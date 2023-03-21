https://sputniknews.com.tr/20230321/canli-yayinda-celal-sengorden-kufur-sen-simdi-carl-sagani-s-et-1068533729.html

Canlı yayında Celal Şengör'den küfür: 'Sen şimdi Carl Sagan'ı s... et'

Canlı yayında Celal Şengör'den küfür: 'Sen şimdi Carl Sagan'ı s... et'

Gazeteci Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Bilim programına katılan Prof. Dr. Celal Şengör'ün ABD'li gökbilimci ve astrobiyolog Carl Sagan hakkında konuşurken... 21.03.2023, Sputnik Türkiye

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dünya

habertürk tv

fatih altaylı

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HaberTürk TV'de Fatih Altaylı ile Teke Tek Bilim programına, tarihçi Emrah Safa Gürkan, evrimsel biyolog ve Evrim Ağacı kurucusu Çağrı Mert Bakırcı ve yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör konuk oldu. Emrah Safa Gürkan, ABD'li gökbilimci ve astrobiyolog Carl Sagan için "Carl Sagan'ın isminden başka bir şey bilmiyorum." dedi. Yayında Sagan'ı da eleştiren Celal Şengör ise Gürkan'a dönerek "Sen şimdi Carl Sagan'ı s......Sen tarihçisin" dedi. Program moderatörü Fatih Altaylı ise bu sözlerden sonra reklam arasına gitti. Şengör'ün o sözleri sosyal medyada da gündem oldu.

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habertürk tv, fatih altaylı