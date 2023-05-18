Türk ve Yunan uzmanlar anlattı: Yunanistan’daki seçimlerde neler bekleniyor?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Zekeriya Mete: Rize'de MHP'nin aldığı oylar CHP'ye yaradı
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İkinci turda Türkiye'yi neler bekliyor?
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda stratejiler ne olacak?
12:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:59
6 dk
VERİ MAÇ
Lider Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'u 2-0'la geçti
14:06
53 dk
ANLAT BANA
Gıda arz güvenliği ve güvenilir gıda
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türkiye seçimleri ve dünyadaki yankıları
16:03
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Türk milliyetçileri kimler? İkinci tur nasıl şekillenecek?
17:07
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
YSK'dan itirazlara yönelik açıklama
20:45
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve jeotermal enerji kaynakları
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Siyasetçi Ufuk Uras: Muhalefet pert oldu, bu moralsizliği kısa sürede aşmak zor
09:02
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
22 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar geldi.
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur stratejisi
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Türkiye seçim telaşında, Ortadoğu'da taşlar oynuyor
16:04
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kılıçdaroğlu’nun yeni sert söylemi
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Türkiye'nin iflası
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
GÖRÜŞ
https://sputniknews.com.tr/20230518/turk-ve-yunan-uzmanlar-anlatti-yunanistandaki-secimlerde-neler-bekleniyor-1071269565.html
Türk ve Yunan uzmanlar anlattı: Yunanistan’daki seçimlerde neler bekleniyor?
Türk ve Yunan uzmanlar anlattı: Yunanistan’daki seçimlerde neler bekleniyor?
Türkiye’de seçim atmosferi devam ederken Yunanistan da 21 Mayıs Pazar günü parlamento seçimleri için sandık başına gidiyor. Prof. Dr. Enis Tulça ve Yunan... 18.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-18T16:43+0300
2023-05-18T16:43+0300
görüş
türkiye
yunanistan
atina
seçim
abd
rusya
avrupa
kiryakos miçotakis
aleksis çipras
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/12/1071269410_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_84ba11ab6c352b7cb19564ad62f6f09c.jpg
11 milyonluk nüfusa sahip ülkede mevcut başbakanın partisi Yeni Demokrasi Partisi (YDP) ve eski başbakan Aleksis Çipras’ın partisi SYRIZA (Radikal Sol İttifak) favoriler arasında yer alıyor. Yaklaşık 9,8 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Yunanistan’da 440 bin genç seçmen ilk kez sandık başına gidecek.Parlamenter demokrasi ile yönetilen Yunanistan’da dört yılda bir yapılan seçimlerle 300 sandalyeli Yunan Parlamentosu oluşturuluyor. Son olarak Temmuz 2019 yılında yapılan seçimlerin ardından bu yıl 21 Mayıs seçimler yapılacak.İlk kez yeni seçim sistemi deneniyorYunanistan'da ilk kez bu yıl 21 Mayıs'taki genel seçimlerde kullanılacak sistem, birinci partiye 50 milletvekili 'bonus' uygulamasını kaldırırken, hükümet kurulamaması halinde tekrar sandığa gidilmesini öngörüyor.Seçmenler, sadece oy pusulalarında yer alan partiler arasında değil, tercih ettikleri partinin listesinde yer alan milletvekili adayları arasında da tercih yapabilecek. Dolayısıyla öncelikle bir partinin belli bir bölgeden çıkaracağı milletvekili sayısı bölgeden aldığı toplam oy oranına bağlı olacak. Daha sonra partinin o bölgedeki milletvekili adayları aldıkları oy sayısına göre sıralanacak. Milletvekili olma önceliğini, alınan oy miktarı belirleyecek.Önceki yıllarda uygulanan seçim sisteminde, koalisyon hükümetlerinden kaçınılması ve güçlü bir iktidar gerekçesiyle genel seçimlerde birinci partiye 50 'bonus' milletvekilliği verilirken, yeni sistemde sandığa ilk gidişte bu uygulama kaldırıldı. Mecliste 151 sandalyeyi kazanan parti tek başına iktidar olurken, hiçbir partinin bu sayıya ulaşamaması halinde Cumhurbaşkanı en çok oyu alan parti liderini hükümeti kurmak üzere görevlendirecek. Hükümet kurulamazsa Cumhurbaşkanı sırayla en çok oy olan ikinci ve üçüncü parti liderlerine görevi verecek.Liderlerin hükümeti kurmaları için üçer günlük süreleri olacak. Bu aşamada da hükümet kurulamazsa Cumhurbaşkanı tüm siyasi parti liderlerini bir araya getirecek. Bu süreçte de başarısız olunması halinde, tüm partilerin katılımıyla kurulacak geçici bir hükümetle, seçmenler tekrar sandığa gidecek. İkinci tur yerine 'tekrar' olarak adlandırılan bu seçimde, ilk seçimde alınan oy oranına bakılmaksızın tüm parti ve bağımsız adaylar bir kez daha oy