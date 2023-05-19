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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230519/bogdanov-abd-secimlere-her-zaman-mudahale-ediyor-ancak-karari-turk-halki-verecek-1071307351.html
Bogdanov: ABD seçimlere her zaman müdahale ediyor ancak kararı Türk halkı verecek
Bogdanov: ABD seçimlere her zaman müdahale ediyor ancak kararı Türk halkı verecek
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, ABD'nin diğer ülkelerdeki seçimlere her zaman müdahale ettiğini ancak Türk halkının cumhurbaşkanını... 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T15:34+0300
2023-05-19T15:36+0300
2023 türkiye seçimleri
rusya
mihail bogdanov
türkiye
abd
seçim
kazan
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Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 'Rusya-İslam Dünyası: KazanForum'da gazetecilerle bir araya gelen Bogdanov, Türkiye'deki seçimler hakkında konuştu.Gazetecilerin ABD'nin seçim sürecine olası müdahalesiyle ilgili soruları üzerine Bogdanov, "ABD her zaman müdahale ediyor" dedi.Bogdanov, 28 Mayıs'ta yapılacak 2. turdan beklentilerinin sorulması üzerine de "Kararı Türk halkı verecek" yanıtını verdi.Pazartesi günkü basın toplantısında Türkiye'de yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ankara ve Moskova arasındaki işbirliğinin derinleşeceğini ve genişleyeceğini düşündüklerini belirtmişti.Peskov, Türk halkının tercihine saygı duyduklarını ve duyacaklarını vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230513/kremlin-rusya-turkiyedeki-secimlere-mudahale-suclamalarini-reddediyor-1071041808.html
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rusya, mihail bogdanov, türkiye, abd, seçim, kazan

Bogdanov: ABD seçimlere her zaman müdahale ediyor ancak kararı Türk halkı verecek

15:34 19.05.2023 (güncellendi: 15:36 19.05.2023)
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Türkiye'de seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
© AA
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, ABD'nin diğer ülkelerdeki seçimlere her zaman müdahale ettiğini ancak Türk halkının cumhurbaşkanını kendisinin seçeceğini düşündüklerini söyledi.
Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 'Rusya-İslam Dünyası: KazanForum'da gazetecilerle bir araya gelen Bogdanov, Türkiye'deki seçimler hakkında konuştu.

Gazetecilerin ABD'nin seçim sürecine olası müdahalesiyle ilgili soruları üzerine Bogdanov, "ABD her zaman müdahale ediyor" dedi.
Bogdanov, 28 Mayıs'ta yapılacak 2. turdan beklentilerinin sorulması üzerine de "Kararı Türk halkı verecek" yanıtını verdi.

Pazartesi günkü basın toplantısında Türkiye'de yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ankara ve Moskova arasındaki işbirliğinin derinleşeceğini ve genişleyeceğini düşündüklerini belirtmişti.

Peskov, Türk halkının tercihine saygı duyduklarını ve duyacaklarını vurgulamıştı.
Kremlin- Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Kremlin: Rusya, Türkiye'deki seçimlere müdahale suçlamalarını reddediyor
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