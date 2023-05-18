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https://sputniknews.com.tr/20230518/sudanda-orduya-catisan-hdk-ateskese-hazir-1071242143.html
Sudan'da orduya çatışan HDK ateşkese hazır
Sudan'da orduya çatışan HDK ateşkese hazır
Sudan’da ordu ile nisanın ortasından bu yana çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (HDK) komutanı Muhammed Hamdan Dagalu’nun danışmanı Yusuf İzzet, "(Dagalu)... 18.05.2023, Sputnik Türkiye
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Güney Sudan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, HDK komutanı Dagalu’nun danışmanı İzzet’i başkent Cuba’da kabul etti.İzzet, görüşmede, "Komutan Muhammed Hamdan Dagalu, ateşkese hazır. Bu, başkent Hartum ve diğer bölgelerde insani yardım koridorlarının açılmasına imkan tanıyacak. Ordu komutanı Abdulfettah el-Burhan da aynı şekilde karşılık vermeli" ifadelerini kullandı.Güney Sudan Cumhurbaşkanı Mayardit, Sudan halkının iyiliği ve güvenliği için tarafları ateşkese çağırdı.
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sudan, hızlı destek kuvvetleri (hdk), çatışma
sudan, hızlı destek kuvvetleri (hdk), çatışma

Sudan'da orduya çatışan HDK ateşkese hazır

01:19 18.05.2023
© AFP 2023Sudan'da çatışmalar
Sudan'da çatışmalar - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
© AFP 2023
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Sudan’da ordu ile nisanın ortasından bu yana çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (HDK) komutanı Muhammed Hamdan Dagalu’nun danışmanı Yusuf İzzet, "(Dagalu) Hımidti, Sudan’da ateşkes için hazır" dedi.
Güney Sudan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, HDK komutanı Dagalu’nun danışmanı İzzet’i başkent Cuba’da kabul etti.
İzzet, görüşmede, "Komutan Muhammed Hamdan Dagalu, ateşkese hazır. Bu, başkent Hartum ve diğer bölgelerde insani yardım koridorlarının açılmasına imkan tanıyacak. Ordu komutanı Abdulfettah el-Burhan da aynı şekilde karşılık vermeli" ifadelerini kullandı.
Güney Sudan Cumhurbaşkanı Mayardit, Sudan halkının iyiliği ve güvenliği için tarafları ateşkese çağırdı.
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