pusulalarındaki yerlerini alacak.Seçimlerin 'tekrar' edilmesi halinde 'bonus' milletvekilliği uygulanacak. Buna göre, oy oranı yüzde 25 ve üzeri olmak kaydıyla birinci partiye 20 bonus milletvekilliği verilecek. Yüzde 25'in üzerindeki her yüzde 0.5'lik artış için bir fazla milletvekilliği öngörülüyor. Birinci parti bu çerçevede azami 50 bonus milletvekilliği alabilecek.Genel seçimlere katılan parti ve bağımsız adayların, meclise girebilmesi için ülke genelinde uygulanan yüzde 3 barajını aşması gerekiyor.Bugüne nasıl gelindi?2015’teki seçimlerde kurulan SYRIZA (Radikal Sol İttifak) ile Bağımsız Yunanlar (ANEL) koalisyonu Ocak 2019’da dağılmış ve devamında yaşanan süreçte dönemin Başbakanı ve SYRIZA lideri Aleksis Çipras erken seçim kararı almıştı.7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen erken genel seçimlerinin galibi aldığı yüzde 39.85’lik oy oranıyla merkez sağ Yeni Demokrasi (YDP) oldu. 300 üyeli mecliste tek başına iktidarı kuracak çoğunluğu elde eden YDP’nin lideri Kiryakos Miçotakis de başbakanlık görevini üstlenerek 22 Temmuz 2019 tarihinde göreve başladı.Öte yandan merkez solda bulunan Değişim Hareketi (PASOK-KİNAL) ile Yunanistan Komünist Partisi (KKE) de sırasıyla üçüncü ve dördüncü parti olarak meclise girdi. Popülist sol MeRA25 ile popülist sağ Yunan Çözümü partileri de barajı aşarak meclise girmeyi başarmıştı.Vaatler neler?Başbakan Kiryakos Miçotakis’in liderliğini yaptığı Yeni Demokrasi Partisi'nin (YDP) 300 sandalyeli parlamentoda şu anda 158 sandalyesi bulunuyor. Miçotakis, seçim kampanyası sırasında vergileri düşürme ve ekonomik büyümeyi yüzde 3’e çıkartma sözü verdi. Yabancı sermayeyi ülkeye çekmek için çaba göstereceğini söyleyen Miçotakis, işsizlik oranını yüzde 8’in altına düşürmeyi vaat etti.SYRIZA ise bu seçimlerde seçim kampanyası boyunca maaşları ve emekli aylıklarını artırma vaadinden bulunurken, haftalık çalışma saatlerini düşürme sözü verdi. Yunanistan’da azınlık haklarını güçlendirme sözü veren Çipras, Yunanistan’da Banka Kurtarma Fonu’nu seçimi kazanırsa ortadan kaldıracağını bildirdi.‘Seçimler ikinci tura kalabilir’Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enis Tulça, “Yunanistan’da bu hafta sonundaki seçimlerde seçim sisteminden dolayı eğer tahmin edildiği gibi YDP birinci parti çıkacaksa aritmetik bir engel oluşuyor. Tek başına iktidar için yüzde 46.2 lazım. Oysa muhtemelen olacağı bahsedilen bir sonraki seçim gerçekleşirse örneğin yüzde 36 oy ile birinci gelen parti 148-151 milletvekili çıkarabilir. Bu pazar günü ise yüzde 36 ile 120 milletvekiline bile sayı olarak zor varılıyor. Muhtemelen bu seçimden tek başına iktidar çıkmayacaktır. Koalisyon şansı da zor gözüküyor, sistemden dolayı birinci gelen parti aldığı oy tatmin edici ise bence 2 Temmuz’daki bir sonraki seçime gidilmeyi tercih edecektir” görüşünü ifade etti.‘Türk-Yunan ilişkilerinin ilerlemesi için önce Kıbrıs sorunu çözülmelidir’Peki, iki ülkedeki seçimlerin öncesinde yumuşayan Türk-Yunan ilişkileri bu seçimler atlatılınca nasıl seyir alır? Prof. Dr. Tulça, şunları söyledi:“ABD’nin Yunanistan’daki mevcudiyeti konusunda bir değişim olma ihtimali zor”Tulça, Yunanistan’ın ABD ve Rusya ile olan ilişkilerinin nasıl gelişeceğine dair ise şunları dedi:‘Yunanistan'ın siyasi gidişatının değişme ihtimali çok düşük’Yunan Evelpidon Harp Akademisi’nin jeopolitik öğretim görevlisi Konstantinos Grivas ise ‘21 Mayıs tarihinde yapılacak seçimlerini hangi parti kazanırsa kazansın, Yunanistan'ın siyasi gidişatının değişme ihtimalinin çok düşük olduğunu’ belirtti.Grivas, “Yunanistan’ın siyasi sisteminin ya da en azından büyük bir kısmının, her düzeyde Washington, Brüksel ve Berlin ile mutlak özdeşleşme politikasını seçtiğini göz önünde bulundurarak herhangi bir değişiklik öngörmüyorum. Yunanistan aslında daha önce olduğu gibi Batı dünyası içinde bağımsız bir oyuncu olarak hareket etme yeteneğini ortadan kaldırdı. Bu nedenle (seçimlerin) sonucuna bağlı olarak bir şeylerin değişeceğini düşünmüyorum” diye konuştu.‘Yunanistan’a Türkiye’ye taviz konusunda baskı yapılıyor’Yunanistan'a, ilişkilerinin çok gergin olduğu ‘Türkiye'ye taviz verme konusunda baskı yapıldığına’ dikkat çeken Yunan uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:
yunanistan
atina
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Turan Salcı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg
Turan Salcı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/12/1071269410_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_2e2bc11a6f60310150c7e0ea04a6a282.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, yunanistan, atina, seçim, abd, rusya, avrupa, kiryakos miçotakis, aleksis çipras, syriza
türkiye, yunanistan, atina, seçim, abd, rusya, avrupa, kiryakos miçotakis, aleksis çipras, syriza

Türk ve Yunan uzmanlar anlattı: Yunanistan’daki seçimlerde neler bekleniyor?

16:43 18.05.2023
© AFP 2023Miçotakis ve Çipras
Miçotakis ve Çipras - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2023
© AFP 2023
Abone olTelegram
Turan Salcı - Sputnik Türkiye
Turan Salcı
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Özel
Türkiye’de seçim atmosferi devam ederken Yunanistan da 21 Mayıs Pazar günü parlamento seçimleri için sandık başına gidiyor. Prof. Dr. Enis Tulça ve Yunan Evelpidon Harp Akademisi’nden Konstantinos Grivas, Yunanistan seçimlerinden beklentileri ve olası bölgesel etkilerini Sputnik’e değerlendirdi.
11 milyonluk nüfusa sahip ülkede mevcut başbakanın partisi Yeni Demokrasi Partisi (YDP) ve eski başbakan Aleksis Çipras’ın partisi SYRIZA (Radikal Sol İttifak) favoriler arasında yer alıyor. Yaklaşık 9,8 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Yunanistan’da 440 bin genç seçmen ilk kez sandık başına gidecek.
Parlamenter demokrasi ile yönetilen Yunanistan’da dört yılda bir yapılan seçimlerle 300 sandalyeli Yunan Parlamentosu oluşturuluyor. Son olarak Temmuz 2019 yılında yapılan seçimlerin ardından bu yıl 21 Mayıs seçimler yapılacak.

