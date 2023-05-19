Angara TV 19 Mayıs'ta yayın hayatına başladı

"Yoğun içerik planlaması ve program dizilimi yaparak kültürümüzü, tarihimizi ve özümüzü vatandaşımıza tanıtacağımız bu mecrada Ankara’mızla ilgili de dolu dolu yayınlar gerçekleştireceğiz. Angara TV program yapımcılarımız ve gazeteci arkadaşlarımız önce vicdanlarına karşı sonra belediyemize ve milletimize karşı sorumluluk bilinciyle içerikler hazırladılar ve bundan sonra da bu yönde hazırlıklar yapacaklar. Bir yandan da Keçiören’in bir yandan da Ankara’nın keşfedilmesi gereken değerlerini kanalımız vasıtasıyla gün yüzüne çıkaracağız."