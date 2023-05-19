https://sputniknews.com.tr/20230519/chpde-onursal-adiguzelin-yerine-gecen-devrim-baris-celikten-ilk-mesaj-1071305102.html

CHP'de Onursal Adıgüzel'in yerine geçen Devrim Barış Çelik'ten ilk mesaj

CHP'de Onursal Adıgüzel'in yerine geçen Devrim Barış Çelik'ten ilk mesaj

CHP'de Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevinden alınan Onursal Adıgüzel’in yerine geçen Devrim Barış Çelik, Twitter'dan... 19.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-19T14:51+0300

2023-05-19T14:51+0300

2023-05-19T14:51+0300

politika

chp

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Onursal Adıgüzel, 14 Mayıs seçimlerinde gelen eleştirilerin ardından istifa etti. Adıgüzel'in istifasının ardından yerine Parti Meclisi Üyesi Devrim Barış Çelik görevlendirildi.Çelik'in göreve getirilmesinin ardından ilk açıklaması şöyle:"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildim. Gençlik kollarından beri tanıdığım kıymetli kardeşim Onursal Adıgüzel’den görevi teslim aldım. Kendisine verdiği emek ve gösterdiği dayanışmasından dolayı teşekkür ederim. Bayrağı daha da yükseltmek için tüm ekibimizle birlikte canla başla çalışacağız. Bu konuda hiçbir endişeniz olmasın. 28 Mayıs seçimlerini genel merkez ekibimizin yanı sıra, yeni nesil teknolojilerin entegrasyonunu sağlayacak konusunun uzmanı arkadaşlar ile birlikte yöneteceğiz. Süreçle ilgili düzenli bilgilendirmeler yapmaya devam edeceğim. Başta katkı sağlamak için arayan yazılımcı arkadaşlara, desteklerini ileten tüm örgütümüze ve kamuoyuna teşekkür ederim. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

https://sputniknews.com.tr/20230518/chpde-onursal-adiguzelin-yerine-getirilen-isim-belli-oldu--1071265134.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim, onursal adıgüzel, devrim barış çelik , mesaj, açıklama, twitter