https://sputniknews.com.tr/20230513/kremlin-rusya-turkiyedeki-secimlere-mudahale-suclamalarini-reddediyor-1071041808.html

Kremlin: Rusya, Türkiye'deki seçimlere müdahale suçlamalarını reddediyor

Kremlin: Rusya, Türkiye'deki seçimlere müdahale suçlamalarını reddediyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Türkiye muhalefetinin seçimlere müdahale suçlamalarını kesinlikle kabul etmediğini belirtti. 13.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-13T22:13+0300

2023-05-13T22:13+0300

2023-05-13T22:57+0300

2023 türkiye seçimleri

kremlin

türkiye

rusya

dmitriy peskov

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103278/73/1032787388_0:259:2723:1790_1920x0_80_0_0_b9c1784deeb20525e795e500c16b4425.jpg

Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale edildiği yönündeki iddiasına yanıt veren Kremlin Sözcüsü Peskov, Moskova’nın Türk halkının yapacağı seçimi saygı ile karşılayacağını vurgulayarak Rusya’nın Türkiye muhalefetinin seçimlere müdahale suçlamalarını kesinlikle kabul etmediğini söyledi.‘Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasının Türkiye’de çok ses getirdiğini’ kabul eden Peskov, “Türkiye'deki seçimlere müdahale suçlamalarını kesinlikle reddettiğimizi hemen belirttik. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz” vurgusunu yaptı.Kremlin Sözcüsü, “Muhalefet lideri, (Rus müdahalesine dair) elinde kanıt olduğunu söyledi, şimdiye kadar onları sunmadı. Bunu yapamayacağından eminiz, çünkü aslında (kanıt) yok” ifadelerini kullandı.Rusya’nın genel olarak Türkiye muhalefetinin bu açıklamasından son derece hayal kırıklığına uğradığını dile getiren Peskov, kendisini (Mustafa Kemal) Atatürk'ün doğrudan takipçisi olarak tanımlayanın muhalefet partisi olduğuna dikkat çekti.Peskov, “Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve modern Türkiye'nin dış politika vizyonunun mimarı olan Atatürk'ün Rus-Türk ilişkilerinin gelişmesinin inanmış bir destekçisi olduğunu, dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerimizin temellerinin Atatürk zamanında atılmış olduğunu hatırlamak yerinde olacak” dedi ve şöyle devam etti:remlin Sözcüsü, “Rusya kendi adına son yıllarda ilişkilerde erişilen düzeyi değerli buluyor” diyerek, ‘turizm, tarım, ticaret, enerji, ulaşım, insani ilişkiler vb. alanlarda karşılıklı yarar sağlayan işbirliği alanındaki başarıların ortada olduğunu’ ifade etti.“Bu, iki ülkenin halkına gerçekten karşılıklı yarar sağlayan bir etkileşimdir” diyen Peskov, “Ve elbette biz, Türk halkının seçimine saygı duyacağız” vurgusunu yaptı.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kremlin, türkiye, rusya, dmitriy peskov, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu