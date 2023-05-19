https://sputniknews.com.tr/20230519/avcilarda-balkonu-coken-36-yillik-bina-tahliye-edildi-1071307668.html
Avcılar’da balkonu çöken 36 yıllık bina tahliye edildi
Avcılar’da balkonu çöken 36 yıllık bina tahliye edildi
İstanbul Avcılar'da balkonu çöken 36 yıllık bina, yapılan incelemelerin ardından tahliye edildi. 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T15:39+0300
2023-05-19T15:39+0300
2023-05-19T15:39+0300
türkiye
istanbul
avcılar
deprem
bina
balkon
çökme
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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Avcılar'da Denizköşkler Mahallesi Kopan Sokak'taki 4 katlı binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın birinci katındaki balkon kendiliğinden çöktü.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, zabıta ve Avcılar Belediyesi Şehircilik ve İmar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı olayda ekipler binada inceleme yaptı. Belediye ekiplerinin yaptığı incelemede, 36 yıllık binanın bodrum katındaki kolonların çürük olduğu tespit edildi. İncelemenin ardından içinde 5 daire bulunan binanın tahliyesine karar verildi. Karar sonrası bina sakinleri bugün binayı boşalttı.
https://sputniknews.com.tr/20230519/osmaniyede-10-bin-agir-hasarli-bina-90-gunde-yikilacak-1071306932.html
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istanbul, avcılar, deprem, bina, balkon, çökme
istanbul, avcılar, deprem, bina, balkon, çökme
Avcılar’da balkonu çöken 36 yıllık bina tahliye edildi
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İstanbul Avcılar'da balkonu çöken 36 yıllık bina, yapılan incelemelerin ardından tahliye edildi.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Avcılar'da Denizköşkler Mahallesi Kopan Sokak'taki 4 katlı binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın birinci katındaki balkon kendiliğinden çöktü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, zabıta ve Avcılar Belediyesi Şehircilik ve İmar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Kimsenin yaralanmadığı olayda ekipler binada inceleme yaptı. Belediye ekiplerinin yaptığı incelemede, 36 yıllık binanın bodrum katındaki kolonların çürük olduğu tespit edildi.
İncelemenin ardından içinde 5 daire bulunan binanın tahliyesine karar verildi. Karar sonrası bina sakinleri bugün binayı boşalttı.