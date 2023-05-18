https://sputniknews.com.tr/20230518/son-sans-verilen-tahil-koridorunda-kritik-surec-bati-su-yollarini-kapatarak-hegemonya-pesinde-1071274973.html

‘Son şans’ verilen Tahıl Koridoru'nda kritik süreç: ‘Batı, su yollarını kapatarak hegemonya peşinde’

‘Son şans’ verilen Tahıl Koridoru'nda kritik süreç: ‘Batı, su yollarını kapatarak hegemonya peşinde’

Gıda krizi yaşayan ülkelere Rus ve Ukrayna tahılını ulaştırmayı amaçlayan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması iki ay daha uzatıldı. Etkili ve işlevsel olmasının... 18.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-18T20:27+0300

2023-05-18T20:27+0300

2023-05-18T20:27+0300

görüş

cengiz çakır

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

ukrayna

ukrayna krizi

tahıl

tahıl ihracatı

tahıl sevkiyatı

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17 Mayıs’ta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın ‘herhangi bir değişiklik olmaksızın’ 17 Temmuz'a kadar uzatıldığını duyurdu. Gıda krizi yaşayan ülkelere, Rus ve Ukrayna tahılını ulaştırmayı amaçlayan ve 22 Temmuz 2022’de yürürlüğe giren Tahıl Koridoru’nun; Rus tahıl ve gübresinin ihracatıyla ilgili bölümün uygulanmasındaki kusurlar, Rosselhozbank'ın SWIFT sistemine dahil edilmemesi nedeniyle yaşanan ödeme sıkıntıları ve Rus gemilerine yönelik sigorta yaptırımlarından dolayı sevkiyatların aksaması gibi problemler nedeniyle uzatılıp uzatılamayacağı merak konusu olmuştu.Rusya: Küresel gıda güvenliğinin sağlanmasına lafta değil, fiiliyatta yardım edilmesi için bir şans18 Mayıs’ta bitmesi beklenen anlaşmanın 2 ay daha yürürlükte kalmasında tarafların mutabık kalmasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı, tüm bu sorunların çözülmemesi ve anlaşmanın ‘etkin bir şekilde’ işlemesi halinde Moskova’nın Tahıl Anlaşması’nı 17 Temmuz'dan sonra ‘uzatmayacağının’ altını çizdi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Küresel gıda güvenliğinin sağlanmasına lafta değil, fiiliyatta yardım edilmesi için bir şans daha veriliyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca Rus tahıl ve gübresinin ihracatıyla ilgili bölümün uygulanmasındaki kusurların en hızlı şekilde giderilmesi gerektiği de vurgulandı.Tahıl Koridoru’ndan sağlanan sevkiyat, ihtiyaç sahibi ülkeler yerine Avrupa’ya gittiRusya, mevcut sorunların kısa süre içinde çözüleceğini umarak tahıl anlaşmasının uzatılmasını kabul ederken, Tahıl Anlaşması’nın ‘işlevselleştirilmesi’ gerektiğine de dikkat çekiyor. ‘Dünyanın, tahıl koridorunun sürdürülebilir şekilde işlemesini sağlayacak istikrarı hak ettiği’ görüşünü paylaşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise başta fakir ülkeler olmak üzere ülkelerin gıda ihtiyacının ‘giderilebileceğinin’ altını çizdi. Fakat tahıl koridorundan yapılan gıda sevkiyatının yüzde 40’ı, Afrika ve Ortadoğu’daki ihtiyaç sahibi ülkeler yerine Avrupa’ya gönderildi. Rusya’nın tepkisini çeken bu sürecin, anlaşmayı bundan sonra nasıl etkileyeceği ise tarafların gündeminde önemli bir faktör olarak yerini aldı.Konuyu Sputnik’e değerlendiren emekli öğretim üyesi ve Vatan Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Çiftçi Bürosu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Çakır, Türkiye'nin öncülüğünde ve sağladığı güvence ile açılan tahıl koridorunun birçok ülkeye yarar sağladığına dikkat çekerken; Batı’nın kritik su yollarını kapatarak ‘hegemonyasını’ sürdürmek istediğinin de altını çizdi.‘Ortadoğu ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülke temel gıda maddeleri tedarikinde sıkıntı yaşadı’Tahılların içerdiği nişasta ve protein dolayısıyla insanlığın temel besinlerini oluşturduğuna dikkat çeken Çakır, Tahıl Anlaşması’nın nasıl oluşturulduğunu hatırlatarak, “Depolanması ve taşınması kolay olduğundan dış ticareti yaygındır. Buğday ve mısır yetiştiriciliğinde önde gelen ülkeler arasında Rusya Federasyonu ve Ukrayna da bulunuyor. Bir iç deniz sayılan Karadeniz'e kıyıdaş olan bu iki ülke arasında kışkırtmalar sonucunda 2022 yılında başayan askeri çatışma halen sürüyor. Tahıl ve yağ bitkileri üretimindeki üstünlükleri nedeniyle ellerinde yeterli stok bulunan bu ülkeler yaptırımlar ve çatışma nedeniyle ellerindeki ürünü satamadığı için gıda maddelerinin fiyatı ani olarak yükseldi. Ortadoğu ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülke temel gıda maddeleri tedarikinde sıkıntı yaşadı. Türkiye öncülüğünde başlayan görüşmeler Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın da katkısıyla anlaşma ile sonuçlanmış ve 2022 Haziran ayından itibaren güvenli şekilde tahıl sevkiyatı başladı” ifadelerini kullandı.‘Türkiye'nin öncülüğünde ve sağladığı güvence ile açılan tahıl koridoru bir çok ülkeye yarar sağladı’Kuzey yarımkürede tahıl hasat döneminin yaklaştığını belirten Çakır, “Önceki yıldan kalan stoklar minimum düzeye indi. Yani ‘çokların azaldığı, azların tükendiği bir dönemdeyiz’. Belirli aralıklarla uzatılan tahıl anlaşması şimdi de 18 Mayıs tarihinden itibaren iki ay süre ile uzatıldı. Tahıl koridorunu bir nefes borusuna benzetebiliriz. Nefes borusunun açık tutulması yaşamsal önemdedir. Her ikisi de Karadeniz'e kıyıdaş olan bu ülkeler Türk Boğazları adıyla bilinen İstanbul ve Çanakkale Boğazları yoluyla dünya piyasalarına açılıyor. Montrö Boğazlar Sözleşmesi kurallarına göre bütün ticaret gemilerine açık tutulan bu suyolu ticaret ve gıda güvenliği açısından son derece önemli. Rusya Federasyonu'nun Türk Boğazlarını kullanarak yaptığı dış ticaret, toplam dış ticaretinin yüzde 38'ini oluşturuyor. Türkiye'nin öncülüğünde ve sağladığı güvence ile açılan tahıl koridoru bir çok ülkeye yarar sağladı. Koridordan sevkedilen malların yarısı Avrupa ülkelerine gitti, Afrika ülkelerinin aldığı pay yüzde 6 dolayında. Deniz taşımacılığı ucuza mal olduğu gibi kısa zamanda kitlesel mal sevkiyatını da mümkün kılıyor” dedi.‘ABD ve yandaşları, kritik su yollarını kapatarak hegemonyasını sürdürmek istiyor’Tahıl sevkiyatlarının gerçekleştiği birçok ülkenin temel gıda maddeleri yönünden kendine yeterli olmaktan uzak ve dışa bağımlı olduğunu belirten Çakır, “Kısa dönemde bu durumun değişme olanağı da yok. ABD ve yandaşları Cebeliratık Boğazı, Süveyş Kanalı, Kızıldeniz, Babülmendep Boğazı, Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı, Umman Denizi, Malaka Boğazı gibi kritik su yollarını kapatarak hegemonyasını sürdürmek istiyor. İşin ironik tarafı, bunların serbest piyasa ekonomisinden yana oluşu. Ulu önderimiz Atatürk'ün ‘Yurtta barış, düyada barış’ özdeyişi ile dile getirdiği barışçıl tutum, komşu ülkelere güven veriyor. Rusya Federasyonu ve Ukrayna ile yakın diplomatik ve ticari ilişkileri olan Türkiye'ye güvenildiği için koridorun açılması ve anlaşmanın uzatılması mümkün oldu. Çatışmanın sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanması için de çaba gösteren Türkiye, temel gıda maddelerinin tedariki konusunda pek çok ülkeye yardımcı oldu” dedi ve ekledi:‘ABD öncülüğündeki emperyalist Batı’nın kışkırtma ve yaptırımları ile Ukrayna'nın oyun bozanlığı güvensizliğe yol açıyor’‘Deniz taşımacılığının serbestleşmesini sağlayacak şekilde uluslararası işbirliği yapılmalı’Tahıl Koridoru’nda sorunların nasıl çözülebileceğine de değinen Çakır, “Denizyollarına bölge ülkelerinin egemen olması için deniz taşımacılığının serbestleşmesini sağlayacak şekilde uluslararası işbirliği yapılmalı. Su yollarında gerekli güvenliğin sağlanması için ülkelerin ticaret hacmi ile orantılı olarak askeri gemi bulundurması esas olmalı” şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230518/turk-ve-yunan-uzmanlar-anlatti-yunanistandaki-secimlerde-neler-bekleniyor-1071269565.html

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