İlk kez yeni seçim sistemi deneniyor

Yunanistan'da ilk kez bu yıl 21 Mayıs'taki genel seçimlerde kullanılacak sistem, birinci partiye 50 milletvekili 'bonus' uygulamasını kaldırırken, hükümet kurulamaması halinde tekrar sandığa gidilmesini öngörüyor.
Seçmenler, sadece oy pusulalarında yer alan partiler arasında değil, tercih ettikleri partinin listesinde yer alan milletvekili adayları arasında da tercih yapabilecek. Dolayısıyla öncelikle bir partinin belli bir bölgeden çıkaracağı milletvekili sayısı bölgeden aldığı toplam oy oranına bağlı olacak. Daha sonra partinin o bölgedeki milletvekili adayları aldıkları oy sayısına göre sıralanacak. Milletvekili olma önceliğini, alınan oy miktarı belirleyecek.
Önceki yıllarda uygulanan seçim sisteminde, koalisyon hükümetlerinden kaçınılması ve güçlü bir iktidar gerekçesiyle genel seçimlerde birinci partiye 50 'bonus' milletvekilliği verilirken, yeni sistemde sandığa ilk gidişte bu uygulama kaldırıldı. Mecliste 151 sandalyeyi kazanan parti tek başına iktidar olurken, hiçbir partinin bu sayıya ulaşamaması halinde Cumhurbaşkanı en çok oyu alan parti liderini hükümeti kurmak üzere görevlendirecek. Hükümet kurulamazsa Cumhurbaşkanı sırayla en çok oy olan ikinci ve üçüncü parti liderlerine görevi verecek.
Liderlerin hükümeti kurmaları için üçer günlük süreleri olacak. Bu aşamada da hükümet kurulamazsa Cumhurbaşkanı tüm siyasi parti liderlerini bir araya getirecek. Bu süreçte de başarısız olunması halinde, tüm partilerin katılımıyla kurulacak geçici bir hükümetle, seçmenler tekrar sandığa gidecek. İkinci tur yerine 'tekrar' olarak adlandırılan bu seçimde, ilk seçimde alınan oy oranına bakılmaksızın tüm parti ve bağımsız adaylar bir kez daha oy pusulalarındaki yerlerini alacak.
Seçimlerin 'tekrar' edilmesi halinde 'bonus' milletvekilliği uygulanacak. Buna göre, oy oranı yüzde 25 ve üzeri olmak kaydıyla birinci partiye 20 bonus milletvekilliği verilecek. Yüzde 25'in üzerindeki her yüzde 0.5'lik artış için bir fazla milletvekilliği öngörülüyor. Birinci parti bu çerçevede azami 50 bonus milletvekilliği alabilecek.
Genel seçimlere katılan parti ve bağımsız adayların, meclise girebilmesi için ülke genelinde uygulanan yüzde 3 barajını aşması gerekiyor.

Bugüne nasıl gelindi?

