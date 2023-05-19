https://sputniknews.com.tr/20230519/bogdanov-abd-secimlere-her-zaman-mudahale-ediyor-ancak-karari-turk-halki-verecek-1071307351.html
Bogdanov: ABD seçimlere her zaman müdahale ediyor ancak kararı Türk halkı verecek
Bogdanov: ABD seçimlere her zaman müdahale ediyor ancak kararı Türk halkı verecek
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, ABD'nin diğer ülkelerdeki seçimlere her zaman müdahale ettiğini ancak Türk halkının cumhurbaşkanını... 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T15:34+0300
2023-05-19T15:34+0300
2023-05-19T15:36+0300
2023 türkiye seçimleri
rusya
mihail bogdanov
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abd
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Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 'Rusya-İslam Dünyası: KazanForum'da gazetecilerle bir araya gelen Bogdanov, Türkiye'deki seçimler hakkında konuştu.Gazetecilerin ABD'nin seçim sürecine olası müdahalesiyle ilgili soruları üzerine Bogdanov, "ABD her zaman müdahale ediyor" dedi.Bogdanov, 28 Mayıs'ta yapılacak 2. turdan beklentilerinin sorulması üzerine de "Kararı Türk halkı verecek" yanıtını verdi.Pazartesi günkü basın toplantısında Türkiye'de yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ankara ve Moskova arasındaki işbirliğinin derinleşeceğini ve genişleyeceğini düşündüklerini belirtmişti.Peskov, Türk halkının tercihine saygı duyduklarını ve duyacaklarını vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230513/kremlin-rusya-turkiyedeki-secimlere-mudahale-suclamalarini-reddediyor-1071041808.html
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rusya, mihail bogdanov, türkiye, abd, seçim, kazan
rusya, mihail bogdanov, türkiye, abd, seçim, kazan
Bogdanov: ABD seçimlere her zaman müdahale ediyor ancak kararı Türk halkı verecek
15:34 19.05.2023 (güncellendi: 15:36 19.05.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, ABD'nin diğer ülkelerdeki seçimlere her zaman müdahale ettiğini ancak Türk halkının cumhurbaşkanını kendisinin seçeceğini düşündüklerini söyledi.
Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 'Rusya-İslam Dünyası: KazanForum'da gazetecilerle bir araya gelen Bogdanov, Türkiye'deki seçimler hakkında konuştu.
Gazetecilerin ABD'nin seçim sürecine olası müdahalesiyle ilgili soruları üzerine Bogdanov, "ABD her zaman müdahale ediyor" dedi.
Bogdanov, 28 Mayıs'ta yapılacak 2. turdan beklentilerinin sorulması üzerine de "Kararı Türk halkı verecek" yanıtını verdi.
Pazartesi günkü basın toplantısında Türkiye'de yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ankara ve Moskova arasındaki işbirliğinin derinleşeceğini ve genişleyeceğini düşündüklerini belirtmişti.
Peskov, Türk halkının tercihine saygı duyduklarını ve duyacaklarını vurgulamıştı.