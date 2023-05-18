https://sputniknews.com.tr/20230518/sudanda-orduya-catisan-hdk-ateskese-hazir-1071242143.html
Sudan'da orduya çatışan HDK ateşkese hazır
Sudan'da orduya çatışan HDK ateşkese hazır
Sudan’da ordu ile nisanın ortasından bu yana çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (HDK) komutanı Muhammed Hamdan Dagalu’nun danışmanı Yusuf İzzet, "(Dagalu)... 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T01:19+0300
2023-05-18T01:19+0300
2023-05-18T01:19+0300
dünya
sudan
hızlı destek kuvvetleri (hdk)
çatışma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/19/1070135823_0:144:3000:1832_1920x0_80_0_0_c21eff31c92c35241f41d2d9392d1b80.jpg
Güney Sudan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, HDK komutanı Dagalu’nun danışmanı İzzet’i başkent Cuba’da kabul etti.İzzet, görüşmede, "Komutan Muhammed Hamdan Dagalu, ateşkese hazır. Bu, başkent Hartum ve diğer bölgelerde insani yardım koridorlarının açılmasına imkan tanıyacak. Ordu komutanı Abdulfettah el-Burhan da aynı şekilde karşılık vermeli" ifadelerini kullandı.Güney Sudan Cumhurbaşkanı Mayardit, Sudan halkının iyiliği ve güvenliği için tarafları ateşkese çağırdı.
sudan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/19/1070135823_183:0:2818:1976_1920x0_80_0_0_7ff7a52119353f11a4f856a32372ffda.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sudan, hızlı destek kuvvetleri (hdk), çatışma
sudan, hızlı destek kuvvetleri (hdk), çatışma
Sudan'da orduya çatışan HDK ateşkese hazır
Abone ol
Sudan’da ordu ile nisanın ortasından bu yana çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (HDK) komutanı Muhammed Hamdan Dagalu’nun danışmanı Yusuf İzzet, "(Dagalu) Hımidti, Sudan’da ateşkes için hazır" dedi.
Güney Sudan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, HDK komutanı Dagalu’nun danışmanı İzzet’i başkent Cuba’da kabul etti.
İzzet, görüşmede, "Komutan Muhammed Hamdan Dagalu, ateşkese hazır. Bu, başkent Hartum ve diğer bölgelerde insani yardım koridorlarının açılmasına imkan tanıyacak. Ordu komutanı Abdulfettah el-Burhan da aynı şekilde karşılık vermeli" ifadelerini kullandı.
Güney Sudan Cumhurbaşkanı Mayardit, Sudan halkının iyiliği ve güvenliği için tarafları ateşkese çağırdı.