTİM Sanayicileri ile İstişare Toplantısı"na katıldı.Oktay, yaptığı konuşmada Ankara'nın dünya siyasetine yön veren, uluslararası kamuoyunun dikkatle takip ettiği, dünya siyasetinin önemli bir aktörü haline geldiğini söyledi.Ankara'ya son 21 yılda yapılan toplam 604 milyar 559 milyon liralık yatırım ve desteğin, 47 milyar 337 milyon lirasının sanayi ve teknoloji alanında olduğunu dile getiren Oktay, elektronikte, savunmada, yazılımda, insansız uçak üretiminde, zırhlı personel taşıyıcı üretiminde, yenilenebilir enerjide, raylı sistemlerde, haberleşme sistemlerinde, bilyeli rulman, dişli kutusu tasarım ve üretiminde başkentin artık dünyayla rekabet ettiğini vurguladı.'Bu, gönüllü kölelik değil de nedir?'Oktay, Ankara'nın ASELSAN, TUSAŞ, HAVELSAN ve ROKETSAN gibi dünya çapında büyük firmalarıyla dünyanın hayranlıkla izlediği işlere imza attığını belirterek, sadece OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret eden birinin, buradaki emek, alın teri, azim ve gayretle Türkiye Yüzyılı hedeflerinin çok yakın olduğunu net şekilde göreceğini kaydetti.Bunu görebilmek için bu ülkeye inanmanın ve bu millete güvenmenin yeterli olacağını dile getiren Oktay, şöyle konuştu:'İşte vaatleri, ödedikleri diyet budur'Oktay, Türkiye'nin AK Parti iktidarıyla başardıklarını bundan onlarca yıl önce de başarabileceğini ancak "CHP zihniyeti" nedeniyle bunun olmadığını söyledi."Sayın Kılıçdaroğlu'nun şimdilerde Amerikalılara peşkeş çekmek istediği Yeşilköy Havaalanı'nın bulunduğu alan Nuri Demirağ’a aitti" diyen Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:Muhalefetin kiminle iş tuttuğuna iyi bakılması, neyi vadettiğinin iyi dinlenmesi gerektiğini belirten Oktay, şunları kaydetti:

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seçim, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), fuat oktay, kemal kılıçdaroğlu, ak parti