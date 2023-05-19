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CHP'de Onursal Adıgüzel'in yerine geçen Devrim Barış Çelik'ten ilk mesaj
CHP'de Onursal Adıgüzel'in yerine geçen Devrim Barış Çelik'ten ilk mesaj
CHP'de Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevinden alınan Onursal Adıgüzel’in yerine geçen Devrim Barış Çelik, Twitter'dan... 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T14:51+0300
2023-05-19T14:51+0300
politika
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cumhuriyet halk partisi (chp)
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Onursal Adıgüzel, 14 Mayıs seçimlerinde gelen eleştirilerin ardından istifa etti. Adıgüzel'in istifasının ardından yerine Parti Meclisi Üyesi Devrim Barış Çelik görevlendirildi.Çelik'in göreve getirilmesinin ardından ilk açıklaması şöyle:"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildim. Gençlik kollarından beri tanıdığım kıymetli kardeşim Onursal Adıgüzel’den görevi teslim aldım. Kendisine verdiği emek ve gösterdiği dayanışmasından dolayı teşekkür ederim. Bayrağı daha da yükseltmek için tüm ekibimizle birlikte canla başla çalışacağız. Bu konuda hiçbir endişeniz olmasın. 28 Mayıs seçimlerini genel merkez ekibimizin yanı sıra, yeni nesil teknolojilerin entegrasyonunu sağlayacak konusunun uzmanı arkadaşlar ile birlikte yöneteceğiz. Süreçle ilgili düzenli bilgilendirmeler yapmaya devam edeceğim. Başta katkı sağlamak için arayan yazılımcı arkadaşlara, desteklerini ileten tüm örgütümüze ve kamuoyuna teşekkür ederim. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim, onursal adıgüzel, devrim barış çelik , mesaj, açıklama, twitter

CHP'de Onursal Adıgüzel'in yerine geçen Devrim Barış Çelik'ten ilk mesaj

14:51 19.05.2023
© Fotoğraf : Twitter / Devrim Barış ÇelikCHP'de Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevinden alınan Onursal Adıgüzel’in yerine geçen Devrim Barış Çelik, Twitter'dan ilk mesajını paylaştı. Çelik, "28 Mayıs seçimlerini genel merkez ekibimizin yanı sıra, yeni nesil teknolojilerin entegrasyonunu sağlayacak uzman arkadaşlarla birlikte yöneteceğiz" dedi.
CHP'de Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevinden alınan Onursal Adıgüzel’in yerine geçen Devrim Barış Çelik, Twitter'dan ilk mesajını paylaştı. Çelik, 28 Mayıs seçimlerini genel merkez ekibimizin yanı sıra, yeni nesil teknolojilerin entegrasyonunu sağlayacak uzman arkadaşlarla birlikte yöneteceğiz dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
© Fotoğraf : Twitter / Devrim Barış Çelik
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CHP'de Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevinden alınan Onursal Adıgüzel’in yerine geçen Devrim Barış Çelik, Twitter'dan ilk mesajını paylaştı. Çelik, "28 Mayıs seçimlerini genel merkez ekibimizin yanı sıra, yeni nesil teknolojilerin entegrasyonunu sağlayacak uzman arkadaşlarla birlikte yöneteceğiz" dedi.
Onursal Adıgüzel, 14 Mayıs seçimlerinde gelen eleştirilerin ardından istifa etti. Adıgüzel'in istifasının ardından yerine Parti Meclisi Üyesi Devrim Barış Çelik görevlendirildi.
Çelik'in göreve getirilmesinin ardından ilk açıklaması şöyle:
"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildim. Gençlik kollarından beri tanıdığım kıymetli kardeşim Onursal Adıgüzel’den görevi teslim aldım. Kendisine verdiği emek ve gösterdiği dayanışmasından dolayı teşekkür ederim.
Bayrağı daha da yükseltmek için tüm ekibimizle birlikte canla başla çalışacağız. Bu konuda hiçbir endişeniz olmasın. 28 Mayıs seçimlerini genel merkez ekibimizin yanı sıra, yeni nesil teknolojilerin entegrasyonunu sağlayacak konusunun uzmanı arkadaşlar ile birlikte yöneteceğiz. Süreçle ilgili düzenli bilgilendirmeler yapmaya devam edeceğim.
Başta katkı sağlamak için arayan yazılımcı arkadaşlara, desteklerini ileten tüm örgütümüze ve kamuoyuna teşekkür ederim. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."
İstanbul seçimlerinde saha çalışmalarını ‘ramazan’, ‘Ramazan Bayramı’ ve ‘bayram sonrasında yapılacaklar’ olarak üç bölümde planladıklarını belirten Kaftancıoğlu, Seçim gününde yapılacak çalışmalarımız da gerek sandık güvenliği gerek hukuk komisyonu çalışması bugünden başladı. 31 Mart seçimlerinde olduğu gibi bizler sahada Ekrem İmamoğlu'nu, Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerini ama 23 Haziran'da bir farklılıkla Ekrem İmamoğlu'nun yaşadığı mağduriyetin aslında 16 milyon İstanbullunun mağdur edildiği anlamına geldiğini ve 17 günlük süreçte yaptıklarını vatandaşlarımızla paylaşacağız dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
POLİTİKA
CHP'de Onursal Adıgüzel'in yerine Devrim Barış Çelik getirildi
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