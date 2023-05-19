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Dr. Tarık Akın: Katılım finans alanında Rusya ile işbirliği stratejimizi geliştiriyoruz
Dr. Tarık Akın: Katılım finans alanında Rusya ile işbirliği stratejimizi geliştiriyoruz
Bu yıl 14. kez düzenlenen 'Rusya-İslam Alemi: KazanForum 2023' forumuna katılan Dr. Tarık Akın, “Katılım finanstan kastettiğimiz şey, bankacılık, semaye... 19.05.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomik
forum
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Tataristan’ın başkenti Kazan’da, 14. 'Rusya-İslam Alemi: KazanForum 2023' uluslararası ekonomik forumu’ devam ediyor.Forum kapsamında fuarlar, stratejik oturumlar, konferanslar, yuvarlak masa toplantıları gibi yaklaşık 200 farklı etkinlik yer alıyor.85 ülkeden gelen temsilcilerin katıldığı zirveye Azerbaycan, İran, Malezya, Tacikistan, Türkiye ve Özbekistan gibi ülkelerden 100’ü aşkın kişilik heyetler yer alıyor.Forumda, Rusya-Türkiye işbirliğiyle ilgili ayrı bir oturum düzenleniyor.Oturuma katılan T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Katılım Finans Dairesi Başkanı Dr. Tarık Akın, Sputnik’e verdiği demeçte katılım finans konusunda Rusya’da büyük bir işbirliği alanının olabileceğini ifade ederek şöyle konuştu: “Genel olarak katılım finanstan kastettiğimiz şey, bankacılık, semaye piyasası, sigortacılık, sosyal finans vs. Biz bütün bu konularda Rusya’da büyük bir işbirliği alanının olabileceğini düşünüyoruz.”Katılım finansın, çok hızlı gelişen bir alan olduğunu belirten Akın, bu alanda Rusya ile işbirliği konusunda strateji geliştirme aşamasında bulunduğunu belirterek şunları söyledi:“Katılım finans, dünyada çok hızlı gelişen bir alan. Çünkü bu, sadece dar bir kitleye hitap eden bir şey değil, çok daha geniş kitlelere hitap edebilecek bir alan. Dolayısıyla katılım finansın gelişmesi, herkes için bir kazan-kazan durumunu yaratır. Rusya ile katılım finans alanında işbirliği ile ilgili hususlarda şu anda bir strateji geliştirme esasları üzerinde çalışıyoruz”
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rusya, kazan, ekonomik, forum, katılım, katılım finans dairesi başkanlığı
rusya, kazan, ekonomik, forum, katılım, katılım finans dairesi başkanlığı

Dr. Tarık Akın: Katılım finans alanında Rusya ile işbirliği stratejimizi geliştiriyoruz

16:53 19.05.2023 (güncellendi: 16:54 19.05.2023)
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Bu yıl 14. kez düzenlenen 'Rusya-İslam Alemi: KazanForum 2023' forumuna katılan Dr. Tarık Akın, “Katılım finanstan kastettiğimiz şey, bankacılık, semaye piyasası, sigortacılık, sosyal finans vs. Bütün bu konularda Rusya’da büyük bir işbirliği alanının olabileceğini düşünüyoruz” dedi.
Tataristan’ın başkenti Kazan’da, 14. 'Rusya-İslam Alemi: KazanForum 2023' uluslararası ekonomik forumu’ devam ediyor.
Forum kapsamında fuarlar, stratejik oturumlar, konferanslar, yuvarlak masa toplantıları gibi yaklaşık 200 farklı etkinlik yer alıyor.
85 ülkeden gelen temsilcilerin katıldığı zirveye Azerbaycan, İran, Malezya, Tacikistan, Türkiye ve Özbekistan gibi ülkelerden 100’ü aşkın kişilik heyetler yer alıyor.
Forumda, Rusya-Türkiye işbirliğiyle ilgili ayrı bir oturum düzenleniyor.
Oturuma katılan T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Katılım Finans Dairesi Başkanı Dr. Tarık Akın, Sputnik’e verdiği demeçte katılım finans konusunda Rusya’da büyük bir işbirliği alanının olabileceğini ifade ederek şöyle konuştu:
Genel olarak katılım finanstan kastettiğimiz şey, bankacılık, semaye piyasası, sigortacılık, sosyal finans vs. Biz bütün bu konularda Rusya’da büyük bir işbirliği alanının olabileceğini düşünüyoruz.
Katılım finansın, çok hızlı gelişen bir alan olduğunu belirten Akın, bu alanda Rusya ile işbirliği konusunda strateji geliştirme aşamasında bulunduğunu belirterek şunları söyledi:
Katılım finans, dünyada çok hızlı gelişen bir alan. Çünkü bu, sadece dar bir kitleye hitap eden bir şey değil, çok daha geniş kitlelere hitap edebilecek bir alan. Dolayısıyla katılım finansın gelişmesi, herkes için bir kazan-kazan durumunu yaratır. Rusya ile katılım finans alanında işbirliği ile ilgili hususlarda şu anda bir strateji geliştirme esasları üzerinde çalışıyoruz
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