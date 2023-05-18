CHP'de Onursal Adıgüzel'in yerine getirilen isim belli oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Zekeriya Mete: Rize'de MHP'nin aldığı oylar CHP'ye yaradı
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İkinci turda Türkiye'yi neler bekliyor?
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda stratejiler ne olacak?
12:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:59
6 dk
VERİ MAÇ
Lider Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'u 2-0'la geçti
14:06
53 dk
ANLAT BANA
Gıda arz güvenliği ve güvenilir gıda
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türkiye seçimleri ve dünyadaki yankıları
16:03
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Türk milliyetçileri kimler? İkinci tur nasıl şekillenecek?
17:07
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
YSK'dan itirazlara yönelik açıklama
20:45
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve jeotermal enerji kaynakları
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Siyasetçi Ufuk Uras: Muhalefet pert oldu, bu moralsizliği kısa sürede aşmak zor
09:02
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
22 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar geldi.
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur stratejisi
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Türkiye seçim telaşında, Ortadoğu'da taşlar oynuyor
16:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230518/chpde-onursal-adiguzelin-yerine-getirilen-isim-belli-oldu--1071265134.html
CHP'de Onursal Adıgüzel'in yerine getirilen isim belli oldu
CHP'de Onursal Adıgüzel'in yerine getirilen isim belli oldu
CHP'de Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevinden alınan Onursal Adıgüzel’in yerine Devrim Barış Çelik getirildi. 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T15:21+0300
2023-05-18T15:21+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
onursal adıgüzel
görev
teknoloji
bilgi
seçim
devrim barış çelik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103908/39/1039083996_222:0:1600:775_1920x0_80_0_0_542b123efd1b1e39aaa46c4f7f4a0cc5.jpg
14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde veri girişi konusunda yaşanan aksaklıklarında ardından CHP'de Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevinden alınan Onursal Adıgüzel’in yerine Devrim Barış Çelik getirildi.Adıgüzel’in odasının boşaltıldığı ve bu odaya aynı zamanda CHP parti meclisi üyesi olan Çelik'in yerleşmeye başladığı aktarıldı.Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre, CHP İzmir milletvekili adayı olup seçilemeyen Devrim Barış Çelik, ayrıca partinin merkez yürütme kuruluna da katıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230518/onursal-adiguzel-sistem-sorunsuz-calisti-iletisim-ekibi-kapattirdi-1071260469.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103908/39/1039083996_567:0:1600:775_1920x0_80_0_0_441825957b96d846deabdf7abe5073bd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), onursal adıgüzel, görev, teknoloji, bilgi, seçim, devrim barış çelik
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), onursal adıgüzel, görev, teknoloji, bilgi, seçim, devrim barış çelik

CHP'de Onursal Adıgüzel'in yerine getirilen isim belli oldu

15:21 18.05.2023
© AA / Emin İleriİstanbul seçimlerinde saha çalışmalarını ‘ramazan’, ‘Ramazan Bayramı’ ve ‘bayram sonrasında yapılacaklar’ olarak üç bölümde planladıklarını belirten Kaftancıoğlu, "Seçim gününde yapılacak çalışmalarımız da gerek sandık güvenliği gerek hukuk komisyonu çalışması bugünden başladı. 31 Mart seçimlerinde olduğu gibi bizler sahada Ekrem İmamoğlu'nu, Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerini ama 23 Haziran'da bir farklılıkla Ekrem İmamoğlu'nun yaşadığı mağduriyetin aslında 16 milyon İstanbullunun mağdur edildiği anlamına geldiğini ve 17 günlük süreçte yaptıklarını vatandaşlarımızla paylaşacağız" dedi.
İstanbul seçimlerinde saha çalışmalarını ‘ramazan’, ‘Ramazan Bayramı’ ve ‘bayram sonrasında yapılacaklar’ olarak üç bölümde planladıklarını belirten Kaftancıoğlu, Seçim gününde yapılacak çalışmalarımız da gerek sandık güvenliği gerek hukuk komisyonu çalışması bugünden başladı. 31 Mart seçimlerinde olduğu gibi bizler sahada Ekrem İmamoğlu'nu, Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerini ama 23 Haziran'da bir farklılıkla Ekrem İmamoğlu'nun yaşadığı mağduriyetin aslında 16 milyon İstanbullunun mağdur edildiği anlamına geldiğini ve 17 günlük süreçte yaptıklarını vatandaşlarımızla paylaşacağız dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
© AA / Emin İleri
Abone olTelegram
CHP'de Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevinden alınan Onursal Adıgüzel’in yerine Devrim Barış Çelik getirildi.
14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde veri girişi konusunda yaşanan aksaklıklarında ardından CHP'de Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevinden alınan Onursal Adıgüzel’in yerine Devrim Barış Çelik getirildi.
Adıgüzel’in odasının boşaltıldığı ve bu odaya aynı zamanda CHP parti meclisi üyesi olan Çelik'in yerleşmeye başladığı aktarıldı.
Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre, CHP İzmir milletvekili adayı olup seçilemeyen Devrim Barış Çelik, ayrıca partinin merkez yürütme kuruluna da katıldı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
POLİTİKA
Onursal Adıgüzel: Sistem sorunsuz çalıştı, iletişim ekibi kapattırdı
13:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала