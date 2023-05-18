https://sputniknews.com.tr/20230518/sudanda-orduya-catisan-hdk-ateskese-hazir-1071242143.html

Sudan'da orduya çatışan HDK ateşkese hazır

Sudan'da orduya çatışan HDK ateşkese hazır

Sudan’da ordu ile nisanın ortasından bu yana çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (HDK) komutanı Muhammed Hamdan Dagalu’nun danışmanı Yusuf İzzet, "(Dagalu)... 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T01:19+0300

2023-05-18T01:19+0300

2023-05-18T01:19+0300

dünya

sudan

hızlı destek kuvvetleri (hdk)

çatışma

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Güney Sudan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, HDK komutanı Dagalu’nun danışmanı İzzet’i başkent Cuba’da kabul etti.İzzet, görüşmede, "Komutan Muhammed Hamdan Dagalu, ateşkese hazır. Bu, başkent Hartum ve diğer bölgelerde insani yardım koridorlarının açılmasına imkan tanıyacak. Ordu komutanı Abdulfettah el-Burhan da aynı şekilde karşılık vermeli" ifadelerini kullandı.Güney Sudan Cumhurbaşkanı Mayardit, Sudan halkının iyiliği ve güvenliği için tarafları ateşkese çağırdı.

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Sputnik Türkiye

sudan, hızlı destek kuvvetleri (hdk), çatışma