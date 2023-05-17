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https://sputniknews.com.tr/20230517/cin-savunma-bakanligi-tayvanin-bagimsizligina-dair-her-turlu-ayrilikci-faaliyeti-ezer-geceriz-1071231303.html
Çin Savunma Bakanlığı: Tayvan'ın bağımsızlığına dair her türlü ayrılıkçı faaliyeti ezer geçeriz
Çin Savunma Bakanlığı: Tayvan'ın bağımsızlığına dair her türlü ayrılıkçı faaliyeti ezer geçeriz
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Tayvan ordusuna askeri eğitim sağlamak gerekçesiyle adaya 200 asker göndermesini müteakip Biden yönetiminin Tayvan'a 500... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
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çin savunma bakanlığı
çin ordusu
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'Tayvan'daki her türlü ayrılıkçı hareketi kararlılıkla ezip geçme' açıklaması yapan Çin ordusu, 'Washington'ın Tayvan'a artan müdahalesinin Çin-ABD ilişkilerinde tehlikeli bir kırılma yarattığı' uyarısında bulundu. Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Tan Kefei, "Askeri eğitimini ve hazırlıklarını güçlendirmeye devam eden Çin Halk Kurtuluş Ordusu, dış müdahale girişimleriyle birlikte Tayvan'ın her türlü bağımsızlık ayrılığını kararlılıkla ezecek ve ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunacak" dedi.Açıklama, Washington'ın Tayvan'a sürekli silah satarak ve üst düzey siyasi heyetler göndererek Pekin'i kızdırmasına 500 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketiyle tuz biber ekmesinin ardından geldi. Pekin, Çin iç savaşını komünistlerin kazandığı 1949'dan beri anakaradan ayrı, kendini yöneten Tayvan'a yönelik 'Tek Çin' kavramı altında yeniden birleşme politikası uyguluyor. Dolayısıyla Pekin'in Tayvan'ı kendi egemen topraklarının parçası olarak gördüğü 'Tek Çin' ilkesi, ABD ile Çin arasındaki 3 Ortak Bildiri üzerinden Washington'ın kabul etmiş olduğu bir politika."Washington ile Taipei arasındaki artan askeri bağların Çin-ABD ilişkilerinin temellerini sarstığı ve Tayvan Boğazı boyunca barış ve istikrarın altını oyduğunu' söyleyen Tan, "Bu çok yanlış ve tehlikeli bir hareket" ikazında bulundu. Tayvan sorununu Çin'in ABD ile ilişkilerinde 'aşılmaz ilk kırmızı çizgi' olarak niteleyen Tan, Washington'ı uzun süre önce kabul ettiği, 'Çin Halk Cumhuriyeti'ni Tayvan dahil Çin'in tek yasal hükümeti olarak tanıyan' Tek Çin politikasına uymaya çağırdı. "Tarih tersine çevrilmemeli" diye devam eden Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Çinli liderlerin, Tayvanlı yetkilileri, ABD'ye güvenerek kalkışılacak her türlü bağımsızlık girişiminin 'çıkmaz sokak' olduğuna dair uyardığını belirtti.ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in 'Washington'ın Çin ile Rusya'nın stratejik askeri ittifak kurmasını engellemek için elinden gelen her şeyi yapacağı' açıklamasına da atıf yapan Tan, "Çin ile Rusya, 'bağlantısızlık' ve 'çatışmama' temelinde daha derin bir işbirliği yapıyor. Bu çabalar, güvenlik ve istikrarın yanısıra uluslararası eşitlik ve adaleti korumaya yardımcı oluyor" diyerek ekledi:
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abd, çin, çin savunma bakanlığı, çin ordusu, çin halk kurtuluş ordusu, tayvan
abd, çin, çin savunma bakanlığı, çin ordusu, çin halk kurtuluş ordusu, tayvan

Çin Savunma Bakanlığı: Tayvan'ın bağımsızlığına dair her türlü ayrılıkçı faaliyeti ezer geçeriz

20:10 17.05.2023 (güncellendi: 20:16 17.05.2023)
© AP Photo / Mark Schiefelbein / Pekin Çin ordusu sergisi
Pekin Çin ordusu sergisi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein /
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ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Tayvan ordusuna askeri eğitim sağlamak gerekçesiyle adaya 200 asker göndermesini müteakip Biden yönetiminin Tayvan'a 500 milyon dolarlık yeni askeri yardım planının açıklanmasına, Çin'den çok sert yanıt geldi.
'Tayvan'daki her türlü ayrılıkçı hareketi kararlılıkla ezip geçme' açıklaması yapan Çin ordusu, 'Washington'ın Tayvan'a artan müdahalesinin Çin-ABD ilişkilerinde tehlikeli bir kırılma yarattığı' uyarısında bulundu.
Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Tan Kefei, "Askeri eğitimini ve hazırlıklarını güçlendirmeye devam eden Çin Halk Kurtuluş Ordusu, dış müdahale girişimleriyle birlikte Tayvan'ın her türlü bağımsızlık ayrılığını kararlılıkla ezecek ve ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunacak" dedi.
Açıklama, Washington'ın Tayvan'a sürekli silah satarak ve üst düzey siyasi heyetler göndererek Pekin'i kızdırmasına 500 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketiyle tuz biber ekmesinin ardından geldi.
Pekin, Çin iç savaşını komünistlerin kazandığı 1949'dan beri anakaradan ayrı, kendini yöneten Tayvan'a yönelik 'Tek Çin' kavramı altında yeniden birleşme politikası uyguluyor. Dolayısıyla Pekin'in Tayvan'ı kendi egemen topraklarının parçası olarak gördüğü 'Tek Çin' ilkesi, ABD ile Çin arasındaki 3 Ortak Bildiri üzerinden Washington'ın kabul etmiş olduğu bir politika.
"Washington ile Taipei arasındaki artan askeri bağların Çin-ABD ilişkilerinin temellerini sarstığı ve Tayvan Boğazı boyunca barış ve istikrarın altını oyduğunu' söyleyen Tan, "Bu çok yanlış ve tehlikeli bir hareket" ikazında bulundu.
Tayvan sorununu Çin'in ABD ile ilişkilerinde 'aşılmaz ilk kırmızı çizgi' olarak niteleyen Tan, Washington'ı uzun süre önce kabul ettiği, 'Çin Halk Cumhuriyeti'ni Tayvan dahil Çin'in tek yasal hükümeti olarak tanıyan' Tek Çin politikasına uymaya çağırdı.
"Tarih tersine çevrilmemeli" diye devam eden Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Çinli liderlerin, Tayvanlı yetkilileri, ABD'ye güvenerek kalkışılacak her türlü bağımsızlık girişiminin 'çıkmaz sokak' olduğuna dair uyardığını belirtti.
ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in 'Washington'ın Çin ile Rusya'nın stratejik askeri ittifak kurmasını engellemek için elinden gelen her şeyi yapacağı' açıklamasına da atıf yapan Tan, "Çin ile Rusya, 'bağlantısızlık' ve 'çatışmama' temelinde daha derin bir işbirliği yapıyor. Bu çabalar, güvenlik ve istikrarın yanısıra uluslararası eşitlik ve adaleti korumaya yardımcı oluyor" diyerek ekledi:
"Eğer biri başkalarını kendi başına yargılıyorsa, dar ve çağdışı Soğuk Savaş ittifakı düşüncesine bağlı kalıyorsa, Çin'e bakıyor ve Çin-Rusya ilişkilerini endişeyle değerlendiriyorsa, önerme ve sav yanlıştır. Doğal olarak doğru bir yargıya varamazlar."
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