2015’teki seçimlerde kurulan SYRIZA (Radikal Sol İttifak) ile Bağımsız Yunanlar (ANEL) koalisyonu Ocak 2019’da dağılmış ve devamında yaşanan süreçte dönemin Başbakanı ve SYRIZA lideri Aleksis Çipras erken seçim kararı almıştı.
7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen erken genel seçimlerinin galibi aldığı yüzde 39.85’lik oy oranıyla merkez sağ Yeni Demokrasi (YDP) oldu. 300 üyeli mecliste tek başına iktidarı kuracak çoğunluğu elde eden YDP’nin lideri Kiryakos Miçotakis de başbakanlık görevini üstlenerek 22 Temmuz 2019 tarihinde göreve başladı.
Öte yandan merkez solda bulunan Değişim Hareketi (PASOK-KİNAL) ile Yunanistan Komünist Partisi (KKE) de sırasıyla üçüncü ve dördüncü parti olarak meclise girdi. Popülist sol MeRA25 ile popülist sağ Yunan Çözümü partileri de barajı aşarak meclise girmeyi başarmıştı.

Vaatler neler?

Başbakan Kiryakos Miçotakis’in liderliğini yaptığı Yeni Demokrasi Partisi'nin (YDP) 300 sandalyeli parlamentoda şu anda 158 sandalyesi bulunuyor. Miçotakis, seçim kampanyası sırasında vergileri düşürme ve ekonomik büyümeyi yüzde 3’e çıkartma sözü verdi. Yabancı sermayeyi ülkeye çekmek için çaba göstereceğini söyleyen Miçotakis, işsizlik oranını yüzde 8’in altına düşürmeyi vaat etti.
SYRIZA ise bu seçimlerde seçim kampanyası boyunca maaşları ve emekli aylıklarını artırma vaadinden bulunurken, haftalık çalışma saatlerini düşürme sözü verdi. Yunanistan’da azınlık haklarını güçlendirme sözü veren Çipras, Yunanistan’da Banka Kurtarma Fonu’nu seçimi kazanırsa ortadan kaldıracağını bildirdi.

‘Seçimler ikinci tura kalabilir’

Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enis Tulça, “Yunanistan’da bu hafta sonundaki seçimlerde seçim sisteminden dolayı eğer tahmin edildiği gibi YDP birinci parti çıkacaksa aritmetik bir engel oluşuyor. Tek başına iktidar için yüzde 46.2 lazım. Oysa muhtemelen olacağı bahsedilen bir sonraki seçim gerçekleşirse örneğin yüzde 36 oy ile birinci gelen parti 148-151 milletvekili çıkarabilir. Bu pazar günü ise yüzde 36 ile 120 milletvekiline bile sayı olarak zor varılıyor. Muhtemelen bu seçimden tek başına iktidar çıkmayacaktır. Koalisyon şansı da zor gözüküyor, sistemden dolayı birinci gelen parti aldığı oy tatmin edici ise bence 2 Temmuz’daki bir sonraki seçime gidilmeyi tercih edecektir” görüşünü ifade etti.

‘Türk-Yunan ilişkilerinin ilerlemesi için önce Kıbrıs sorunu çözülmelidir’

Peki, iki ülkedeki seçimlerin öncesinde yumuşayan Türk-Yunan ilişkileri bu seçimler atlatılınca nasıl seyir alır? Prof. Dr. Tulça, şunları söyledi:
“Genel olarak hem de her iki ülkede seçim sonrası dönem için liderler ılımlı mesajlar verdiler. Ancak yıllardır çözülemeyen Ege ve Kıbrıs sorunlarındaki zorlukların gerçeği de unutulmamalı. Türk silah sanayi gelişmeye, Yunanistan ise dışardan silahlanmaya süratle devam ediyor. Burada temel unsur her iki ülke için caydırıcılık elde edebilmek. Diğer taraftan bahsedilen ılımlı ortam beklentisinde Ege konularında geçmişteki engelleri aşıp ilerlenebilir mi? Bunun için benim hep öne sürdüğüm yol, 1988 Papulyas-Yılmaz mutabakatından yola çıkılarak, 1997 Demirel-Simitis mutabakatı son maddesini de ekleyerek ilerlemektir. Yunanistan Ege konularına selektif yaklaşmaktan uzaklaşırsa burada ilerlenebilir ve son adres Uluslararası Lahey Adalet Divanı olmalıdır. Kıbrıs sorununun ise çözümü daha zor. Bir başka zorluk ise Yunanistan için Türk-Yunan ilişkilerinin ilerlemesi için önce Kıbrıs sorunu çözülmelidir.”

