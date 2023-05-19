https://sputniknews.com.tr/20230519/angara-tv-19-mayista-yayin-hayatina-basladi-1071311030.html
Angara TV 19 Mayıs'ta yayın hayatına başladı
Angara TV 19 Mayıs'ta yayın hayatına başladı
Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet verecek olan Angara TV yayın hayatına başladı. 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T16:53+0300
2023-05-19T16:53+0300
2023-05-19T16:53+0300
yaşam
ankara
turgut altınok
tv
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104180/41/1041804131_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f9587bc46b1956a58482b24624fd88fa.jpg
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Angara TV'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda yayına başlamasına ilişkin Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve gençlerin katılımıyla tören düzenlendi.Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü personelinin de hazır bulunduğu törende açılış kurdelesi kesildi.Açıklamada, açılış töreninde yaptığı konuşmasına yer verilen Turgut Altınok, Angara TV'de milli ve manevi değerleri konu alan, gençlerin ve basın yayın müdürlüğü personelinin ürettiği özgün içeriklerle sorumlu yayıncılık yapılacağını bildirdi.Angara TV'yi 19 Mayıs'ta açmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Altınok, şu açıklamalarda bulundu:
https://sputniknews.com.tr/20230321/canli-yayinda-celal-sengorden-kufur-sen-simdi-carl-sagani-s-et-1068533729.html
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104180/41/1041804131_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f5a94d68aa33aec0141de740a5238394.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ankara, turgut altınok, tv
ankara, turgut altınok, tv
Angara TV 19 Mayıs'ta yayın hayatına başladı
Abone ol
Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet verecek olan Angara TV yayın hayatına başladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Angara TV'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda yayına başlamasına ilişkin Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve gençlerin katılımıyla tören düzenlendi.
Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü personelinin de hazır bulunduğu törende açılış kurdelesi kesildi.
Açıklamada, açılış töreninde yaptığı konuşmasına yer verilen Turgut Altınok, Angara TV'de milli ve manevi değerleri konu alan, gençlerin ve basın yayın müdürlüğü personelinin ürettiği özgün içeriklerle sorumlu yayıncılık yapılacağını bildirdi.
Angara TV'yi 19 Mayıs'ta açmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Altınok, şu açıklamalarda bulundu:
"Yoğun içerik planlaması ve program dizilimi yaparak kültürümüzü, tarihimizi ve özümüzü vatandaşımıza tanıtacağımız bu mecrada Ankara’mızla ilgili de dolu dolu yayınlar gerçekleştireceğiz. Angara TV program yapımcılarımız ve gazeteci arkadaşlarımız önce vicdanlarına karşı sonra belediyemize ve milletimize karşı sorumluluk bilinciyle içerikler hazırladılar ve bundan sonra da bu yönde hazırlıklar yapacaklar. Bir yandan da Keçiören’in bir yandan da Ankara’nın keşfedilmesi gereken değerlerini kanalımız vasıtasıyla gün yüzüne çıkaracağız."