https://sputniknews.com.tr/20230518/chpde-onursal-adiguzelin-yerine-getirilen-isim-belli-oldu--1071265134.html
CHP'de Onursal Adıgüzel'in yerine getirilen isim belli oldu
CHP'de Onursal Adıgüzel'in yerine getirilen isim belli oldu
CHP'de Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevinden alınan Onursal Adıgüzel’in yerine Devrim Barış Çelik getirildi. 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T15:21+0300
2023-05-18T15:21+0300
2023-05-18T15:21+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
onursal adıgüzel
görev
teknoloji
bilgi
seçim
devrim barış çelik
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14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde veri girişi konusunda yaşanan aksaklıklarında ardından CHP'de Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevinden alınan Onursal Adıgüzel’in yerine Devrim Barış Çelik getirildi.Adıgüzel’in odasının boşaltıldığı ve bu odaya aynı zamanda CHP parti meclisi üyesi olan Çelik'in yerleşmeye başladığı aktarıldı.Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre, CHP İzmir milletvekili adayı olup seçilemeyen Devrim Barış Çelik, ayrıca partinin merkez yürütme kuruluna da katıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230518/onursal-adiguzel-sistem-sorunsuz-calisti-iletisim-ekibi-kapattirdi-1071260469.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), onursal adıgüzel, görev, teknoloji, bilgi, seçim, devrim barış çelik
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), onursal adıgüzel, görev, teknoloji, bilgi, seçim, devrim barış çelik
CHP'de Onursal Adıgüzel'in yerine getirilen isim belli oldu
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CHP'de Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevinden alınan Onursal Adıgüzel’in yerine Devrim Barış Çelik getirildi.
14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde veri girişi konusunda yaşanan aksaklıklarında ardından CHP'de Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevinden alınan Onursal Adıgüzel’in yerine Devrim Barış Çelik getirildi.
Adıgüzel’in odasının boşaltıldığı ve bu odaya aynı zamanda CHP parti meclisi üyesi olan Çelik'in yerleşmeye başladığı aktarıldı.
Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre, CHP İzmir milletvekili adayı olup seçilemeyen Devrim Barış Çelik, ayrıca partinin merkez yürütme kuruluna da katıldı.