“ABD’nin Yunanistan’daki mevcudiyeti konusunda bir değişim olma ihtimali zor”

Tulça, Yunanistan’ın ABD ve Rusya ile olan ilişkilerinin nasıl gelişeceğine dair ise şunları dedi:
“Bugünkü tabloda ABD’nin üsleri ve ülkedeki mevcudiyeti çok önemli boyutlara vardı. Ancak örneğin Dedeağaç limanı projesi Çipras zamanında başlamıştır. Konuyu daha çok Savunma Bakanı Kamenos yürütüyordu. Hatta Ege’de ilk Skiros adasında üs verilmesi önerilmişti. Miçotakis zamanında ise üs sayısı çok arttı. ABD’nin şu sırada Yunanistan’daki mevcudiyeti konusunda şimdilik bir değişim olma ihtimali zordur. ABD’nin Yunanistan’daki üslerinin artması, NATO’nun Rusya’yı Konvansiyonel olarak çevreleme gayretleri ve Ukrayna savaşında AB ve üye Yunanistan’ın tutumu hızlı bir şekilde Rusya’yı Atina’nın karşısına getirdi. Örneğin zannederim 2021’de idi, Soçi’de Putin-Miçotakis buluşması pek başarılı olamamıştı. Ayrıca Yunanistan AB ile Türkiye konularında bu kadar iç içe iken Ukrayna konusunda mevcut tutumundan farklı bir kulvara geçeceğini sanmıyorum.”

‘Yunanistan'ın siyasi gidişatının değişme ihtimali çok düşük’

Yunan Evelpidon Harp Akademisi’nin jeopolitik öğretim görevlisi Konstantinos Grivas ise ‘21 Mayıs tarihinde yapılacak seçimlerini hangi parti kazanırsa kazansın, Yunanistan'ın siyasi gidişatının değişme ihtimalinin çok düşük olduğunu’ belirtti.
Grivas, “Yunanistan’ın siyasi sisteminin ya da en azından büyük bir kısmının, her düzeyde Washington, Brüksel ve Berlin ile mutlak özdeşleşme politikasını seçtiğini göz önünde bulundurarak herhangi bir değişiklik öngörmüyorum. Yunanistan aslında daha önce olduğu gibi Batı dünyası içinde bağımsız bir oyuncu olarak hareket etme yeteneğini ortadan kaldırdı. Bu nedenle (seçimlerin) sonucuna bağlı olarak bir şeylerin değişeceğini düşünmüyorum” diye konuştu.

‘Yunanistan’a Türkiye’ye taviz konusunda baskı yapılıyor’

Yunanistan'a, ilişkilerinin çok gergin olduğu ‘Türkiye'ye taviz verme konusunda baskı yapıldığına’ dikkat çeken Yunan uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yunanistan kendini büyük ölçüde tamamen ve kesin olarak transatlantik faktörü ile özdeşleştirdiği ve transatlantik faktörü Türkiye'yi jeopolitik bir mimari olarak gördüğü için Yunanistan’ın siyasi sistemine Türkiye'ye taviz vermesi için baskı yapıldığı ortada. Bu, eğer (seçimlerden sonra) partilerin arasında işbirliğinin yapılacağı bir hükümetimiz olursa, bu baskının çok daha yoğun olma ihtimali var.”
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала