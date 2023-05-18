https://sputniknews.com.tr/20230518/onursal-adiguzel-sistem-sorunsuz-calisti-iletisim-ekibi-kapattirdi-1071260469.html

Onursal Adıgüzel: Sistem sorunsuz çalıştı, iletişim ekibi kapattırdı

Onursal Adıgüzel: Sistem sorunsuz çalıştı, iletişim ekibi kapattırdı

CHP'deki görevinden ayrılan Onursal Adıgüzel 14 Mayıs gecesi yaşananları anlatarak, "Seçim sistemi dijital olarak sorunsuz işledi. Ben bilgi işlemciyim... 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T13:51+0300

2023-05-18T13:51+0300

2023-05-18T13:51+0300

politika

onursal adıgüzel

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14 Mayıs seçiminin ardından önce Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alındığı duyurulan, ardından 'istifa ettiğini' açıklayan eski CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, seçim sisteminin dijital olarak sorunsuz işlediğini savundu.Tele1 yayınına katılan Adıgüzel, gece saatlerinde CHP'nin sisteminden veri alınamamasının nedeninin iletişim ekibinin talimatı olduğunu açıkladı.Seçim gecesi dijital olarak tek bir aksaklık yaşanmadığını söyleyen Adıgüzel'in açıklamaları özetle şöyle:- CHP’nin seçim sisteminin o gece basına kapatılması partinin iletişim ve basın sorumlularının talimatıydı. Ben bilgi işlemciyim. Talimatı uyguladım.- Sistem ile ilgili iddialar iletişim ekibi sebebiyle ortaya çıktı. O gecenin iletişimini kim yapıyorsa onun sorumluluğundaydı.- CHP’nin müşahit ve sandık görevlileri 313 sandıkta yoktu.- Türkiye’de 600 küsür sandıkta sayın genel başkanımız sıfır oy almış. Demek ki orada görevlimiz yoktu. Sıfır oy aldığın sandıkta görevlin yoktur.- Görevimden istifa ettim. Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu süreçte zarar görmemesi için. Gelsin bizi denetlesinler dedim. Kim denetlemek isterse, kaç sonuç aldık, bunları açıklamak isteriz.'Bir dakikalık kesinti bile olmadı'- Bütün profesyonellere diyorum, gelsinler bizi denetlesinler. Bir dakikalık kesinti bile olmadı. Ben bilgi iletişim alt yapısından sorumluyum.- Bir yanlış anlaşılma var. Asıl sandık meselesi bir operasyonudur. Gördüğüm lüzum üzerine istifa ettim. Sayın Genel Başkanımızın zarar görmesini istemedim. CHP teknolojide bir hata yapmadı seçim gecesi.- Ben bu gecenin iletişiminden sorumlu değilim. Dünyanın dört bir tarafından gelen siber saldırının da ortasındayız. Birçok atak saldırı oldu. Hiçbir sorun yaşamadan yürüttük. Partinin iletişim ekibi nereye aç derse ben oraya açarım. Sonuçların karşılaştırması ve itiraz sorunlarını ben yürüttüm. Önemli olan iletişim stratejisi nasıl yürütüldü. O kadar rahattık ki kapılarımızı uzman profesörlere açtık. Yarın bir sorun olursa onlar da takip etsinler diye'- Ekranların halka açılması başka bir karar. İletişimi yöneten yapılar karar veriyor. İletişim strateji nasıl kurulursa biz ona göre yönetiriz. Veri nasıl geliyor. Manuel seçim sistemi. Islak imzalı tutanakların ilk sonuçları mobil uygulamamıza fotoğraf ve yazı gönderiyor. O bölgede internet çekiyorsa...- Oradan sonra ilçe başkanlığına gidiyor. Oradan da web tabanlı yolla bize geliyor. Orada oy sayım sürecinde hırsızlık olabilir, birleştirmede olabilir. Masa başında isim ve sayıları kaydırarak çeşitli hırsızlıklar olabiliyor. Biz mobil uygulamamızdan o gece sandıkların yüzde 60’ını aldık.- Sonrasında bizim daha güçsüz olduğumuz yerlerde ilçelerden giriş yapılıyor. Dağ köylerinde ertesi sabah da giriliyor. Coğrafi zorluklardan kaynaklı verilerin gelmesi zaman alabilir.- Bizim işimiz YSK’yi kontrol etmek. Bizim işimiz teyit etmediğimiz sonucu açıklamak değil. Kontrol etmediğimiz sonucu açıklarsak altından kalkamayız. Öngörmediğimiz bir durum yok. Hiçbir zaman hızlı sonuç açıklayacağız demedik.- Tutanakların yüzde 99’undan fazlasını kontrol ettik. 192 bin küsur sandığın yüzde 99’unun imzasını aldık.- Türkiye’de 35 bin noktada tek sandık var. Köy niteliğinde. Buralarda mobil uygulama kullandırmak kolay değil. Seçime girmediğimiz iller de dahil biz sadece 313 sandıkta yoktuk. O gün ayağınız kırıldı, çocuğunuz hastalandı gidemediniz. Yerine başka arkadaşlar yerleştirildi. Bu sistem sıfır sorunla çalıştı.- Zannediyorlar ki CHP, YSK verisi kullanıyor hayır. CHP hem YSK hem de kendi verisini kullanıyor.- Bana sistem durdu mu diyorlar? Okuldan veri girişleri duruyor. Kapasitesi o kadarmış. Saat 9-10’a kadar 113 bin sandığın yüzde 60’ından veri geldi, ardından veri gönderecek kişi kalmadı. Niye? Coğrafi kısıtlar var. Teknik kısıtlar var. Sonra ilçe başkanlığından bütün sonuçlar teker teker tekrar girildi. Bir sorun olursa ekran kırmızı uyarı veriyor.- O gece 10 defa aranan ilçe başkanları var. Çünkü verinin itirazı var. Bu sistemi 2019’da kullandık. Tamamen denenmiş.- Sandıkların yüzde 99’unu tespit ettik. Bizim seçim ve hukuk işleri birimiz her ilçede itiraz süreçlerini onlar yönetiyor. Bir aksaklık var mı, itiraz edilecek diye. Yüzde 1 sandıkta problem var. Hem aleyhimize hem lehimize.

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