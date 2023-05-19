https://sputniknews.com.tr/20230519/eski-tayvan-savunma-bakani-feng-abdnin-yardimindan-dolayi-akil-almaz-bedel-odecegiz-1071323524.html

Eski Tayvan Savunma Bakanı Feng: ABD’nin yardımından dolayı akıl almaz bedel ödeyeceğiz

Eski Tayvan Savunma Bakanı Feng: ABD’nin yardımından dolayı akıl almaz bedel ödeyeceğiz

Eski Tayvan Savunma Bakanı Feng Shih-kuan, adanın ABD’den ücretsiz askeri yardım alması durumunda 'akıl almaz bedel' ödeyeceğini söyledi. 19.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-19T22:22+0300

2023-05-19T22:22+0300

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South China Morning Post gazetesinin aktardığına göre eski Tayvan Savunma Bakanı Feng Shih-kuan, ABD’nin Tayvan’a askeri yardım sağlama planıyla ilgili değerlendirmesinde “Birdenbire böyle ücretsiz yardım alıyorsanız akıl almaz bir bedel ödemek zorunda kalacaksınız demek” ifadelerini kullandı.Bedelin tam olarak ne olacağı sorusuna cevap vermeyen Feng, kastettiğinin savaş olup olmadığı sorusuna "O kadar aptal olmayacağımıza inanıyorum, bir seçim olmalı" yanıtını verdi.Haberde, eski bakanın başka detay vermediği kaydedildi.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin geçen salı günü, en kısa zamanda Tayvan’a ek askeri yardım sağlayacaklarını açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230517/cin-savunma-bakanligi-tayvanin-bagimsizligina-dair-her-turlu-ayrilikci-faaliyeti-ezer-geceriz-1071231303.html

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