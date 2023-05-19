https://sputniknews.com.tr/20230519/bogdanov-abd-secimlere-her-zaman-mudahale-ediyor-ancak-karari-turk-halki-verecek-1071307351.html

Bogdanov: ABD seçimlere her zaman müdahale ediyor ancak kararı Türk halkı verecek

Bogdanov: ABD seçimlere her zaman müdahale ediyor ancak kararı Türk halkı verecek

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, ABD'nin diğer ülkelerdeki seçimlere her zaman müdahale ettiğini ancak Türk halkının cumhurbaşkanını... 19.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-19T15:34+0300

2023-05-19T15:34+0300

2023-05-19T15:36+0300

2023 türkiye seçimleri

rusya

mihail bogdanov

türkiye

abd

seçim

kazan

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Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 'Rusya-İslam Dünyası: KazanForum'da gazetecilerle bir araya gelen Bogdanov, Türkiye'deki seçimler hakkında konuştu.Gazetecilerin ABD'nin seçim sürecine olası müdahalesiyle ilgili soruları üzerine Bogdanov, "ABD her zaman müdahale ediyor" dedi.Bogdanov, 28 Mayıs'ta yapılacak 2. turdan beklentilerinin sorulması üzerine de "Kararı Türk halkı verecek" yanıtını verdi.Pazartesi günkü basın toplantısında Türkiye'de yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ankara ve Moskova arasındaki işbirliğinin derinleşeceğini ve genişleyeceğini düşündüklerini belirtmişti.Peskov, Türk halkının tercihine saygı duyduklarını ve duyacaklarını vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230513/kremlin-rusya-turkiyedeki-secimlere-mudahale-suclamalarini-reddediyor-1071041808.html

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