CHP'de Onursal Adıgüzel'in yerine getirilen isim belli oldu

© AA / Emin İleri İstanbul seçimlerinde saha çalışmalarını ‘ramazan’, ‘Ramazan Bayramı’ ve ‘bayram sonrasında yapılacaklar’ olarak üç bölümde planladıklarını belirten Kaftancıoğlu, "Seçim gününde yapılacak çalışmalarımız da gerek sandık güvenliği gerek hukuk komisyonu çalışması bugünden başladı. 31 Mart seçimlerinde olduğu gibi bizler sahada Ekrem İmamoğlu'nu, Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerini ama 23 Haziran'da bir farklılıkla Ekrem İmamoğlu'nun yaşadığı mağduriyetin aslında 16 milyon İstanbullunun mağdur edildiği anlamına geldiğini ve 17 günlük süreçte yaptıklarını vatandaşlarımızla paylaşacağız" dedi.