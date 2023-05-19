https://sputniknews.com.tr/20230519/avcilarda-balkonu-coken-36-yillik-bina-tahliye-edildi-1071307668.html

Avcılar’da balkonu çöken 36 yıllık bina tahliye edildi

Avcılar’da balkonu çöken 36 yıllık bina tahliye edildi

İstanbul Avcılar'da balkonu çöken 36 yıllık bina, yapılan incelemelerin ardından tahliye edildi. 19.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-19T15:39+0300

2023-05-19T15:39+0300

2023-05-19T15:39+0300

türkiye

istanbul

avcılar

deprem

bina

balkon

çökme

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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Avcılar'da Denizköşkler Mahallesi Kopan Sokak'taki 4 katlı binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın birinci katındaki balkon kendiliğinden çöktü.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, zabıta ve Avcılar Belediyesi Şehircilik ve İmar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı olayda ekipler binada inceleme yaptı. Belediye ekiplerinin yaptığı incelemede, 36 yıllık binanın bodrum katındaki kolonların çürük olduğu tespit edildi. İncelemenin ardından içinde 5 daire bulunan binanın tahliyesine karar verildi. Karar sonrası bina sakinleri bugün binayı boşalttı.

https://sputniknews.com.tr/20230519/osmaniyede-10-bin-agir-hasarli-bina-90-gunde-yikilacak-1071306932.html

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istanbul

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istanbul, avcılar, deprem, bina, balkon, çökme